Coronavirus/1

Il debito pubblico

non è della destra

Il Sig. Serafin sul Suo giornale del 3 maggio dice che siamo poveri e, aggiungo io, indebitati fino al collo. Di questo dà la colpa alla destra. Prima di fare affermazioni gratuite gli consiglierei d'informarsi andando a vedere il debito pubblico dell'Italia dagli anni 60 - quando la sinistra entrò nei governi - fino ad oggi, tenendo presente che nel 2000 entrammo nell'euro. Non ritengo intasare questa rubrica riportando i numeri perché penso che le lettere dovrebbero essere chiare, essenziali e precise ma forse potrebbe Lei, direttore, rinfrescare a tutti la memoria con un prospettino.

Michele Dragagna

Coronavirus/2

Non voterò più

centrosinistra

La pensò come il lettore Onorino Serafin su Luca Zaia, anch'io lo seguo e lo reputò bravo ed onesto. Al contrario del lettore però sono una che non voterà mai più centrosinistra. Si vive una volta sola. Alla mia età ho visto sulle mie spalle che più a sinistra si è governati e peggio si vive. In termini di vita di tutti i giorni. La vita è di tutti i giorni e si vive una volta sola. Dove c'è stata la sinistra, mi riferisco a Venezia, hanno creato nel territorio i ghetti sociali che sono cosa diversa dal popolo. Popolo è l'insieme dei cittadini appartenenti alla stessa nazione, aventi la stessa religione, la stessa lingua, gli stessi costumi e retti civilmente. Tante cose sono cambiate con la globalizzazione e diventa tutto più difficile governare un'intera nazione con il concetto del tutti precisi. Per questo abbiamo Regioni e Comuni. Per me la parola destra e sinistra ha il significato solo dell'indicazione di una strada. Da sempre. Il mio centro e pane quotidiano è coscienza e dignità, alla base della giustizia se con legalità e rispetto regole. Se salta questo salta tutto. Di Sindaci e coalizioni ne ho visti tanti, ma gli unici che mi piacciono come governano, con capacità, competenza e correttezza sono Luca Zaia e Luigi Brugnaro di Regione veneto e Comune. Dalla sinistra troppa ipocrisia, buonismo sempre mettendo le mani in tasca ai comuni cittadini per dare ad altri creando guerre tra poveri, con il loro assistenzialismo che ha sempre appiattito tutto e tutti. Non voterò mai più centrosinistra.

Rosita Bonometto

Venezia

Coronavirus/3

Il servizio

della gratitudine

Sono due mesi che siamo in prima linea in questa lunga emergenza. Come volontari di Protezione Civile siamo addestrati ad intervenire nei momenti di emergenza e questa lunga crisi dovuta al Coronavirus ha messo in evidenza le nostre capacità e la nostra forza. Ognuno di noi ha messo a disposizione le proprie competenze per il Gruppo e abbiamo integrato, supportato e implementato le funzionalità della sede. In questi due mesi abbiamo fatto decine di ore in sala operativa e oltre alla operatività del gruppo abbiamo scoperto altre potenzialità. Sono arrivate decine di telefonate, persone a volte preoccupate, a volte impaurite, a volte arrabbiate e siamo riusciti a rispondere con umanità e professionalità e spesso alla fine della telefonate le persone ci hanno ringraziato solo per averle ascoltate. Abbiamo fatto consegne di colombe la vigilia di Pasqua alle RSA e abbiamo visto il volto delle persone che si dedicano giornalmente agli anziani, alle persone con handicap e agli ultimi, sorriderci sotto la mascherina e abbiamo visto i loro occhi illuminarsi. Abbiamo fatto servizio in Piazza delle Erbe per consegnare mascherine e guanti per permettere ai cittadini di fare la spesa tra le bancarelle. Ogni persona che si avvicina ci saluta, con le parole, con un cenno. Alcune ci ringraziano per il servizio che stiamo offrendo, alcune si fermano per scambiare due parole o fare una battuta. Abbiamo visto volontari che si sono occupati a sanificare i mezzi, i locali e a preparare i pranzi per coloro che erano in servizio per attività esterne e a loro va il nostro grazie. Ecco, torniamo a casa arricchiti, grati alla Protezione Civile per aver potuto farci sperimentare un Servizio di Gratitudine.

Michela

volontaria di Protezione Civile del Comune di Padova

Coronavirus/4

Io, commerciante

non ne posso più

Mi scuso per l'ennesimo sfogo, ma non se ne può più. Io sono un piccolo commerciante della provincia di Pordenone, svolgo l'attività da 45 anni. Non ottengo sussidio perchè sono in pensione, ma per tenere aperta l'attività, su mia volontà, pago contributi, tasse e balzelli vari. Non importa che si tengano l'elemosina dei 600, che viene anche tassata. Ma questi personaggi si rendono conto ciò che legiferano? Non credo proprio, anche perchè non possono farlo, perchè non hanno mai gestito un'attività o lavorato. Non si rendono conto forse che sono i possessori di partita IVA, grandi e piccoli e i lavoratori che finanziano lo Stato, essendo nostri dipendenti dovrebbero essere al servizio della comunità e non viceversa. Non parliamo del finanziamento di 25000, che è un prestito si agevolato, ma sempre un prestito con i relativi interessi e tutta la trafila bancaria, non come detto che bastava una semplice autocertificazione. Hanno rinviato le tassazioni, bel regalo, senza sapere che bastava fare un ravvedimento operoso si pagava un semplice interesse dell'1,2%,e si sistemava tutto. La salute viene prima, ma essere più chiari e interpretativi alla popolazione sarebbe meglio.

Gino Buso

Aviano (Pn)

Coronavirus/5

Chi è escluso

dai funerali?

Tutto gira attorno al coronavirtus, aperture sì e aperture no regna la confusione completa, dove assistiamo a conflitti di competenze e di pensiero, scontri fra le istituzioni Stato, Regioni, Comuni e Associazioni di Categoria. Un vecchio detto ancora valido recita che il pesce puzza sempre dalla testa. Per dire il vero anche la scienza non è univoca. Non bastasse tutto ciò anche la CEI ha sollevato gli scudi con una vibrata presa di posizione, ma il tutto sembra risolto e che pace sia stata fatta tra Stato e Chiesa, un concordato, per la celebrazione di Sante Messe e funerali. Rimangono delle perplessità e interrogativi circa il numero dei partecipanti ai funerali non superiore a 15. Dopo la disquisizione enciclopedica del premier sul termine congiunti, che ha creato non poche polemiche, il premier stesso dovrebbe chiarire e spiegare la scaletta per chi partecipa e chi non è ammesso al rito funebre. Si supponga che il defunto lasci il coniuge superstite o il/la convivente compagno/a, parenti in linea diretta ascendenti e discendenti, parenti collaterali e affini per un totale di 17 soggetti, come fare? Considerato che tutti i 17 vorrebbero dare l'estremo saluto al caro estinto chi saranno i due esclusi e con quale metodo identificarli?

Celeste Balcon

Belluno

Coronavirus/6

La vera ecatombe

economica

Ecatombe? 1500 veneti morti in due mesi a causa di questo epocale virus. Ma siamo tanti, e ciò significa 3 morti ogni 10.000 veneti. Banalizziamo e semplifichiamo: distribuiamo i 10.000 veneti in 100 gruppi di 100, 100 per ognuno dei cento anni di età. Dunque piangiamo l'equivalente (brutto termine! Sono essi tesori di vissuto...) di 3 centenari su 100 coetanei, trapassati fra marzo ed aprile, 18 in ragione d'anno; salvi tutti gli altri 9.997. E abbiamo motivo di sperare che al dodicesimo mese la proiezione di 18 verrà di molto ridimensionata. È vergognoso questo ragionamento? Certamente più vergognoso di aver messo alla fame un buon numero dei 4.900.000 veneti col nobile intento di salvare più vite possibili. Bravi tutti quelli che hanno operato perché ecatombe non fosse. Ma ora diciamocelo: c'è da pensare alla disgrazia economica, e il nostro governatore questi calcoli pare che li abbia in debito conto.

Marco Anelli

Conegliano (Tv)

Coronavirus/7

Alla scienza

serve tempo

Non è facile comprendere l'insofferenza che molti tradiscono, specie gli operatori economici, di fronte alle difficoltà che incontra la scienza, pur impegnata su questo versante con tutte le sue forze nel mondo intero, a dare risposte in tempi rapidi agli innumerevoli problemi con cui la pandemia da coronavirus costringe a confrontarsi. Sinceramente il mondo occidentale pare aver dimenticato quanto deve del suo presunto progresso (le cui criticità sono state evidenziate con la risonanza dovuta solo dalla 17enne Greta) agli scienziati, mossi soprattutto dal desiderio di ricercare la verità e combattere le malattie. Solo un attento studio della storia delle scoperte scientifiche e della medicina è in grado di restituire il ruolo assunto dalla dimensione tempo in questo percorso. In ambito scientifico gli ultimi due secoli sono stati segnati da un'accelerazione impressionante che ha portato in diversi paesi occidentali ad una durata della vita media che supera gli 80 anni. Un nuovo virus ha riportato in auge nel pianeta la profilassi più antica del mondo, il distanziamento fra individui, metodo elementare ed efficace per contrastare la pandemia. La scienza ha bisogno di tempo, solo così ha vinto tutte le sue battaglie. I quasi due mesi di distanziamento coatto e i risultati che ha prodotto documentano in estrema sintesi lo stato dell'arte. Purtroppo in nessuna materia come questa vale per politica ed economia il principio di precauzione.

Giuseppe Barbanti

Mestre (Ve)

Coronavirus/8

Cittadini

disorientati

Nei giorni scorsi dopo aver avuto la conferma dai carabinieri e dalla polizia stradale che potevo recarmi al Parco San Giuliano a Mestre per l'attività fisica, come detto da Zaia nella conferenza del 27 aprile, ho trovato, alla porta rossa, una transenna con l'avviso di divieto di accesso al parco fino al 4 maggio. Il cittadino è decisamente disorientato!!!

Mariachiara Lazzari

Coronavirus/9

Calabria, farei

causa alla Regione

In Calabria, in barba alle disposizioni sulle aperture dei ristorante, danno il permesso ai ristoranti di aprire solo all'aperto e chi non ha spazio all'aperto? Non sembra una disposizione discriminante? Come al solito anche quando ci sono disposizioni governative tutti cercano di creare apposta confusione.

Se io fossi proprietario di un ristorante senza posti all'aperto farei causa alla regione per discriminazione. Oltretutto i partiti politici ci navigano su queste cose alla faccia dell'unita nazionale nelle emergenze gravi come questa. Le regioni di destra prendono ordini da Salvini, vedi Fontana che ha la regione più contagiata, o Zaia che fino all'altro giorno ci minacciava di rimanere a casa e Renzi che da sempre contro per un pugno di voti. Povera Italia.

Elio Avezzù

Mestre (Ve)

Coronavirus/10

Uniti nella

stessa direzione

Non ho mai condiviso le ironiche battute Aboliamo stipendi ai parlamentari, Mandiamoli a lavorare ecc..., ma visto il dibattito di giovedi 30 aprile in tv-solo 2 minuti poi ovviamente cambiato canale, credo che cambierò idea. Una cosa assurda... Come i tifosi allo stadio, che prima di inneggiare alla loro squadra, denigrano quella avversaria, loro primo obiettivo e criticare qualsiasi operato del governo, sopratutto in questa delicata fase sociale, economica e sanitaria. Ognuno ha ovviamente proprie idee e modi per uscire dalla crisi del Virus, ma credo il governo, con tutti i limiti che può avere, stia cercando soluzioni idonee per alleviare situazione ai cittadini (e a questo proposito rinnovo, anche se non della mia parte politica, i complimenti al governatore Luca Zaia, che dal sondaggio rimane sempre il più stimato e apprezzato) se andiamo nei particolari ovvio che un parrucchiere di un piccolo paesino non ha lo stesso volume d'affari e la stesso rischio di un parrucchiere di un grosso centro, 15 persone in una chiesetta di campagna la riempiono, 15 nella basilica di S. Marco nemmeno si vedono... tante situazioni quindi varie che impossibile raggruppare e trovare soluzione ideale, importante sarebbe navigare tutti nella stessa direzione e spero, ma ho i miei dubbi, che in questo contesto, tutti gli italiani siano coscienti e responsabili da applicare dopo il 18 maggio la famosa App sul telefonino per rilevazione del Virus.

Ne va della salute personale, della salute dei nostri famigliari e dell'intero paese. Inutile fare dispetto al governo, a Conte o..- Combattiamo il virus, poi a bocce ferme ragioniamo.

Gianni Bortolozzo

Fiesso d'Artico (Ve)

