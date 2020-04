Coronavirus/1

Il regalo

del Mes

Per sostenere l'opportunità di aderire al MES si sostiene la possibilità di ottenere dall'Europa un prestito di 36 miliardi di euro senza interessi e senza condizioni. Se il prestito fosse effettivamente tale, vorrebbe dire che potremmo prenderlo e non restituirlo senza incorrere in nessuna penale o rivalsa, trasformando il prestito in regalo a fondo perduto. Sembra credibile? A me no.

Bruno Di Fabio

Venezia

Coronavirus/2

Benzina, gestori

e compagnie petrolifere

Non me voglia il sig. Adriano Bordin, ma prima di scrivere è bene informarsi, anche poco, in materia. Ci sono un paio di tasse sui carburanti, una fissa al litro, la cosiddetta accisa, e una variabile, l'Iva, e, come ben dovrebbe sapere il sig. Bordin, l'Iva viene applicata anche sulle accise, una tassa sulla tassa, e su questo ci si può incavolare finché si vuole ma così è. Per inciso l'accisa sui carburanti non è composta da tutti quei ammennicoli che tanto fanno divertire le associazioni dei consumatori, se si va a vedere nella norma il valore trovato è di 0,7284 Euro al litro sulla benzina e 0,6174 Euro al litro per il gasolio autotrazione, punto e basta. E senza essere degli esperti in contabilità aziendale chiunque arriva alla conclusione che la benzina regalata costerebbe 89 centesimi al litro e il gasolio 75 centesimi, ovvero accise +Iva al 22%. Questi sarebbe i prezzi se ipoteticamente qualcuno, pazzo ovviamente, decidesse di vendere i carburanti regalando tutto, dal costo industriale ai costi distributivi. Per la differenza rispetto a quando la benzina costava 1 Euro al litro, a cavallo degli anni 1999/2000, le rispondo con un solo dato, le accise: nel 2000 valevano 0,52163 Euro al litro per la benzina e 0,38305 Euro al litro il gasolio, quindi rispetto ad allora le tasse, accise+Iva, sono aumentate di 0,25 Euro al litro per la benzina e 0,29 Euro per il gasolio. Le posso garantire che il guadagno, al litro, del gestore dal primo gennaio 2020 a oggi è rimasto invariato, mentre lo stesso non vale per le compagnie petrolifere: lo hanno letteralmente raddoppiato! Ecco a chi chiedere lumi.

Moreno Parin

Presidente

Gruppo Impianti Stradali Carburanti Treviso

Coronavirus/3

Regione, era meglio

attendere il 4 maggio

Tutti i giorni il governatore del Veneto Zaia si presenta alle TV locali per la sua conferenza ed annunciando ordinanze. Mi permetta direttore dover rilevare alcune incongruenze: abbiamo sentito tutti ed anche il suo giornale a tratti ne riporta che Zaia insiste a dire posso fare ordinanza restrittive omissis ma non posso allargare i provvedimenti emanati dai DCPM (lo rileva in un suo articolo la giornalista Vanzan). In questi giorni il governatore mi sembra abbia allargato le fasce restrittive da lui imposte (le cartolerie, librerie negozi per neonati prima aperte per due giorni ora tutta la settimana come del resto prevede il decreto ministeriale), la possibilità di acquistare il gelato da asporto che però non deve essere consumato in loco, la possibilità di prendere un caffè per asporto! ed altro. Per quanto precede mi sembrano iniziative mi lasci il termine propagandistiche perché cosa serviva prescrivere i due giorni per poi revocarli a stretto giro di boa, per attività come le cartoleria, librerie e i negozi per neonati come non vedo nessuna utilità prevedere il cono gelato da asporto che comunque non puoi consumare in loco come il caffè (ho visto un bar dove la commessa serviva fuori ad una cliente il caffè conversando). Concludendo: non sarebbe stato più utile aspettare i provvedimenti del governo annunciati per il 4 maggio?

Romano G.

Coronavirus/4

Ultrasettantenni

liberi per le elezioni

Vorrei tranquillizzare i miei colleghi ultrasettantenni. Vedrete che 8 giorni prima delle elezioni avremo anche noi l'amnistia per poter andare a votare. Se ne avremo voglia oppure potremo fare, invece, una bella passeggiata liberatoria.

Arrigo Cadore

Sospirolo (Bl)

Coronavirus/5

Sano regionalismo

e attività di governo

In queste ultime settimane ho letto sul nostro giornale tre articoli, in date differenti, di altrettanti esperti tutti concordi nell'affermare che l'autonomia regionale, dopo il Covit19, dovrà essere rivisitata in senso riduttivo per le stesse competenze regionali. Tali asserzioni sono state motivate dal fatto che, sulla materia inerente la salute pubblica, le scelte regionali avrebbero colliso con quelle stabilite a livello nazionale. Questo corrisponde al vero però, le scelte, o meglio, le non scelte, se non addirittura le derisioni dei vertici governativi nei confronti dei governatori del nord Italia che suggerivano la necessità di intraprendere azioni di contenimento dei virus, poi invece praticate, hanno messo in luce i limiti estremamente gravosi sulle tardive risposte del governo. Pertanto, se invece di sterili polemiche tra le parti istituzionali, ci fosse stata quella tanto osannata, mai praticata, collaborazione, avrebbe dimostrato che un sano regionalismo porterebbe positività all'azione governativa.

Agostino Faganello

Coronavirus/6

La ripartizione

dei danni

Desidero esprimere il mio dissenso su quanto detto dall' a.d. di Diemme Caffè nell'articolo del 25 aprile circa i costi che i negozi sono costretti a sostenere in questo periodo di crisi. Il sig. Dubbini dice di aver già dato disposizioni per una sospensione dei pagamenti ai suoi clienti mentre asserisce che i proprietari non possono esigere i canoni dei locali e consiglia loro un azzeramento immediato e poi un dimezzamento quando le attività saranno ripartite. A parte il fatto che non c'è nessuna norma di legge che esonera i locatari al pagamento dei canoni anche in questo particolare momento storico. La contrattazione tra le parti è libera ed ognuno deve sentirsi libero di fare come meglio crede, quindi può anche rinegoziare quanto scritto in un contratto e stilarne uno di nuovo. Ma ci tengo a sottolineare che non tutti i proprietari di immobili sono grosse società o ricchi possidenti ma ci sono anche realtà di persone normali che hanno come principale fonte di reddito il canone di suddetti negozi. I miei genitori hanno risparmiato una vita per potersi comprare il bar dove per 27 anni hanno lavorato con devozione e senso di responsabilità a costo di innumerevoli sacrifici. Tutto questo per poter percepire una piccola rendita che permetta loro di integrare la misera pensione da commercianti. Le tasse e tributi non mi risultano azzerati ma rinviati. Sospesi, come i pagamenti che un domani Lei pretenderà dai suoi clienti, caro presidente Dubbini. Quindi usando le Sue parole, i danni devono essere ripartiti. Giusto. O tutti o nessuno. O forse Lei si è già azzerato lo stipendio?

Gianpaolo Cecchetto

Mestre (Ve)

Coronavirus/7

Un applauso

anche a prof e ai figli

La pandemia CoViD-19 ha costretto la Scuola a modificare radicalmente il modulo didattico intraprendendo un percorso a distanza (DAD) tra docenti e alunni. Per affrontare questa nuova esperienza è necessario che gli studenti siano muniti di specifici strumenti (personal computer, tablet, ecc.) che i Dirigenti Scolastici, grazie anche allo stanziamento di fondi dedicati da parte del Governo, hanno provveduto alla consegna in comodato d'uso gratuito agli studenti che presentassero la richiesta. Ma non basta. È fondamentale il collegamento a internet, che le famiglie non sono obbligate ad avere e che, d'altro canto, non può tradursi in un ulteriore balzello a loro carico, né nei confronti del corpo docente. Ecco perché diventa importante ripensare e mettere al centro dell'agenda politica la città abile, la smartcity. È necessaria una copertura sufficiente e capillare del segnale, una distribuzione omogenea degli hot-spot nei centri urbani, siano essi città metropolitane o piccoli paesi. Questa la sfida, questo il salto culturale e tecnologico. Detto questo, tanti sono gli eroi al tempo del Coronavirus: i medici, gli operatori ospedalieri certo, ma inserirei a buon diritto anche quegli intrepidi docenti che si sono distinti per capacità e reinventato in tempi brevi il modo di fare didattica (colpevolmente trascurato in passato da vari attori ) senza ricevere adeguata formazione, ma con immensa voglia di fare e responsabile spirito di servizio. Un applauso anche ai nostri figli che hanno saputo impegnarsi e adattarsi prontamente a queste emergenti necessità.

Andrea Gusso

Coronavirus/8

Quell'Audi

non mi piace

Ho visto il Presidente della Repubblica Italiana presenziare solitario all'altare della patria per le celebrazioni del 25 aprile in un'occasione mai così mesta. Egli, anche in quest'occasione, é sceso da un'Audi. Ma è mai possibile? Anche in un momento come questo in cui si chiede a tutti di restare uniti e valorizzare i nostri prodotti e con l'importanza che i simboli rivestono? Cosa penseranno i nostri amici tedeschi, per ricambiare vale loro massime istituzioni viaggeranno in Maserati?

Marco Panfilo

Coronavirus/9

Statistica

e pensieri

Si sa, la Statistica é quel ramo della Matematica per il quale se io ho 2 bistecche risulta che tu ne hai 1, e se siamo in 4 tutti e 4 abbiamo mezza bistecca a testa, ma in realtà io me ne mangerò le mie 2 belle bistecche in santa goduria mentre tu e gli altri 3 sbaverete di desiderio. Di questi tempi altamente ansiogeni e sconcertanti la statistica giornaliera del numero di contagiati, degli asintomatici, dei ricoverati e dei morti viene ascoltata e seguita con una attenzione reverenziale, come la voce del oracolo. Ma i dati reali vengono forniti alla macchina Statistica dagli uomini, soggetti ad errori, ignoranze e anche manipolazioni. Se qualcuno vuole farmi credere che questa sera a cena me ne mangerò una gustosa bistecca non deve fare altro che farmelo dire alla Statistica. Non perdiamo la libertà di pensiero, per favore.

Hugo Marquez

Coronavirus/10

Sorrido per

gli accessi

Sono anni che lavoro nel turismo e oggi 25/04 da potenziale disoccupato, leggendo l'articolo sul vostro giornale titolato rivedere gli accessi.. sorrido per non piangere e le spiego brevemente il motivo. Sono anni che Venezia è saccheggiata dall'apertura incontrollata di alberghi, b&b e tutto l'indotto che si collega e sta continuando con il trend. Prima l'acqua alta di novembre, ora il colpo di grazia del covid 19 spero faccia capire a chi di competenza che non se ne può più: capisco i vari interessi che hanno influito e credo purtroppo, sarà il tentativo di ripresa che ce lo farà capire.

Roberto Gallo

La Liberazione

Opinioni libere

grazie al 25 aprile

Mi permetta di esprimere il mio profondo disaccordo su quanto scrive Mario Ajello nell'articolo pubblicato a pag. 19 del Gazzettino del 25 aprile. Purtroppo non c'è lo spazio sufficiente per confutare, punto su punto, le sue discutibilissime argomentazioni. Pertanto mi limiterò a ricordare che è grazie a quella Liberazione che lui vorrebbe declassare scrivendola con l'iniziale minuscola, che oggi entrambi possiamo liberamente esprimere le nostre contrapposte opinioni. Se non ci fosse stata, forse Ajello avrebbe potuto continuare ad esporre le proprie, io certamente no le mie e molto probabilmente sarei in carcere, o al confino, o in esilio.

Lucio Malfi

Diritto d'autore

Articoli gratis,

punire anche Facebook

Come Lei ben saprà, è notizia di questi giorni la denuncia da parte della FIEG all'Autorità garante per le comunicazioni e la relativa chiusura di sette canali Telegram. Motivo: violano il diritto d'autore on line, pubblicando ogni giorno copie pirata gratuite. Con la presente vorrei porre alla Sua attenzione il fatto che anche in molti gruppi su Facebook si fa un uso simile di Vostri articoli, coperti da diritto d'autore. Converrà con la sottoscritta che questa prassi reca un danno non indifferente sia alla proprietà, ma anche alla rete di vendita, che in un questo particolare momento di difficoltà, continua a garantire la vendita di giornali e riviste. Vedere interi articoli pubblicati in gruppi con miglia di iscritti, sottrae dei potenziali acquirenti alla rete di vendita, quando le vendite al banco dei quotidiani sono già ai minimi storici. Ritengo sia necessario un intervento ad ogni livello.

R.D

Venezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA