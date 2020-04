Coronavirus/1

Il retropensiero

dei cinesi

Sappiamo che il virus non è nato in laboratorio, la Cina se l'è trovato, per un po' l'ha tenuto nascosto, ma poi ha dovuto renderlo pubblico. Penso che la Cina possa aver così ragionato: noi siamo in grado di desertificare le città e quindi in poco tempo chiudere i contagi; gli occidentali penseranno d'essere lontani e ben protetti da validi sistemi sanitari; penseranno d'essere forti perché si fidano troppo di loro stessi e poi sono dei tontoloni che non vorranno rinunciare alla loro bella vita occidentale; non prenderanno decisioni rapide e, quando cominceranno, le loro democrazie non avranno la nostra efficacia; quando noi saremo fuori dal virus e ripartiremo con le nostre aziende, loro saranno in piena crisi sanitaria, senza mascherine e sussidi perché li produciamo noi; dovranno spendere molto, indebitarsi, con aziende in crisi e di basso valore, facilmente acquistabili. La situazione attuale è: dopo 65 giorni in Cina hanno azzerato i contagi e sono ripartiti; l'Italia l'ha saputo a gennaio, sono passati più di 60 giorni e siamo in piena crisi; il resto d'Europa è più ritardo di noi ed ancor più gli USA. Il sogno cinese della loro supremazia nel mondo si avvicina. E non pare bella cosa. Di certo l'occidente ha sbagliato molto le sue strategie e non solo nella sanità.

Piero Zanettin

Coronavirus/2

Stato e Regioni,

le regole già ci sono

Cesare Mirabelli in un suo articolo pubblicato sul Gazzettino del 2 aprile, a conclusione di una analisi sulle normative assunte per l'epidemia di coronavirus pone tre problemi: se sia adeguato il modello che considera la tutela della salute materia di competenza concorrente tra stato e regioni, quali attribuzioni possano essere più efficacemente esercitate dallo stato e come in situazioni di emergenza può lo stato riassumere ed esercitare poteri altrimenti attribuiti alle regioni. Il riparto di competenze tra stato e regioni è regolato dal D. Lgs. n.112 del 1998. Rileva al riguardo il prof. Gianluca Sicchiero che l'art. 117, che attiene ai provvedimenti d'urgenza, riserva ai sindaci le ordinanza per le emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e che negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. Mi pare sia quindi chiaro che indubitabilmente lo Stato gestisce le situazioni di emergenza esercitando poteri propri, posto che mai vennero attribuiti alle regioni.

Avv. Ugo Ticozzi

Coronavirus/3

Potenziamo

il fisco

In questi giorni si leggono autorevoli pareri di giornalisti, politici ed economisti che commentano gli scenari economici del dopo coronavirus. Niente sarà più come prima, sembra essere il comune denominatore di tante dichiarazioni. E diversi commentatori non escludono il ricorso a una tassa straordinaria per coprire l'impennata del debito pubblico creata per sostenere ora la salute dei cittadini e i danni per l'economia. Il governo ha stanziato venticinque miliardi di euro per sostenere sanità, lavoro e imprese in quei settori maggiormente colpiti dal virus. Allora, perché non destinare 5 mld di euro per potenziare l'agenzia delle Entrate che avrà il non facile compito di recuperare il tutto o in parte l'evasione fiscale che in Italia viene stimata sui 180 miliardi di euro? Un impegno straordinario e provvisorio per l'Agenzia delle Entrate che dovrà comunque offrire risultati adeguati alle maggiori risorse stanziate. Risultati ovviamente rendicontabili con rimozione dell'incarico dei responsabili se l'extra gettito non dovesse essere all'altezza delle aspettative.

Oscar De Gaspari

Coronavirus/4

Prescrizioni

utili

Sono un chirurgo ginecologo, primario in quiescenza della divisione ginecologica di Padova e mi permetto di segnalare due osservazioni profilattiche mediche un poco sottovalutate. Ho visto ieri in tv una signora intervistata che aveva le mani con le unghie molto lunghe. Prima di iniziare le operazioni, noi chirurghi, laviamo le mani con sapone medicato e l'aiuto di uno spazzolino rigido, che viene passato ripetutamente sulle e sotto le unghie perché i germi sulle mani si annidano prevalentemente sotto le unghie e negli spazi interdigitali. Quindi tenere sempre le unghie adeguatamente tagliate nel lavar le mani, altrimenti il lavaggio è insufficiente. Seconda osservazione: tenere la distanza fra le persone di almeno un metro. Durante uno sternuto fragoroso gli studiosi dicono che le goccioline di saliva vengono espulse alla velocità i 150 chilometri all'ora. Quanto spazio impiegano per fermarsi? È vero che dobbiamo frenare in qualche modo lo starnuto ma, prendendo lo spunto da questa osservazione, pensiamo che la distanza di un metro sia sufficiente?

Giovanni Brigato

Coronavirus/5

La generosità

dei tedeschi

Giorni addietro Ursula von der Leyen, in buon italiano, ci ha rassicurati che l'Europa non ci avrebbe lasciati soli e qualche giorno dopo la stessa ha aggiunto che al massimo ci avrebbe venduto la corda per impiccarci. Se non ricordo male, circa trent'anni fa, la Germania per prestarci soldi richiese in pegno l'oro della Banca d'Italia; prestito che venne regolarmente restituito, ma insomma voglio dire che i tedeschi con noi si comportano sempre in questo modo e bene hanno fatto Carlo Calenda e altri politici importanti a ricordare che noi con loro fummo generosi e farebbero bene a tenerlo presente ora che siamo in grande difficoltà e questa volta non per colpa nostra. Secondo le ultime dichiarazioni sembra che la signora von der Leyen ci voglia dare una mano; speriamo non riceva ordini contrari.

Gino De Carli

Coronavirus/6

Giusto evidenziare

chi contribuisce

Da più parti ci viene chiesto di donare denaro per aiutare Croce Rossa, ospedali e strutture sanitarie con medici ed infermieri. Hanno bisogno del nostro aiuto. Però sono in tanti a pensare che i politici, per il passato hanno apportato tagli enormi alla Sanità ed ora dovrebbero almeno in parte rimediare. Per starci dentro alle varie manovre, con la Sanità è stata fatta man bassa, tabula rasa (posti letto meno 70.000, medici 8.000, infermieri circa 13.000). Dovrebbero tutti i politici pagare le carenti o mancate cure per i pantaloni sudditi italiani. Ora, per fortuna e per generosità, alcuni esponenti della politica, magnati vari e comuni cittadini fanno le loro donazioni. Anche Papa Francesco ha donato 100.000 euro, così pure la Caritas Italiana ha contribuito con 13 milioni di euro. Qualcuno fa osservare che non dovrebbero vantarsi ed esternare il loro atto di generosità, ma io penso che esso sia necessario per stimolare gli altri, che sia si esempio, specialmente per gli scaldapoltrone a fare altrettanto.

Giacomo Mella

Coronavirus/7

La fregatura

degli Eurobond

Se Germania, Olanda e la Bundesbank accettano l'emissione di Eurobond a fronte della crisi del coronavirus, per l'Italia sarà un fregatura. I miliardi degli Eurobond sarebbero garantiti dalla Bce e quindi scambiati sul mercato privilegiato, mentre i miliardi del cosiddetto debito pubblico consolidato (2400 miliardi) sarebbero declassati provocando maggiori interessi da pagare su bot e cct, a quel punto considerati quasi titoli spazzatura. Alla fine dei giochi, il conto tra i benefici degli Eurobond ed i maggiori interessi da pagare su bot e cct produrrebbe una perdita consistente per le casse dello stato. Una fregatura simile all'eventuale applicazione del Mes. Ciò nonostante, tutta la classe politica italiana invoca gli Eurobond e canterà vittoria se li ottiene. Cioè, cornuti e mazziati! C'è solo un modo per uscirne senza le ossa rotte: bisogna stampare moneta! È necessario immettere nel sistema almeno 1000 miliardi di euro (gli Usa già 2000 mld di dollari). Ma non devono finire come al solito nelle banche; bisogna farli arrivare direttamente - in ordine decrescente - ai lavoratori (tutti, anche quelli in nero, ai precari, ai disoccupati), alle famiglie e alle imprese in crisi.

Lorenzo Mazzucato

Coronavirus/8

Ospedali

e discariche

Sul Gazzettino del 2 aprile ho letto la lettera del signor Giorgio Troni nella quale evidenzia come eccezionale il caso della sanità Lombarda anche a livello internazionale. E auspica, dopo aver scritto che la sanità lombarda non è una eccellenza, una critica severa nei confronti dell'amministrazione regionale da Formigoni fino alla Lega. Si è dimenticato di spiegarci quali sono i motivi di questa insufficienza in Lombardia. Forse per confusione voleva riferirsi alla trasformazione in discarica abusiva dell'ospedale Forlanini di Roma fatta dal compagno Zingaretti. Ecco forse in questo caso laziale c'è da fare una critica severa.

Tullio Piller Roner

Coronavirus/9

Incredibili

negazionisti

Non c'è niente da fare, esiste ancora chi sostiene essere questo virus niente. Non solo: come il lettore che ha scritto oggi, sostiene che addirittura questo virus salva vite perché ne ha uccisi solo 42mila contro i 647mila dell'influenza di stagione: uscite simili sarebbero da studiare dal punto di vista antropologico, e allora studiamoli questi numeri prima di avventurarci in calcoli da brividi: Italia, influenza di stagione 2019-20 7 milioni di contagi, 800 morti per cui letalità dello 0,01%. Coronavirus 115mila contagi e 14mila morti, letalità del 12%. Vogliamo dire che i casi reali sono 5 volte maggiori, che fra l altro è un aggravante? Significa che la letalità di questo virus è 200 volte più cruenta. Si dice nella lettera che i bambini non ne siano toccati, niente di più falso. Semmai in maniera molto minore, ma con l'influenza di stagione la mortalità dei piccoli è zero, in più, se in anni normali le terapie intensive hanno un grado di saturazione del 10% e qui sono subito collassate, almeno questi si ponessero il dubbio su tali fatti: incredibile!

Riccardo Gritti

Coronavirus/10

Ricompriamoci

il debito

Sono rimasto basito da quanto udito da Commerzbank, una delle più importanti banche tedesche. Dice che: non siamo affidabili per il debito pubblico che abbiamo, quindi, inevitabile il taglio dell'Italia a spazzatura. Poi ho sentito che la mitica Ferrari produrrà bombole per l'ossigeno ad uso ospedaliero, che Bulgari produrrà dai profumi ai disinfettanti, che Armani da abiti mozzafiato a camici per ospedali, altri grandi mascherine e guanti. Ecco, mi chiedo, quale altro Paese al mondo può permetterselo. I nostri ammalati saranno curati, seguiti, e per quanto possibile coccolati dalla migliore sanità e dalle migliori griffe mondiali. Perché solo gli italiani possono permetterselo. Perché, alla faccia di Commerzbank siamo i migliori al mondo. Dobbiamo solo dimostrarlo. A loro e a tutti. Il nostro problema è il debito pubblico? Comperiamoci il debito pubblico. L'abbiamo già tentato una volta con il rientro dei capitali dall'estero. Rifacciamolo in grande. Dicono che ogni anno in Italia ci sono 120mld. di evasione. Allora chiamiamola operazione rientro del nero o come vogliamo. Si può fare? Forse. Niente tasse e niente interessi. E poi decideremo il nostro futuro da soli. Alla faccia della Commerzbank.

Lino Narciso Giacomin

