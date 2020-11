Coronavirus/1

Il boom di casi dopo

l'apertura delle scuole

Molti si interrogano per capire le cause dell'aumento del virus in Italia. Mi permetto una semplice riflessione e non serve nessuna banca dati. Da giugno a settembre nonostante le migliaia di assembramenti nelle località di vacanza, i bar, le pizzerie e i ristoranti aperti fin o a tarda sera e le movida cittadine, la soglia era ben sotto l'uno. Da ottobre con l'apertura della scuola e i consueti intasamenti nei mezzi pubblici, poche e non adeguati, hanno fatto fare una impennata inarrestabile al virus. Pertanto le ristrettezze del governo serviranno a ben poco.

Rimo Dal Toso

Padova

Coronavirus/2

Governo debole,

serve più coraggio

Nell'Italia che combatte contro l'epidemia non c'è solo il dissenso fra salute e economia, che riguarda pure tutti gli altri Paesi colpiti, ma c'è un terzo elemento del contendere: la politica. Da noi i sondaggi vanno su e giù a seconda di quello che il Governo ottiene con le sue misure contro il Covid. Anche in altri Paesi l'epidemia viene strumentalizzata nello scontro politico, ma non per questo il Governo si piega e adegua la sua azione alle obiezioni pretestuose degli oppositori, come avviene da noi. Il guaio è che il Governo italiano è nato debole, occasionalmente, senza voto, senza una interna solidità e non solo è fortemente aggredito da un'opposizione bieca e disposta ad ogni male, ma è anche impedito dagli inciampi di una molteplicità di minoranze partitiche. E così, nelle difficoltà del Paese, questo debole Governo per reggersi non va avanti per la sua via (che non è neppure ben tracciata) ma cerca di salvare capra e cavoli, accontentando un po' tutti senza dispiacere a nessuno. Mentre negli altri Paesi - dove governano partiti forti o alleanze convinte - si possono dettare leggi univoche che parlano chiaro imponendo una precisa direttiva (buona o cattiva che sia), in Italia il Governo ha incertezze, oscillazioni, arrendevolezze che hanno distorto ogni indicazione e ad oggi vanificato ogni impegno. Non credo che si debba modificare questo o quello nei sacrifici e negli sforzi a cui siamo chiamati; credo che ci voglia un buon esempio di forza, coraggio, decisione da chi ci governa.

Flora Dura

Treviso

Sicurezza

Aggredita da italiani

salvata dagli stranieri

Essendo cardiopatica da anni, dopo ogni pasto, quindi anche dopo cena, su consiglio medico, faccio una passeggiata vicino a casa mia in centro a Mestre.

Non ho mai avuto paura di fare brutti incontri, spesso vedevo persone bengalesi, africane, di vari paesi circolare per la mia stessa strada e devo dire sempre molto tranquilli, anzi, in due occasioni, alcuni di loro mi hanno difesa: una volta da ragazzini italiani che volevano spaventarmi, un'altra da un senzatetto arrabbiato perché non avevo monete da dargli. Li hanno mandati via in modo civile e mi sento in dovere di ringraziarli pubblicamente. Ora, da quando i bar sono chiusi, le strade sono deserte e popolate solo di sbandati con la pelle bianca che cercano la lite, non mi sento più sicura e dovrò restare a casa. Ho scritto questa mail solo per far capire che in Italia non vengono solo delinquenti ma anche brave persone come quelle che mi hanno difeso.

Chiaramaria Carminati

La replica

Come leggere

la bolletta del gas

In merito alla lettera I conti di Ascopiave Energie firmata Giancarlo Pedrotta e pubblicata su Il Gazzettino del 22 ottobre 2020, Ascopiave Energie precisa quanto segue. Come previsto dall'autorità competente Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) in materia di bolletta 2.0, la voce di costo Spesa per la materia prima gas è composta dalla quota energia, espressa in euro/smc, ovvero il prezzo da pagare a seconda dei consumi e dalla quota fissa, espressa in /pdr/mese, ovvero la spesa relativa ai servizi connessi alla fornitura del gas attiva che si pagano anche in assenza di consumo. Se, come nel caso del cliente che ha scritto, non ci sono consumi, la voce di costo spesa per la materia prima riporterà solo il valore della quota fissa. Per avere un quadro dettagliato della propria bolletta, che di norma viene inviata in formula sintetica, i clienti possono richiedere di ricevere la bolletta comprensiva degli elementi di dettaglio, all'interno della quale vengono specificate tutte le singole voci di costo. Ascopiave Energie ricorda, inoltre, che nel proprio sito, alla sezione Guida alla Bolletta, sono riportate tutte le spiegazioni relative alla struttura della bolletta prevista dall'Arera, con possibilità di visionare la propria struttura di riferimento in base all'offerta sottoscritta. Il Servizio Clienti di Ascopiave Energie è sempre a disposizione per fornire tutte le delucidazioni del caso.

Ascopiave Energie

Politica

Quanto gli anti-casta

arrivano al potere

Gli autoreferenziale anti casta, sono arrivati al governo a forza di vaffa, diventando poi essi stessi casta; costoro avrebbero dovuto cambiare il mondo, mentre in definitiva hanno cambiato solo la loro vita, dimostrando però di essere totalmente inadeguati alla bisogna. Qualche giovanotto dalle belle speranze, ma dall'avvenire incerto, è stato messo a ricoprire ruoli strategici per il paese; costoro agiscono con tutta la volontà del mondo, tuttavia la loro inadeguatezza appare totalmente evidente. Al momento attuale l'Italia sembra non godere di nessun rispetto dalle altre nazioni, a cominciare dalla Francia che ce ne combina di tutti i colori, per non parlare della Libia che trattiene illecitamente alcuni nostri pescatori, arrestati mentre operavano in acque internazionali. Ora il paese, ovviamente anche i famigliari di quelle persone, vorrebbe sapere che accidenti sta facendo la Farnesina in proposito.

Ugo Doci

Mestre

