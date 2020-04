Coronavirus/1

Io, imprenditore

e quel mutuo

Scrivo per evidenziare quanto non viene enfatizzato abbastanza riguardo le sospensioni dei mutui tanto sbandierati come salvifici, a destra e a manca. Come molti imprenditori, ho chiesto alla mia banca di valutare la sospensione per 7 mesi di un prestito in essere, la cui rata è di circa 1.600,00 al mese per un residuo di 5 anni sui 7 iniziali. La mia sorpresa è stata scoprire che, durante la sospensione, gli interessi continueranno a maturare, tanto che l'istituto di credito mi chiederà un totale di ben 1.700,00 di interessi, poiché attualmente il rateo è poco più di 240,00 a mese. In pratica la sospensione di 7 mesi mi verrà a costare una rata capitale + interessi in più.

Certo, essendo un finanziamento ancora elevato è normale che gli interessi siano alti, ma il discorso di base non cambia e mi rendo conto di essere stata ingenua, avendo creduto che il Governo e le banche avessero promosso una iniziativa a reale favore degli imprenditori, a costo zero. Ora mi è chiaro perché le banche sono state subito d'accordo: loro ci guadagnano comunque e non poco. Evidentemente non tutti sono tenuti a fare la loro parte e solo noi poveri imprenditori/dipendenti/pensionati dobbiamo rimetterci, anche se siamo solamente delle vittime. Altri ci lucrano.

Andreina Mion

Coronavirus/2

Grazie agli operatori

della casa di riposo

Con riferimento ai numerosi articoli comparsi in questo periodo inerenti le varie case di riposo del nostro territorio, desidero esprimere tutta la mia gratitudine per il lavoro svolto con grande umanità e abnegazione dal personale del CRAUP RSA Umberto 1° di Stra, anche essendo consapevoli che alla fine dell'anno in corso non sanno se saranno ancora in servizio presso la casa di riposo di Stra. Ringraziandoli per la velocità con cui hanno predisposto tutte le misure atte a tenere lontano il Covid 19 da questa struttura, ringrazio altresì tutto il personale medico-infermieristico, gli operatori sanitari e tutti gli altri operatori fino al personale delle pulizie e della ristorazione. Grazie anche per la possibilità di farci vedere ogni tanto i nostri familiari con i mezzi tecnologici messi a disposizione da questa struttura, ringrazio inoltre per la gentilezza e disponibilità con cui ci tengono informati sulle condizioni dei nostri cari. Di nuovo un grande grazie di cuore.

Massimo Mercanzin

Rappresentante dei familiari CRAUP RSA Umberto 1° di Stra

Coronavirus/3

Conte non deve

giustificarsi

Voglio comunicare la mia totale approvazione e condivisione al Presidente del Consiglio Conte in merito al fatto di avere comunicato i nomi di alcuni politici dell'opposizione Salvini e Meloni, i quali sono stati autori di una sequenza di video e messaggi in rete diffamatori e praticamente falsi, ovviamente consapevoli di affermare il falso, ma con il preciso intento di colpire Conte il quale nemmeno ha partecipato a tale incontro, istigando il popolo con fake news becere, affermando che avrebbe firmato il MES, ed una infinità di falsità che non sto ad elencare in quanto ognuno le può visionare in rete. Per la cronaca, a tale incontro dove non decidevano nulla, era presente il Ministro Gualtieri.

Il gesto del Presidente Conte è stato un atto dovuto, in quanto ha fatto sapere a tutti gli italiani molti di questi non lo sapevano che il MES non lo ha creato il primo o secondo Governo Conte come volevano far credere, ma il Governo Berlusconi nel 2011 formato al tempo dal PDL e LEGA del quale la Meloni era ministro e poi ratificato dal Governo Monti nel 2012 con il voto del PD e PDL di questo ultimo la Meloni era Senatrice, solo la lega ha votato contro. L'Onorevole Meloni dice una mezza verità quando afferma che lei non ha votato il MES in quanto quel giorno, non ha votato contro o astenuta, semplicemente non era presente in aula proprio per non dover poi giustificare ai suoi elettori tale gesto. Il Presidente Conte a mio avviso non deve chiedere scusa a nessuno, in quanto ha descritto i fatti esattamente come si sono svolti ed essendo la seconda carica dello Stato, merita maggiore rispetto. Francamente, questa è ennesima dimostrazione di una situazione costante di Politica ammalata, violenta e non costruttiva, non porta certo dei benefici a nessuno, anzi credo che aumenti la percentuale di quelli come me i non votanti.

Giuseppe Follegot

Coronavirus/4

Qualcuno si tagli

lo stipendio

Siamo in un momento molto difficile per il coronavirus. Aziende chiuse, attività chiuse, lavoratori a chiamata bloccati, lavoratori stagionali vacanti, precari senza copertura finanziaria, gente che non sa come mettere d'accordo il pranzo con la cena, famiglie con figli alla fame, ecc. Chiederei un piccolo contributo da chi percepisce alti stipendi ed elevate pensioni.

Proporrei (non verrò neanche preso in considerazione) per 6 mesi a: politici, magistrati, dirigenti, ufficiali delle forze armate ecc... (che non si sono distrutti con il lavoro che si sono scelti) di dimezzarsi lo stipendio e la pensione. Credo che per un breve periodo non rischino la sopravvivenza e grosse perdite finanziarie. Questi soldi vengano destinati alle persone che in questo momento sono in difficoltà, visto che sono state loro, pagando le tasse, a contribuire ai loro lauti stipendi e alle loro laute pensioni. Un piccola momentanea riconoscenza, anche perché non paghino sempre i soliti noti.

Gino Buso

Coronavirus/5

Non fermate

gli over 70

Leggo in questi giorni che, per la fase 2, sono allo studio provvedimenti specifici di ulteriore periodo di confinamento per gli over 70, sopratutto per quelli con più patologie, per proteggerli dal contagio. Da over 70 che, con partita Iva, collabora con un'impresa di costruzioni, ritengo la cosa ingiusta, molto discriminante ed invasiva della privacy. Bisognerà produrre un certificato medico con l'indicazione delle patologie? Secondo me sarebbe molto più corretto predisporre o approfondire una campagna di informazione per gli over 70 facendo presente loro i rischi in più che corrono rispetto ai soggetti più giovani, invitandoli a rispettare tutte le precauzioni di distanziamento, guanti, mascherine ecc.

Federico Pasqualato

Coronavirus/6

Viaggi sicuri

sui mezzi pubblici

Il governatore Zaia soltanto 24 ore dopo aver alleggerito le misure restrittive che limitavano gli spostamenti a non oltre 200 metri da casa, si è detto pronto a fare nuove divieti. Il nuovo pericolo di contagio proviene adesso, e lo sarà sempre di più man mano che riprendono le attività lavorative, dalle corse affollate nei mezzi di trasporto pubblico. Le aziende possono approntare misure di sicurezza nelle loro sedi. I comuni e le ferrovie devono intensificare la frequenza delle corse negli orari di apertura, chiusura e rotazione dei turni. La si smetta per favore di colpevolizzare i runner solitari o i proprietari di cani che si distanziano più di 200 m da casa. E troppo facile e molto demagogico scaricare la responsabilità sull'indifeso cittadino. Se si vuole riaprire la produzione si deve provvedere a garantire le corse sicure nel trasporto pubblico.

Hugo Marquez

Coronavirus/7

Facciamo a meno

dei sapientoni

È la prima volta che le scrivo anche se sono un vostro affezionato lettore da sempre. Ricordo che il nonno era un vostro abbonato fin dai primi anni sessanta. Leggo il Gazzettino per la cronaca locale e perché mi sembra il meno schierato politicamente fra tutti gli altri quotidiani. In questo nostro difficile periodo, sta dando molto spazio ai lettori con la rubrica lettere e opinioni raddoppiando la pagina dedicata. Peccato però che settimanalmente trovino sempre grande spazio certi personaggi sempre critici verso qualsiasi decisione presa dai nostri governanti o dai nostri sanitari o dai nostri scienziati virologi e che hanno sempre la soluzione pronta per ogni evento. È un vero peccato che questi geni non siano alla guida dei nostri comuni, province, regioni, governi o strutture sanitarie. Avremmo già risolto tutti i problemi e saremo già fuori dall'emergenza. Di negativo ci sono già i politici che s'azzuffano, i social che ci infettano di notizie false e di questo teatrino qua di sapientoni ne faremo volentieri a meno. Avremo bisogno di positività e quindi ad ognuno il proprio lavoro. Le proposte, le analisi, le opinioni, i commenti lasciamoli fare ai giornalisti e non a queste persone sempre e comunque pessimiste e bastian contrari.

Serge Valentini

Coronavirus/8

Più che giuste

le critiche a Conte

Leggo che un lettore ritiene che le critiche che da più parti vengono mosse a Conte sarebbero ingiuste. Non concordo ma rispetto la sua opinione. Nella mia famiglia c'è chi è stato perseguitato ai tempi del fascismo e chi ha rimesso la vita. Sempre per poter esprimere liberamente il proprio pensiero. Quindi non posso che rispettare l'opinione altrui. Però condivisione no. Soprattutto quando leggo che il 21 febbraio Conte rispondeva alla Meloni che lo invitava a fare qualche cosa per arginare il virus che veniva dalla Cina con queste parole: Così si alimentano inutili allarmismi. La possibilità di diffusione del virus in Italia è pressocché remota. Ora vorrei chiedere ai famigliari delle ventimila e più vittime del virus se sono d'accordo nel ritenere ingiuste le critiche a Conte.

Luigi Barbieri

Coronavirus/9

Liberticidio

per gli ultrasettantenni

Si comincia finalmente a leggere di provvedimenti seri da prendere nell'interesse della salute degli anziani: seguendo le amene farneticazioni della deliziosa signora Von der Leyen, autorevoli fonti italiane affermano che le persone di oltre 70 anni non potranno uscire di casa, né oggi, né domani, né (forse) mai. Nel loro interesse, si capisce... Faccio parte della categoria, e assicuro che potrei essere d'accordissimo; ma solo a condizione che mi sia riservato un trattamento comprensivo di tutti i comfort. Pensavo per esempio ad un alloggio adeguato presso la residenza dell'imperatore indonesiano a Garmisch-Partenkirchen, nel quale potrei essere gentilmente e amorevolmente assistito a turno da qualcuna delle sue 20 concubine... Sarei dunque perfino disponibile, in questo caso, a spostarmi in Germania! Qualora viceversa questo approccio non fosse ritenuto praticabile, prometto e minaccio guerra continua ed implacabile contro qualunque provvedimento liberticida e segregazionista su base anagrafica come quello minacciato. Ritengo sia mio diritto andare fuori a respirare dove, come e quando possono respirare i non anziani, per cercare di vivere!

Paolo Viel

Coronavirus/10

La chiusura dei vivai

non ha senso

Al contrario di quanto avviene in Provincia di Bolzano, dove vige la legge del maso chiuso, in quella di Belluno, ma credo anche in altre Provincie, le proprietà dei terreni sono molto piccole, perché derivano da successioni e divisioni ereditarie da nonni, padri, figli e così molti, in montagna e collina coltivano le loro piccole proprietà che, ricordiamolo, al tempo dell' ultima guerra, furono quelle che salvarono le famiglie dalla fame, considerando che gli uomini erano in guerra o in prigionia e la tessera annonaria, non bastava a sfamare tutti a sufficienza. Tutta questa premessa, in quanto non riesco a capire perché i vivai, cioè dove vendono le piantine per l' orto, non debbano essere aperti, ovviamente con le stesse precauzioni dei supermercati: distanze, guanti e mascherine. Avevo capito che aprivano le fiorerie e quindi per analogia anche i vivai, e così stamane mi sono recato in uno di questi, aperto da ieri. Mentre stavo scegliendo quel che mi serviva, la commessa si è presentata dicendo che la Prefettura aveva telefonato ordinando la chiusura da subito e che (dopo aver finito noi clienti e pagato) avrebbero chiuso i cancelli e che eventuali consegne sarebbero state fatte da loro direttamente ai nostri indirizzi.

Sono convinto che la semina dell'orto non corrisponda solo al rispetto di una tradizione da non abbandonare, ma anche ad una convenienza, ad un risparmio per ciascuna famiglia e non vedo perché non debba essere consentita da subito, anche considerando che i vivai hanno spazi molto grandi, certamente più delle librerie la cui apertura ha significati diversi.

Gino De Carli

Piano Marshall

La chiarezza

di Nordio

Come sempre esemplare per capacità di sintesi, precisione storica ed imparzialità di giudizio l'articolo del Dr. Nordio dedicato al Piano Marshall sul Gazzettino di qualche giorno fa. Mi permetto di esprimere la mia personale opinione circa la genesi della Prima Guerra Mondiale: è ben vero che fu la Germania a convincere l'Impero Asburgico ad attaccare la Serbia avviando così quell'effetto domino che portò alla catastrofe, ma è anche certo che tutte le Grandi Potenze europee preparavano da anni la guerra, ad iniziare dalla Francia che sognava la revanche del 1870.

Infatti, grazie alla buona preparazione fu in grado di fermare gli eserciti del Kaiser che non poterono sfruttare l'effetto sorpresa, fondamentale in una manovra strategica d'attacco. Buona ultima l'Italia, spinta all'intervento soprattutto dalla propaganda nazionalista e dai discorsi infuocati di D'Annunzio col suo maggio radioso che ci costò 650.000 morti. Il seguito è noto.

Sergio Chieregato

