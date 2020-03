Coronavirus/1

I disagi

della quota 100

Ho ritenuto da sempre un provvedimento negativo quota 100. È possibile che tra i fautori ci sia stato la Ministra Bongiorno, convinta che per far funzionare meglio la Pubblica Amministrazione, fosse necessario svecchiarla inserendo giovani che meglio avrebbero contribuito a sveltire e digitalizzare i procedimenti. Di certo so che quota 100 ha privato gli Ospedali di tanti professionisti, medici e infermieri, al massimo della conoscenza ed esperienza e che la loro sostituzione non è stata automatica, anche perché le Università non erano preparate ad un esodo imprevisto. In questo momento drammatico, causato dal Coronavirus, con il sistema sanitario alla disperata ricerca di personale altamente qualificato, risulta ancora più evidente che quota 100, per lo Stato, cioè per noi, (escluso chi ne ha beneficiato) è stato un provvedimento molto oneroso e che quando scadrà, provocherà disagi ancora più grandi.

Gino De Carli

Coronavirus/2

Noi, medici

senza mascherina

Voglio ringraziare pubblicamente la mia assistita di Borca di Cadore: signora Monia Lugaresi che mi ha fatto un omaggio prezioso, una mascherina FFP3, essendo io sprovvisto di tale presidio. Questo gesto mostra due aspetti: uno meraviglioso, la sensibilità delle persone verso il lavoro dei medici in prima linea. Il secondo è sconcertante: noi medici di base del Cadore abbiamo fatto richiesta dei dispositivi di protezione, ad oggi, nessun riscontro. Capiamo benissimo quanto sia difficile organizzarsi con un dramma sanitario di queste proporzioni, tuttavia siamo consapevoli di essere sul territorio con le scarpe di cartone come i soldati dell'Armir in Russia. Ribadisco che alla data di oggi nessuno ci ha comunicato come reperire i dispositivi e dove. Ben poca cosa il problema rispetto alle enormi difficoltà dei nostri colleghi ospedalieri, ai quali va tutta la nostra stima, ammirazione e solidarietà, ma non posso non pensare che nella grande macchina sanitaria, il medico di base resta sempre ultimo, a fronteggiare un dramma di vaste proporzioni a mani nude. Come sempre, del resto

Saluti dal fronte.

Dott. Enzo Bozza

Medico di base di Vodo e Borca di Cadore

Coronavirus/3

A cosa serve

queste Ue?

Da europeista mi chiedo sempre più spesso a cosa serve questa UE. Stiamo combattendo una guerra mondiale contro un nemico invisibile che minaccia gravemente la sopravvivenza dell'umanità e il nostro Paese si trova in prima linea. Come ci sta aiutando l'UE? Chiusura di frontiere, paralisi della circolazione di merci e persone. Però la presidente della commissione europea Der Leyen ci assicura che in Europa si sentono tutti italiani: che consolazione! Ma la ciliegina sulla torta per affossare l'untrice Italia l'ha messa la nuova presidente della BCE Lagarde non siamo qui per ridurre lo spread! Un incoraggiamento a vendere i titoli italiani sicuramente involontario ma, allora mi chiedo: la Lagarde conosce il peso delle parole nell'influire i mercati? Il suo atteggiamento insicuro, poi, nell'affrontare gli effetti finanziari collaterali della pandemia ha fatto precipitare le borse in modo mai visto. Dobbiamo rimpiangere la politica illuminata del nostro Mario Draghi?

Mauro Cicero

Mogliano Veneto (Tv

Coronavirus/4

Actv deve

rimborsare

Prima che diventi un fatto compiuto, quindi irreversibile, (cosa fatta capo ha) e necessario ricordare ad Actv, l'azienda di trasporti di Venezia, che gli abbonamenti giá pagati sono dei contratti siglati dove la Azienda si impegna a prestare un servizio a fronte di un pagamento richiesto e ricevuto (gli abbonamenti si pagano in anticipo). Quindi, se la Azienda rescinde il contratto per impossibilita di rispettarlo deve rimborsare gli abbonamenti pagati in anticipo. Inoltre non deve accettare più emissione di nuovi abbonamenti per i mesi successivi in cui ha programmato di ridurre il servizio.

Hugo Marquez

Venezia

Coronavirus/5

Il tasso

di mortalità

Mi riferisco alla lettera del 12 marzo del Sig. Angelo Mercuri di Venezia, nella quale si auspica che accanto al numero dei deceduti per corona virus (o Covit -19) venga riportato il numero dei morti per influenza stagionale: richiesta più che legittima, ma che forse deve essere inquadrata in una idonea cornice. Al riguardo pare opportuno richiamare l'opinione di molti virologi secondo i quali la pericolosità di un virus, oltre alla velocità di diffusione, è strettamente correlata al tasso di mortalità dello stesso ed all'entità della popolazione complessivamente interessata. Nel caso che viene citato dal Sig. Mercuri è sicuramente vero che il numero dei deceduti per influenza stagionale risulta in termini assoluti maggiore (sebbene non siano ancora disponibili dati definitivi, che potranno esser tali solo quanto tutto sarà alla spalle) rispetto al corona virus; ma è altrettanto incontrovertibile che il numero dei deceduti per il nuovo morbo, ovvero con tale morbo, si approssima ormai intorno al 5% dei contagiati (come riportato correttamente nei giorni scorsi dal Suo giornale), rispetto al massimo 0,04% del totale dei contagiati da influenza stagionale; quindi la letalità del corona virus risulta oltre 100 volte maggiore rispetto a quella stagionale. Si noti che i contagiati da influenza stagionale sono stimati mediamente intorno al 9% dell'intera popolazione, ossia circa 5,5 milioni di italiani ogni anno con una punta di 8,766 milioni nell'inverno 2017-2018 (dati ufficiali Ministero della Sanità). In base a questi dati, se i tassi di mortalità puntualmente rilevati nel passato fossero stati uguali a quello di oggi del corona virus, ogni anno avremmo avuto nella sola Italia mediamente circa 250.000 decessi complessivi dovuti ad influenza stagionale con una punta di oltre 400.000 nel citato periodo 2017-2018; per contro i decessi effettivamente verificatisi nei vari periodi sono stati meno di un migliaio quelli direttamente imputati al morbo e (relativamente) e poche migliaia quelli indiretti, dovuti cioè a complicanze polmonari e cardiovascolari.

G.B.

Mogliano Veneto (Tv)

Coronavirus/6

I bagni

vietati

Visto che ha messo a disposizione più spazio per le osservazioni dei sui lettori, ne approfitto per segnalare quanto segue. L'azienda per la quale lavoro in questi giorni è aperta e da quando la situazione si è fatta più grave, i comportamenti da mettere in atto sono diventati, giustamente, più restrittivi. Nei documenti di trasporto vengono indicate le misure precauzionali che vettori e autisti devono tenere. Una di queste dice che non possono usare i servizi igienici del mittente o del destinatario. Preciso che si tratta di prescrizioni indicate da molte aziende. Oggi arriva un vettore che chiede di poter usare il bagno. È in camion da ore, è più che normale che ne abbia bisogno. Non posso farlo accedere ai bagni aziendali, perciò rispondo di no. Ci vorrà ancora un bel po' prima che possa rientrare nella sua sede, i bar e i centri commerciali che ci sono per strada sono tutti chiusi. È dignitoso che una persona che sta facendo il suo lavoro, tra i mille ostacoli di questi giorni, si trovi in questa situazione? Possiamo immaginare quale sia stata la soluzione più veloce, di sicuro molto poco igienica. Altra considerazione. Siamo in emergenza sanitaria, nessuno esce e nessuno dovrebbe entrare. Dovrebbe perché in realtà stanno arrivando militari americani e relativi carri armati. Speravo fosse un tentativo per bloccare il virus in modo risoluto, pare invece che sia per una esercitazione. Ma ha senso in un momento del genere?

Laura

Coronavirus/7

La voglia

di trasgredire

State a casa! Ce l'avessero detto all'improvviso a colazione, quando l'unica nostra preoccupazione era l'interrogazione di storia, non neghiamo, avremmo fatto i salti di gioia. Ma, si sa, ogni regola è bella perché dev'essere trasgredita e l'impresa eccezionale è essere normali (Lucio Dalla, Disperato erotico stomp 1977). Pare che inconsciamente si crei un meccanismo per il quale è più importante trovare un escamotage per fottere il sistema piuttosto che sedersi, riflettere ed accettare. Ha più fascino, ne fa di questa insana adrenalina una linfa vitale. In un bagno pubblico, se ci fosse scritto vietato bere l'acqua sporca dal vaso di scarico, beh, più di qualcuno proverebbe ad assaggiarla. Trovandola anche di buon gusto. Abbiamo riscoperto in questi giorni persone amanti dello sport, delle camminate, della voglia di stare all'aria aperta che incredibilmente si annoiano a morte nella loro quotidianità. Le stesse persone che fino a ieri godevano nello stare incollate al loro divano come una lingua ad un palo ghiacciato, guardando maratone di serie TV e mangiando nachos con salsa al formaggio. Va da sé che in ogni famiglia, ogni bravo bambino, per crescere eretto e ligio al dovere, ha bisogno di bravi genitori. Severi quando serve, che dettino regole precise da seguire, perché chi ha voglia di rovinare gli uomini, deve solo permettere loro tutto (Napoleone Bonaparte). Questa brutta influenza è stata presa sottogamba anche, e soprattutto, da chi non ne aveva né il diritto, né il dovere di farlo. Non si tratta di una caccia all'uomo, di individuare un capro espiatorio e puntare il dito verso qualcuno per avere la coscienza se non libera, più pulita. No, non è giusto. O meglio, non è il momento. A colazione, con lo sguardo assonnato, mentre mescoliamo il caffè con il cucchiaino, ripensiamo a Carlo Magno, a quelle domande perfide della professoressa di storia alle quali non sapevamo rispondere. E con un sorriso, torniamo a letto. Contenti di averla scampata, stavolta. Contenti di non uscire. Facciamo i bravi. Stiamo a casa.

Andrea Introvigne

Coronavirus/8

L'Italia non è

tutta uguale

Questa pandemia dovrebbe quantomeno farci riflettere sul giusto e sbagliato. La vita vale più di ogni cosa. Per il bene comune bisogna muoversi solo per reale bisogno e rispettare le regole sanitarie. Quello che non bisogna dimenticare è l'avarizia e la cattiveria umana. L'Europa si è dimenticata di noi e gli Usa ci incolpano e ci fan vedere incapaci di fronte a questa gravissima situazione. Il Governo dovrà prenderne atto e al momento di decidere cosa e a chi dare rimborsi e aiuti, l'Italia non è tutta uguale e nemmeno solidale. Non serve aggiungere altro.

Decimo Pilotto

Tombolo (Pd)

