Coronavirus/1

Il dopoguerra

è stato diverso

Leggo su Il Gazzettino la lettera a lei indirizzata e la sua risposta. Non sono d'accordo sul paragone del dopoguerra: io l'ho vissuto (ahimè per la mia età) ed essendo stato mio padre Direttore di Confindustria ho potuto per riflesso seguire le vicende economiche. Vi sono differenze abissali. 1): non abbiamo gli statisti di allora (faccio solo due esempi: De Gasperi ed Einaudi); 2): oggi abbiamo una burocrazia che frena qualsiasi sviluppo; 3): siamo impegolati in una Europa che per il momento ci ha solo danneggiati; 4): abbiamo una magistratura che fa da quarto potere, oltre a quelli ufficiali dello Stato; 5): il pericolo giallo, come lo chiamava il Duce. I Cinesi metteranno in moto la macchina economica molto prima di noi perchè in un regime dittatoriale potranno risolvere il problema in anticipo o tacere i dati reali. Per queste ragioni sono molto pessimista. Anche perchè questi provvedimenti restrittivi (parlo da medico) non servono per far scomparire il virus, tutti noi prima o poi ne verremo a contatto, come è avvenuto nei millenni da che esiste l'uomo sulla terra (ci siamo difesi dapprima creandoci le immunità naturali ed in tempi recenti costruendo i vaccini), ma per il problema degli intasamenti degli ospedali. Dovevamo diluire i malati.

Dott. Gianfranco Bertoldi

Mestre (Ve)

Coronavirus/2

Chiudere i

mercati cinesi

In questi giorni a Wuhan, la città cinese dove ci sono stati i primi casi di infezione da coronavirus, si sta festeggiando la fine della quarantena in quanto sembra che i contagi, da settimane, siano pari a zero. È comprensibile la gioia di tornare alla vita normale, anche se non ci sarebbe nulla da festeggiare, dato che il pericolo del contagio di ritorno è in agguato in Cina e la pandemia continua a mietere moltissime vittime nel mondo intero. Tuttavia mi risulta che anche i mercati umidi cinesi sono tornati alla loro attività. Come sappiamo, in quei mercati hanno origine i micidiali virus tra i quali l'attuale. Sono mercati nei quali si stipano venditori, clienti e animali selvatici vivi, come i pipistrelli e altri imputati di essere i portatori degli agenti infettivi, nonché cani e gatti, che vengono macellati crudelmente sul posto per rivenderne la carne. Ora mi chiedo come sia possibile che, dopo tutto quello che sta succedendo, il governo di Pechino e quelli cinesi locali non decidano di chiudere definitivamente quelle attività così pericolose per la salute dell'umanità e barbare verso gli animali. È il momento che quel regime asiatico accolga l'appello di Elizabeth Maruma Mrema responsabile Onu per le biodiversità.

Mauro Cicero

Mogliano Veneto (Tv)

Coronavirus/3

Usiamo

le mascherine

Dopo tanto parlare di asintomatici infettivi, davvero non riesco a capire chi continua a dire che la mascherina chirurgica non serve a nulla, solo perché non serve a proteggere sé stessi, come se fosse di nessuna importanza che con questa museruola' si evita di contagiare gli altri! Ecco un esempio espressivo' rivelatore di gente che da come parla, gli servirà un cric per riuscire a sollevare orizzontalmente lo sguardo-pensiero oggi ancora un pizzico esageratamente ombelicale. Sono delusioni che fanno male, sentire amicizie e persone stimabili, parlare ancora come quando deridevamo i giapponesi che quando sono raffreddati girano con la mascherina nei mezzi pubblici e per strada, ma per fortuna di questo disastro della pandemia, si può anche trovare da sorridere. A me, ad esempio, con la mascherina, son tornate le orecchie a sventola, come le avevo nelle foto di quarant'anni fa. Un altro me' a cui avevo smesso di somigliare, e che oggi così allo specchio riesco a riconoscere meglio: Io sono l'uno e l'altro dei due.

Fabio Morandin

Venezia

Coronavirus/4

Rialto rimasta

senza bagni

Giusto presidiare i mercati e chiudere i bar, ma Rialto, il più frequentato mercato di Venezia non dispone di un solo bagno accessibile. Pazienza per i veneziani che hanno le case in zona, ma agli esercenti dei banchi è negato l'unico servizio pubblico in campo Rialto Nuovo. Adeguatamente presidiato sarebbe un buon servizio a chi lavora per tutti.

Franco Migliorini

Coronavirus/5

L'importanza dei

negozi di quartiere

Vivo in un piccolo comune limitrofo a quello di Venezia e in questi giorni, in cui le vicende del Covid 19 hanno rivoluzionato il nostro modo di vivere, sto riscoprendo una realtà come quella dei negozi rionali fino ad oggi spesso dimenticata. Il cosiddetto negozio di quartiere senza troppa pubblicità o enfasi mediatica affronta ogni giorno con intraprendenza e coraggio le limitazioni che tale virus impone alle nostre vite. Fa tutto questo, però, senza perdere quell'aspetto umano che ad oggi la lontananza ci fa apprezzare sempre di più. Chi utilizzando la tecnologia, chi con lavagna e gesso dimostra che la categoria dei commercianti è formata da persone piene di intraprendenza e flessibilità, pronte a venire incontro alle esigenze di coloro che si trovano in difficoltà ma senza rinunciare mai a quella cordialità e quel sorriso, aimè celato dalle mascherine, che rassicura e dona conforto in un momento come questo. Nell'Era in cui la grande distribuzione e i centri commerciali dominano il contesto urbano delle nostre città, il negozio di quartiere ci fa tornare oggi più che mai con il pensiero a quei bei tempi in cui i bambini potevano andare a fare la spesa da soli e spesso portavano a casa in omaggio qualche caramella, un panino e tanta cordialità.

Federica Rallo

Marcon (Ve)

Coronavirus/6

Conte non è

Churchill

Il 6 aprile il capo del governo ha chiuso la sua tele-conferenza agli italiani (in mondo visione non credo che interessi molto) richiamandosi alla Storia, lui ed il suo governo. Nemmeno Winston Churchill fece un proclama di questo tenore. La sua similitudine alla Storia dove è sicuro di entrarci a gamba tesa, mi pone in un scetticismo cosmico, per non aggiungere anche pessimismo planetario. Credo che affrettare delle assicurazioni di tale specie denotino una sicurezza, vorrei dire esemplare, perché unica, senza precedenti dai suoi predecessori, in tutti gli Stati della Terra. I problemi, mi sembra, siano adesso come un'onda in piena di un oceano e lo tsunami deve ancora arrivare...

Adalberto de'Bartolomeis

Monselice (Pd)

Coronavirus/7

Contraddizioni

europee e italiane

Tutto il mio biasimo a quest'Europa della vergogna, gli aiuti ci sono arrivati da Russia, Cina, Cuba e Albania, se posso capire motivi commerciali futuri per russi e cinesi come la mettiamo con cubani e addirittura albanesi che sono i più poveri d'Europa mentre i nostri fratelli, si fa per dire, europei ricchi ci voltano le spalle e fanno dichiarazioni di un'ignoranza e una gravità inaudite con la tedesca Von der Leyen e la francese Lagarde, le quintessenza dell'incapacità. All'Europa misera si affianca il governo italiano dell'abominio che dice di elargire 400miliardi alle imprese: diciamo innanzitutto che nessuno ha ancora visto un centesimo, e questi 400 miliardi saranno di prestiti e sottolineo prestiti che si ripercuoteranno inevitabilmente sulle imprese per i prossimi 6 anni, e la cosa è ancora più disgustosa se pensiamo che questi stessi individui hanno regalato, e sottolineo regalato, non prestato, fior fior di miliardi a chi veniva qui clandestinamente e agli italiani invece solo prestiti. Nel mentre vengono elargiti 71 milioni a Tunisia, Somalia e Bolivia mentre 20 mila italiani sono morti, 150mila sono malati e le famiglie sono al collasso, vergogna!

Riccardo Gritti

Venezia

Coronavirus/8

Punire le false

notizie sui social

Non sono gradite e neanche tollerate le false notizie, lanciate sui social, da gente priva di buon senso, per usare un eufemismo. Citare da parte di persone fuori dal normale, nomi di esperti virologi nel prospettare che cani e gatti sono portatori positivi del Covid 19, è reato! La gente spesso crede a queste persone scellerate che provocano casi di abbandono o addirittura uccisione dei nostri più fidati amici: cani e gatti. Persone che non sanno impiegare in modo costruttivo il tempo migliore, offerto dalle limitazioni per il Coronavirus, trovino migliori opportunità di vita e la smettano di creare e aggiungere panico. Le Autorità preposte alla tutela delle comunicazioni intervengano per reprimere false informazioni.

Michele Russi

Coronavirus/9

Venezia non viva

di solo turismo

Negli ultimi giorni sono apparsi sul suo quotidiano diversi appelli che condivido, scaturiti da vari soggetti attivi nella vita politica e culturale cittadina veneziana, riguardanti il rilancio della Città al termine di questa disastrosa emergenza economico - sanitaria. Mi riferisco in particolare alla lettera aperta della Dr.ssa Faccini di domenica ed agli interventi del Dr. Alliata di Montereale e del Direttore di Venetian Heritage, Bergamo Rossi di lunedì 6 aprile. Tutti questi contributi sono legati da un Fil Rouge neanche troppo nascosto, ossia l'affermazione che il rilancio di Venezia debba passare per una gestione più attenta e meno predatoria del turismo, che possa essere coniugata ad un mantenimento, nonché ad un potenziamento della residenzialità. A tal proposito ritengo che la nostra Città offra molte possibilità di insediamento a quelle realtà dell'economia digitale (detta anche 2.0) per le quali le rotture di carico tipiche della realtà lagunare sarebbero assolutamente ininfluenti. Caratteristiche quali l'offerta culturale e monumentale, la particolare morfologia e la socialità che ne derivano sarebbero invece caratteristiche uniche di promozione per questo tipo di attività.

Jacopo Luxardi

Venezia

«Le parole lesive

di Zampa»

Nei giorni scorsi, ilgazzettino.it ha pubblicato un articolo nel quale Asso.Forma sarebbe stata ingiustamente accusata a mezzo stampa dal Sottosegretario di Stato alla Salute Sandra Zampa di aver diffuso notizie false sulla possibilità di contagio delle mascherine con valvola di esalazione. Tale articolo si concludeva, inoltre, con alcune considerazioni, ad avviso della mia cliente, profondamente errate e pericolose. Secondo l'articolo citato, oggetto di attenzione da parte del Sottosegretario è il documento vademecum utilizzo mascherine redatto e pubblicato sul sito istituzionale dell'Associazione (consultabile sulla home page http://www.assoforma.net/). In estrema sintesi nel predetto articolo si attribuiscono al Sottosegretario Zampa le seguenti gravissime affermazioni riportandole tra virgolette. Affermazioni contiene informazioni completamente infondate; 2) l'Associazione sarà sanzionata revocando l'accreditamento regionale; Tali dichiarazioni attribuite in modo certo, inequivoco e diretto al Sottosegretario Zampa hanno leso gravemente la reputazione e il buon nome dell'Associazione.

Studio Legale Galvagno

Prendiamo atto, ma confermiamo tutto quanto dichiaratoci dal sottosegretario alla Salute Sandra Zampa.

