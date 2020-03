Coronavirus/1

In relazione alla lettera a firma del sig. Luigi Galli, pubblicata il 23 marzo 2020 dal Gazzettino con il titolo Ma quale sospensione dei pagamenti, vorremmo innanzi tutto ringraziare il vostro lettore, perché il quesito proposto ci dà modo di evidenziare e chiarire un interrogativo che sicuramente interessa anche altri utenti. Annualmente, nel mese di febbraio, l'INPS predispone ed invia i documenti di pagamento per i contributi dovuti dai datori di lavoro domestico. In ordine all'emergenza Covid 19 l'Istituto, con la circolare n. 37/2020, ha fornito indicazioni in ordine alla sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con scadenza tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020. Il versamento di questi contributi è stato prorogato dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 fino al 31 maggio 2020 anche per i datori di lavoro domestico. Si conferma pertanto che il versamento della contribuzione indicata nell'Avviso di pagamento pagoPA relativo al primo trimestre 2020, che riporta come data di scadenza il 10/04/2020, potrà essere effettuato entro il 10 giugno 2020, senza applicazioni di sanzioni e interessi Si precisa che l'invio dei documenti di pagamento rappresenta un servizio volto a facilitare l'utente, che potrà utilizzare quanto recapitato dall'Inps senza necessità di dover cercare il modello di pagamento sul sito internet dell'Istituto né dover provvedere alla sua stampa.

Inps - Ufficio relazioni con i media

Di questa Unione Europea non se ne può più. Sicuramente e non da adesso abbiamo capito che tutto considerato starsene fuori era molto meglio. L'Italia che insieme alla Grecia e alla Spagna è tra i Paesi più deboli anche a causa delle nostra burocrazia e dii mille altri inghippi e lungaggini non e per questo non potrà mai farcela. Parlo economicamente. La situazione del Paese è allarmante, ogni Regione pensa per se. L'Inno è una vera farsa da film. Ora per correre ai ripari serve che l'Europa tutta chieda gli Euro bond. Germania in primis non sarà d'accordo, e nonostante autorevoli cariche Istituzionali lo chiedano, senza il sì dei tedeschi e amici francesi, ognuno si arrangi. Prodi stesso fautore del delirio della moneta unica, lo scrive: Servono gli Euro bond. Purtroppo passata l'emergenza tutto tornerà come prima Germania e Francia a comandare la Ue dei 27.

Renato Slovac dei Baseti

Il problema dell'immigrazione incontrollata è anche economico. Lo straniero che non lavora, non versa contributi, non provvede alla propria vecchiaia, arrivato all'età della pensione, non potrà essere espulso e dovrà essere mantenuto dalla nostra previdenza e curato dalla nostra sanità. Per questo occorre impedire lo sbarco e provvedere alle espulsioni in breve tempo. Dev'essere molto chiaro a tutto l'elettorato italiano.

Radames Baldini

Nell'emergenza si conosce l'arte del buon organizzatore, quello che vede il sistema complessivo e le sue dinamiche ed è, nello stesso tempo, capace di non trascurare i dettagli. In questa aprica campagna veneta dove ho scelto di passare la vecchiaia si è abbattuto il morbo con le sue dure esigenze. Le famiglie si sono rinserrate a collaborare, secondo un'antica lodevole abitudine di chi poco ha avuto da sperare nella propria storia di forzate emigrazioni. Oggi, come ieri ci si deve arrangiare. Chi è solo, è foresto, e magari anche vecchio, che fa? Cerca indicazioni, e non ci sono. Chiede come ottenere le famose mascherine in dono, e non si sa come. Ha bisogno che qualcuno gli porti la spesa perché ha qualche linea di febbre e non deve uscire e non sa a chi rivolgersi. Vorrebbe automonitorarsi con un ossiflussimetro ma sono stati tutti acquistati in empiti di frenesia collettiva non controllata, come l'alcool due settimane fa, come le mascherine. Che fare? Ci divertiamo un po' a sentire sui social le eterne polemiche narcotizzanti. Ragazzi, questa non è buona organizzazione.

Giuliana Cavaggioni

Ci sono vari tipi di handicap, alcuni dei quali di difficile riconoscimento immediato, in quanto colpiscono persone perfette quanto a fisico, ma con gravi disturbi di comunicazione, di comprensione, di comportamento: sono coloro che gravitano nello spettro autistico. Questi nostri figli hanno la necessità di muoversi, di camminare, di essere portati quindi fuori casa. Ma c'è il decreto del governo che impedisce a tutti di uscire, e nel decreto non c'è l'indicazione delle necessità di chi è colpito da questa disabilità. Incapaci di comprensione, spesso con limitatissima comunicazione, per lo più corporea, dopo giorni di segregazione in casa, mal tollerano questa reclusione e le loro crisi violente non sono emarginabili. A farne le spese di solito sono le madri. Ora capisco che per chi ci guida, le necessità dei cani sono più conosciute di quelle dei nostri figli, per cui da sempre è possibile portare fuori i nostri amici a quatto zampe, ma noi, se usciamo dando la mano ai nostri cari, camminando loro accanto, (perché se ci scappano, chi li raggiunge?), commettiamo un reato penale, degno di reclusione. Per quale ragione non abbiamo il diritto ad un lasciapassare, ad una deroga, in modo da poter vivere senza sentirci oppressi più di quanto non lo siamo? A Treviso è intervenuto il prefetto, a Padova ancora tutto tace. Noi veramente siamo invisibili, con la nostra pesante vita. Ma non sarebbe giusto che intervenisse la Regione con una ordinanza in cui comunichi che gli autistici, accompagnati da un responsabile, possano essere dispensati per necessità.

Piera Cipresso Fracassi

Gentilissimo Governatore Zaia, sono una ragazza padovana mi chiamo Alessia e la voglio sentitamente ringraziare per il grande capillare lavoro che state facendo lei e il suo staff per la nostra sicurezza rispetto a questa inaspettata bestia che è il covid 19. Sono conscia che anche per lei sia stata un'emergenza inaspettata da capire e da gestire senza alcun riferimento ne modo di riferimento. Io lavoro nella grande distribuzione ed esco da casa solo per andare a lavoro. Purtroppo vedo ancora troppa gente in giro senza alcuna protezione ne guanti ne mascherine ne sciarpe di protezione. Mi spiega definitivamente se sta mascherina che io porto da quando esco di casa per andare a lavoro a quando rientro la sera, è obbligatoria? Perché ho visto ancora gente anche dove lavoro io e parlo di clienti venire dentro senza guanti né mascherina e ci sono clienti che non hanno protezione nemmeno durante la fila al di fuori del supermercato. Pur seguendo quotidianamente le sue conferenze stampa chiedo sentitamente scusa per una domanda: quando saranno fatti i tamponi alle persone asintomatiche nella città di Padova?

Alessia

In tempi di coronavirus, di distanza sociale e diradamento delle frequentazioni famigliari e amicali, è giusto seguire le regole e individuare anche nuovi e fattibili modi per un censimento concreto e credibile del fattore epidemico. A questo proposito nei prossimi giorni vedremo recarsi negli uffici postali e bancari della nostra regione migliaia di anziani per ritirare la loro pensione di aprile. Quale migliore occasione, per la sanità pubblica e per la Regione Veneto, di distribuire mascherine a coloro che ne sono ancora privi salvaguardandoli così dal possibile contagio e, in contemporanea, effettuare i tamponi su un campione di popolazione significativo per numero di soggetti e per fascia d'età a rischio? Si potrebbe inoltre prevedere negli spazi antistanti tali uffici una presenza di rappresentanti della Protezione Civile o delle Polizia Municipale in modo da garantire un afflusso agli sportelli rispettoso delle norme minime della distanza non creando così ingorghi e pericolose aggregazioni. Sarà poi opportuno che gli ambienti siano ulteriormente sanificati e il personale con il quale si viene a contatto sia munito dei presidi sanitari minimi previsti per garantire la loro sicurezza ma anche quella dei clienti.

Boscolo Rita Papo

Questo non è un Governo di marca, ma di sottomarca, un surrogato che il Popolo Italiano non si merita. Immagino un pensionato che vive solo, autosufficiente e automunito, beccato da un solerte agente, magari comandato a fare cassa, che lo ferma perché trovato fuori comune per procurarsi la frutta e verdura nel negozio di fiducia dove i prodotti sono più freschi e a prezzi vantaggiosi; o un altro suo collega, tutto vaccinato, tutto mascherato, denunciato perché diretto a farsi una spesa alimentare al supermercato del comune vicino e di cui è socio con diritto di sconto sullo scontrino. E se sono recidivi, perché in un paio di mesi, capita di alimentarsi tutti i giorni, oltre che ai 3.000 euro di ammenda, rischiano anche un procedimento penale. Povera Italia mia, che brutta fine stai facendo!

Leonardo Agosti

Ogni giorno, da un mese,in tutti i media ricorre martellante la frase Siamo in guerra. Ma la guerra come la stiamo combattendo? Sicuramente in modo non consono alla gravità della situazione tanto che a Roma non si sono ancora accorti che i provvedimenti via via adottati sono sempre risultati tardivi, raffazzonati, incomprensibili, lontani dalla realtà vissuta, tipicamente burocratici. Di fronte a questa Caporetto, perché di Caporetto si tratta con migliaia di morti, decine di migliaia di feriti - infettati ecc., i nostri ministri cosa fanno? A titolo di esempio il ministro delle finanze Gualtieri assieme al Presidente del Consiglio Conte si stanno preparando a ricevere il premio Nobel per la fisica avendo dimostrato che non solo nell'universo ma anche sulla terra esistono i buchi neri che distruggono in continuazione qualsiasi risorsa passi loro vicino vedi Alitalia. Ma questi signori non vedono che l'Italia si sta dissolvendo? Dopo Caporetto si ebbe il coraggio di destituire, senza se e senza ma, il comandante in capo Cadorna e sostituirlo con un Diaz, generale che aveva combattuto in Libia, che era stato ferito, che sapeva come comportarsi di fronte al nemico e quindi capiva e valutava le richieste dei combattenti sul campo senza classificarle, come accade oggi, come polemiche che disturbano chi se ne sta ben lontano dal fronte. Mi chiedo la classe politica saprà prendere l'unica decisione possibile per poter vincere la guerra cioè quella di sostituire l'attuale Cadorna e tutta la sua squadra? Se non lo farà in fretta, la guerra sarà persa: la Lombardia rischia di scomparire. A ruota seguiranno il nord est delle medie e piccole imprese e l'Emilia. Questo è il momento delle decisioni importanti altrimenti la decrescita non sarà felice ma infelicissima.

Camillo Ferretto

