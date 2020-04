Coronavirus/1

Ingiuste

le critiche a Conte

Trovo ingiuste le critiche a Conte. Ha fatto il suo dovere in un momento eccezionale della vita del Paese. Il suo unico torto è stato quello di non superare gli angusti limiti della politica e di avere alle spalle partiti e schieramenti che davanti alle difficoltà del momento, si sono volatizzati come neve al sole. Doveva ingoiare qualche rospo e portare tutti, anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni al tavolo delle decisioni. Una mossa politica da statista e non da esponente di una coalizione. Migliore impressione ha fatto Luca Zaia, più deciso, più coinvolgente e molto chiaro verso i cittadini. Diretto, senza i filtri della politica. Uno di noi.

Enzo Fuso

Coronavirus/2

Bene la proposta

dei test sierologici

Spero che la proposta sui test sierologici avanzata dall'ex parlamentare Simonetta Rubinato venga presa in seria considerazione. Finalmente c'è chi dice qualcosa di nuovo! L'imperativo io resto a casa si è reso necessario per tamponare le incapacità di chi pensava di bloccare il coronavirus con protocolli sanitari inadeguati e mettendo qualche termometro negli aeroporti. Ora però bisogna cambiare strategia perché continuare a tenere agli pseudo arresti domiciliari milioni di persone, fino all'arrivo di un vaccino, distruggerà l'economia e la salute psico-fisica di troppe persone. Tanto più che questa strategia non sta impedendo una raffica di morti e non ha impedito che il virus approdasse addirittura sulle isole, nelle case di riposo e nelle carceri. Riconosco che la bacchetta magica per risolvere la questione non ce l'ha nessuno, però delle alternative da sperimentare ci sarebbero. Peccato che per esporle ci vorrebbe molto più spazio...

Fabio Rossi

Coronavirus/3

Troppa angoscia

in quel concerto

Non voglio essere bastian contrario. Voglio solo esprimere la mia opinione sul programma televisivo di RAI 1 di domenica sera. Fermo restando che tutti i programmi vertono solo su questa terribile pandemia, molte volte insistendo anche sulle sofferenze personali. Tutti noi, chiusi nelle nostre case, non abbiamo altra scelta che spegnere la televisione dopo un certo limite di sopportazione. Non sono per niente insensibile a tutto quello che succede, sono certamente molto preoccupato perché io ho superato gli ottanta e mia moglie ha qualche problema di salute. Premesso tutto questo vorrei sapere per quale ragione Rai 1 domenica sera ha trasmesso il concerto di Bocelli in uno scenario spettrale in piazza Duomo a Milano. Adoro Bocelli, lo ascolto sempre. Solo che dopo una giornata scandita da notizie sempre penose e tristi, io e mia moglie aspettavamo di trascorrere trequarti d'ora di evasione in compagnia di Amadeus con I soliti ignoti. Nei programmi pubblicati dal Gazzettino ma anche da altre testate lo davano in programma alle 20.45. Non credo che il concerto abbia rasserenato gli umori e abbia fatto andare a letto la gente con il cuore più leggero. A malincuore ho spento la televisione.

C.S.

Coronavirus/4

Welfare, la partita

resta difficile.

Un nuovo sentimento sembra accomunare noi italiani: chiediamo protezione allo Stato e stiamo riscoprendo l'importanza del Servizio Sanitario Pubblico. Nel corso degli anni il nostro welfare è stato indebolito e adesso ne stiamo drammaticamente pagando le conseguenze, i tagli alla sanità e alla ricerca sono stati un errore e il coronavirus ce ne sta dando la prova. Nell'ultimo decennio i governi di destra e di sinistra che si sono succeduti hanno tagliato 37 miliardi al Servizio Sanitario Nazionale. Questi tagli hanno comportato la chiusura di ospedali, ben 30.000 posti letto in meno e la carenza di 50.000 medici in corsia. Ma ce ne accorgiamo solo adesso, mentre non c'è capienza in terapia intensiva e siamo costretti a reclutare i neolaureati e richiamare i medici pensionati per sopperire al vuoto degli organici. Come è potuto accadere tutto ciò? La probabile causa va ricercata nel graduale distacco fra lo Stato e la società civile, un vuoto istituzionale che ha provocato una sempre maggiore disaffezione verso tutto ciò che è pubblico con il conseguente smantellamento dello stato sociale. Il covid19 ci ha impartito una severa lezione, una esperienza destabilizzante della quale dobbiamo prendere coscienza per trovare la forza di ripartire per poi andare avanti. Il virus produrrà sicuramente un forte cambiamento sociale, quindi diventa essenziale non ripetere gli stessi errori sapendo dare più valore alle cose che contano. Ma la politica sarà in grado di recepirlo ed essere lungimirante nelle sue scelte? Il perdurare di incomprensibili polemiche tra governo e regioni non promette nulla di buono.

Silvano Lorenzon

Coronavirus/5

Meglio Johnson

di tedeschi e olandesi

I tedeschi hanno trovato negli olandesi dei validi alleati nella loro particolare visione dell'Unione Europea. Invito i lettori, a leggere IlSole24Ore di ieri e di oggi che riporta con dovizia di particolari un'analisi, Tax Justice Network, che sottolinea come dietro al rigore dei conti pubblici olandesi ci sia in realtà una fraudolenta sottrazione di imposte per circa 10 miliardi di dollari all'anno ai danni dei partner UE (per l'Italia 1,5 miliardi). I mafiosi italiani che preoccupano tanto Die Welt (speriamo che nessuno stia progettando una filiera per eliminarli fisicamente) sono dei dilettanti in confronto a questi delinquenti dell'Europa del No(rd). Ma davvero c'è qualche italiano che si sente confederato con la sig.ra Angela Merkel, con il sig. Wopke Hoerstra e il sig. Mark Rutte? (già i nomi mettono ansia): ma per favore! Io mi sento molto più in sintonia con Boris Johnson.

Pietro Spera

Coronavirus/6

Gli insegnanti

ci sono sempre

Siamo gli insegnanti del figlio della signora Katia Vianello che ha scritto una lettera di rimostranza nei nostri confronti, pubblicata da Il Gazzettino in data 12 aprile 2020, lettera alla quale vorremmo rispondere. In questo periodo così particolare, essendo genitori noi stessi, comprendiamo bene le difficoltà della signora Vianello nel trovarsi all'improvviso ad essere parte fondamentale del processo di apprendimento del figlio, alle prese non solo con lo studio delle varie materie ma anche con l'uso di tecnologie mai usate. Comprendiamo anche la difficoltà degli alunni, soprattutto con disabilità, nel dover cambiare abitudini e metodologie di apprendimento ormai consolidate. Non comprendiamo, invece, il gesto della signora Vianello nello scrivere una lettera di denuncia di superficialità, negligenza e poca professionalità verso noi insegnanti. La signora Vianello non è stata lasciata sola come afferma. Oltre che sugli insegnanti curricolari, sempre disponibili sette giorni su sette in questo periodo di emergenza sanitaria, può fare affidamento su due importanti figure professionali: l'assistente alla comunicazione, che lei ha menzionato come unica vera figura di riferimento per il figlio, e l'insegnante di sostegno, docente preparata e propositiva, sempre disponibile nei confronti dell'alunno e della famiglia. Gli insegnanti curricolari forniscono gli strumenti con le strategie didattiche ritenute più idonee per la patologia dell'alunno, seguendo i suggerimenti della signora Vianello stessa in collaborazione con l'insegnante di sostegno. In particolare sono realizzate video lezioni e audio lezioni in modo che il canale visivo dell'apprendimento (appunti e libri di testo) siano supportati da quello uditivo, come specificatamente richiesto dalla famiglia. Dette richieste sono state esaudite da tutti gli insegnanti compatibilmente con la disciplina di insegnamento e con il protocollo di istituto sulla didattica a distanza, anche e soprattutto in materia di disabilità. I problemi e le difficoltà, sorti soprattutto a causa di un audio non compatibile con l'impianto cocleare dell'alunno, sono stati prontamente risolti appena segnalati dalla signora. Ferma restando la disponibilità dei docenti curricolari ad ulteriori spiegazioni e chiarimenti, l'insegnante di sostegno e l'assistente alla comunicazione visionano il materiale fornito dagli insegnanti e, se necessario, lo rielaborano in modo da renderlo ancora più fruibile da parte dell'alunno. Lo affiancano per svolgere le consegne e spiegare concetti eventualmente non compresi. Infine, aiutano nell'utilizzo del registro elettronico e nell'organizzazione delle attività didattiche giornaliere. Tutto in un clima sereno di collaborazione quotidiana con una comunicazione continua tramite mail e telefonate. Una volta risolti gli eventuali problemi e richieste, i feedback da parte della signora e del figlio sono stati sempre positivi. Le trascrizioni audio citate nella lettera, lavoro lungo e meticoloso che la docente di sostegno compie volentieri, sono state ritenute dalla signora come un valido strumento di aiuto per il figlio, o così ci ha fatto intendere. I meeting con alcuni insegnanti tramite piattaforma dedicata, sono stati accolti con entusiasmo da parte dell'alunno. La lettera della signora giunge, quindi, del tutto inaspettata e ha lasciato noi docenti amareggiati e rattristati. Da parte della signora non è pervenuto nessun segnale di disagio e nessuna lamentela. Tutte le richieste di aiuto da parte sua sono state prese in considerazione con la massima attenzione, conoscendo la difficoltà dell'alunno. In particolare non comprendiamo perché la signora Vianello non abbia voluto spiegare il suo disagio alla Referente all'Inclusione, figura di riferimento sia per la signora che per tutti i genitori di alunni disabili e con la quale ha sempre avuto un ottimo rapporto. Avrebbe potuto scegliere anche per la Dirigente, oppure la Vicario, persone sempre disponibili e attente alle esigenze delle famiglie. Ci sentiamo di affermare che non è stato corretto da parte sua accusare di abbandono l'Istituto Comprensivo Francesco Morosini, Scuola Ambasciatrice UNICEF, che ha fatto dell'inclusione la sua priorità e del quale si dichiarava soddisfatta e grata per i risultati raggiunti dal figlio fino a poco tempo fa. Auspichiamo, tuttavia, una veloce ripresa della collaborazione alla quale noi insegnanti siamo sempre aperti nell'interesse dell'alunno.

Gli insegnanti della classe 3C

Coronavirus/7

Troppi comitati

contro la crisi

Questa settimana i lavoratori autonomi riceveranno il bonus di 600 euro, una cifra ridicola. Ma i milioni di lavoratori in Cassa Integrazione quando riceveranno l'assegno? Continuano a dirci che dobbiamo restare in casa, che le aziende devono restare chiuse ma chi ci dice queste cose lo stipendio continua a prenderlo regolarmente e non si rende conto delle difficoltà di chi deve pagare le utenze, i mutui, i finanziamenti e soprattutto deve far fronte alle spese del vitto. Adesso invece che intervenire in maniera energica sulla burocrazia che a detta di tutti è l'anello debole del meccanismo si sono inventati un nuovo comitato presieduto dal dottor Colao che ha il compito di spiegare al Governo come organizzare la ripartenza, la famosa Fase 2 che ci dicono a giorni alterni essere imminente. Ma mi chiedo se questo non avrebbe dovuto essere un aspetto di carattere sanitario a cui doveva far fronte il Comitato Tecnico Scientifico? Certo è una situazione straordinaria e difficile ma l'impressione è che purtroppo verifichiamo ancora una volta che a fronte di una bella Italia fatta dal personale sanitario, dalle Forze dell'Ordine e dai volontari che con i fatti fronteggiano il Covid-19 esiste un'altra Italia fatta di chiacchiere che affronta la crisi istituendo comitati.

Maurizio Conti

