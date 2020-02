Coronavirus /1

In tv torniamo

alla normalità

A seguito del diffondersi del coronavirus, radio e tv hanno riempito le edizioni dei giornali radio e dei telegiornali di notizie afferenti al contagio, al numero dei contagiati, dei deceduti, alle aree colpite, alle misure prese per la circoscrizione del contagio, alle reazioni dei cittadini, alle raccomandazioni istituzionali, e così via. Ora non se ne può più. Non è possibile che un tg o un gr non dia spazio ad altre notizie. Questo, anche se per i giornalisti è un modo di dare informazioni per ridurre la psicosi, da un lato è un modo per creare ansia nei cittadini, che vedono o ascoltano solo notizie della malattia; dall'altro, dà l'impressione che tutto il resto degli aspetti della vita non esista più: politica, cultura, sport, personaggi e persone, eventi. Sulle reti, pubbliche e private, ora che servirebbero programmazioni più leggere (come un bel film con Walther Matthau), in certi orari è tutto un parlare e riparlare sempre della malattia e delle sue implicazioni. Vorrebbe darci una mano a farci tornare alla normalità ?

Paride Antoniazzi

Conegliano (Tv)

Coronavirus /2

I bus andrebbero

prima puliti

Finalmente si procederà alla disinfestazione dei mezzi pubblici come si legge dagli articoli odierni. Mi auguro che si presti maggiore attenzione al livello di pulizia spesso carente soprattutto negli autobus e sostenere che avviene quotidianamente, inviterei il Sindaco e non solo a farsi qualche giro nelle varie linee. La pulizia è molto più importante della disinfezione e dovrebbe essere costante a prescindere da virus infettivi o altro. La tappezzeria dei sedili si presenta spesso sporca, le parti plastiche e metalliche appiccicose, i bordi dei finestrini non sono di certo puliti, i filtri dell'aria di riscaldamento non saprei in che condizioni si trovino ed al di là di quanto mi ha già una volta risposto l'Azienda ACTV, chi prende l'autobus (il cittadino comune) è ben consapevole che la pulizia non è di certo quotidiana (e negli orari di punta, i pendolari sono ammassati come sardine!). Intervenire pertanto con la disinfezione senza prima procedere ad una pulizia/detergenza del mezzo pubblico, di certo non darà quel risultato che ci si aspetta.

Dario Gallotti

Venezia

Coronavirus /3

Speculazioni

immotivate

La retorica degli Italiani brava gente si infrange ogni qual volta il nostro Paese è colpito da una calamità. Ad ogni terremoto o inondazione, ora anche in occasione dell'epidemia da coronavirus, dobbiamo assistere a fenomeni di sciacallaggio. Immotivate speculazioni al rialzo sui prezzi di mascherine e disinfettanti, furti di detti presidi sanitari in alcuni Ospedali, ladri e truffatori che tentato di raggirare gli anziani proponendo a domicilio tamponi faringei, sono la desolante dimostrazione che neppure la grave emergenza sanitaria che sta investendo l'Italia ferma questi malviventi. Pur non trattandosi, fortunatamente, di fenomeni di massa, direi che forse è il caso di guardarci un po' allo specchio.

Umberto Baldo

Abano Terme (Pd)

Coronavirus /4

Qualcosa

non funziona

Le informazioni sul Virus impazzano e non c'è chiarezza da parte delle Istituzioni in primis dal Ministro della salute sempre distaccato e superficiale dai problemi sanitari del paese. Il nuovo Virus miete vittime, giorno dopo giorno, per questo si dovrebbe agire con intelligenza e mi chiedo: a cosa serve informare il mondo dell'ennesima vittima, dicendo che era poi colpita anche da mille altre patologie? Magari, scusate, moriva per queste lo stesso. In Europa sanno ben nascondere i loro problemi, noi italiani adottiamo tutti, riceviamo tutti, non effettuiamo i controlli sanitari necessari, ora siamo respinti e guardati male dai nostri stessi concittadini. Qualcosa non funziona, o mi sbaglio?

Rimo Dal Toso

Coronavirus /5

Caduti

nel trabocchetto

Dal mio osservatorio di uomo della strada, mi pongo una domanda che tormenta le mie notti a letto e cioè: come mai che nazioni come la Francia, la Germania, l'Inghilterra, addirittura gli USA, non hanno casi o appena qualche caso, di Coronavirus, mentre l'Italia del nord, cioè la zona più produttiva del paese ha superato i duecento casi? Non vi sembra strana e alquanto dubbiosa questa disparità di infezione tra noi e quasi il mondo intero? Non viene anche a voi il dubbio che gli altri stiano facendo i furbi e barano non dichiarando la verita? La nostra nazione disunita, mal governata, con dei politici che pensano solo alla loro poltrona, è cascata in un trabocchetto abbastanza grave e che sia stato volutamente esagerato il pericolo di questa quasi normale influenza invernale, per un preciso scopo? Se, è tanto pericolosa questa epidemia, perché non si fermano gli sbarchi dei migranti che stanno arrivando a centinaia? Pensateci.

Giuseppe Jovino

Quinto di Treviso

Coronavirus /6

Tutto questo

per un influenza

L'inversione di rotta è iniziata subito dopo il decesso di una 75enne con un quadro clinico serio dove il coronavirus è stato il tassello finale per l'exitus quando però la frittata era stata fatta. Mi riferisco all'ondata di panico irrazionale ed immotivato che ci ha preso tutti quanti, mallevato da interminabili maratone tivvù e da quel gigantesco paiolo da maga Magò, sempre ribollente, che è la Rete dove si cucinano minestroni di bugie ed amenità mescolate alle notizie vere ma insaporite di considerazioni e riflessioni che le sciolgono ed annacquano come le croste di formaggio nella pasta e fagioli. Adesso si dice Basta paura - era ora aggiungo io- perchè stiamo mettendo in ginocchio tutta la nostra economia con danni per miliardi. Ed è vero! E per cosa? Per nulla! Per una semplice sindrome influenzale, affatto più virulenta di quelle degli anni scorsi trattata come fosse la peste bubbonica con ordinanze e divieti che hanno portato all'assalto ai supermarket in previsione di quarantene chiusi in casa, alla chiusura delle chiese con messe in streaming e funerali e matrimoni a numero chiuso, delle scuole ed università e di tutte le attività di una normale vita sociale, come teatri, concerti, raduni, sagre. Per non dire di chi è o va all'estero, per studio, lavoro o semplice turismo visti come appestati. Ora si corregge il tiro anche se le tende della Protezione Civile fuori degli ospedali narrano altro. Quando questa gigantesca bolla di pandemia percepita sarà evaporata magari riusciremo a ragionare della nostra incredibile fragilità, emotiva ed intellettuale, che ci fa preda invece di cacciatore, bambino spaurito invece di adulto consapevole con disastri sociali ed economici che facilmente avremmo potuto evitare.

Vittore Trabucco

Treviso

