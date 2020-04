Coronavirus/1

Hanno sbagliato

quasi tutto

Hanno sbagliato quasi tutto. E finalmente se ne sono accorti. Ma non vogliono e non possono ammetterlo. Devono continuare a perseverare e a mantenere un clima di paura per un possibile ritorno del virus (per subito, in autunno, l'anno prossimo) altrimenti crolla tutto il castello di carte (pardòn di decreti). Quindi avanti adagio, quasi indietro. Non sarà tutto come prima. State a casa. Sempre con mascherine e guanti (che non servono, ma qualcuno ci guadagna) e ben distanziati. Ho visto tanti bei disegnini di come dovremo occupare i posti su autobus, treni, aerei: tanta bella teoria fatta da chi si muove con le auto blu e non vive la vita normale di tutti. No aprire tutto e subito e vivere come prima. Troppo pericoloso. Vogliono convincerci che solo con i loro provvedimenti è possibile superare questa pandemia. Hanno dovuto essere un po' rigidi, ma era per il nostro bene, ne valeva la pena. Hanno distrutto l'economia, ma il Popolo è stato salvato. Uniti ce la faremo. Meglio di così non si poteva fare.

A.P.

Coronavirus/2

Prezzi

accettabili

Leggo la lettera del sig. Ave e rimango sorpreso per i prezzi indicati su alcool e guanti. Da tempo uso i prodotti in questione che oggi in uno dei supermercati di Noale costano: alcool conf. da 1 litro euro 1,50 (prima del covid-19 euro 1,00/1,20), guanti in nitrile euro 6,50 x 100 pz. (prima euro 2,90/3.50). Come scrive giustamente il Direttore del Gazzettino, i mercati si adeguano in base alla domanda ed offerta, in momenti eccezionali come questo la speculazione trova terreno fertile fino diventare squallida. Spesso informazioni dei media danno spazio a notizie da verificare quando non vere ricordando alla gente le alternative: le mascherine non necessitano di ricetta medica come altri prodotti da banco come siringhe, garze, bende ecc. che si possono trovare in altri punti vendita a prezzi più bassi e in maggior assortimento. In questo lungo periodo difficile, salvo alcuni giorni, al supermercato di cui sopra erano presenti e a prezzi accettabili mascherine in confezione da 50 pz euro 10,50 (euro 0,21 cad.) oltre a vari disinfettanti gel o spray (euro 4,90).

Arturo Ongarato

Coronavirus/3

Le solite

speculazioni

Mi permetto di esprimere il mio pensiero sulla risposta alla lettera del signor Giuseppe Ave. Concordo sul modo ma non nel merito riguardo la problematica degli aumenti dei dispositivi di difesa al coronavirus. Siamo alle solite, non so se sia un comportamento generale o tipicamente italico! So solo che stiamo subendo passivamente il fenomeno (vedi nessun calo della benzina/gasolio). Ho il cattivo presentimento che fra non molto, causa le misure di distanziamento tra persone (bar, ristoranti, mezzi di trasporto collettivi ecc.) ci saranno aumenti incontrollati con ripercussioni inimmaginabili sugli stipendi già penalizzati. Il ricordo del giorno dopo da Lira ad Euro, purtroppo è ancora vivo con le relative conseguenze. I governanti all'epoca dei fatti non hanno saputo bloccare questo fenomeno. Sarà cosi anche per il post Fase 2?

Lorenzo Soldera

Coronavirus/4

Prezzi

inalterati

La mia non vuole essere una denuncia ma una semplice constatazione dei fatti. In questo drammatico periodo la grande distribuzione, parlo dei supermercati, hanno chi più e chi meno ritoccati i prezzi. Un plauso bisogna riconoscerlo a tutta la catena dei supermercati Alì. Prezzi inalterati alla pre pandemia o in alcuni casi ribassati. Il massimo dell'offerta e il massimo della sicurezza. Grazie.

Natalina Masiero

Coronavirus/5

La salute

è statale

Ancorché di competenza regionale, le direttive regionali emanate in questo periodo di pandemia, anche se rientrano tra le loro competenze, in presenza di ordinanze statali e sapendo che quest'ultime prevalgono su quelle regionali (vedi art. 32 della legge 833/1978) potrebbero essere dichiarate illegittime dall'Autorità competente. Quanto espresso dal Prefetto di Venezia alcuni giorni fa è quanto pensano molti cittadini disorientati da questa matassa di norme emanate dalle Regioni, che pongono difficoltà ai cittadini e chi quelle norme le deve applicare e far rispettare (Prefetto, Forze dell'Ordine). Inoltre, il Prefetto ha fatto notare che per l'emergenza sanitaria si richiedeva un governo solidale tra potere centrale e autonomie. Invece la solidarietà non c'è. Anche sull'ultima ordinanza regionale, nella parole del Prefetto pare scorgere uno sconforto, prima da cittadino e poi da Prefetto su quanto sta succedendo. È come se in questi due mesi non fosse successo nulla, non ci sono stati contagi, non ci sono stati ricoveri in terapia intensiva, e in particolare non ci sono stati centinai di morti tra medici ospedalieri, medici di famiglia, operatori degli ospedali, ospiti nelle case di riposo e nelle residenze assistite per anziani. Ora c'è il libera tutti! Prevale la tutela della salute o altri interessi? Il Prefetto non lo ha detto, perché non gli compete, ma terminata la pandemia lo Stato deve riprendere la materia della salute pubblica.

Aldo Baffa

Coronavirus/6

Perché non va

come a Genova?

Una semplicissima domanda da un cittadino. Perché nel nostro paese le cose non possono funzionare bene come è accaduto con la ricostruzione del ponte di Genova? Ma ci vogliono sempre delle vittime per far funzionare le cose. Ma perché ci devono essere sempre dei morti a cementare le cose fatte bene? La politica, intesa nei suoi costituenti fisici deputati e senatori, si rendono conto che sono al servizio del paese e non il paese al servizio delle loro idee e dei loro affari? Proviamo a ricordare loro il discorso di Pericle agli Ateniesi?

Antonio Magarotto

Coronavirus/7

Le seconde case

sono salutari

Mi riferisco alle seconde case all'interno della regione, che grazie all'iniziativa di Zaia si possono raggiungere per controllare lo stato dell'immobile e vedere se hanno bisogno di interventi o di riparazioni, ma non per risiedervi a lungo. È però una concessione che lo stato sta dichiarando eccessiva. Io vado oltre: chi ha la fortuna di avere una seconda casa, ed è il mio caso, la usa non solo per vacanza ma anche per staccare dalla calura che verrà più avanti e trarne un grande beneficio, soprattutto se la casa si trova in zona montana o collinare con verde circostante e tonificanti passeggiate possibili, fatte salve tutte le cautele del caso. Ciò significa una cosa sola: che il fisico, oltre alla mente, si ritempra, si irrobustisce e ciò fa aumentare le sue difese naturali. Tenuto conto che essere anziano non vuol dire essere idiota, significa che un anziano per esperienza di vita è diventato una persona prudente ed attenta nel vivere quello che gli resta nel modo migliore possibile. Io ho 73 anni ed affrontare la calura Veneziana senza rimedi diventerebbe per me una cosa insostenibile che mi debiliterebbe più di quanto non possa fare una lunga costrizione casalinga in solitudine, già di per sé faticosa ma che era impossibile evitare. Se, come alcuni prevedono, alla fine dell'estate arriverà una seconda ondata di infezione, il fuggire dal caldo torrido delle nostre città è un'esigenza di salute.

A.S.

Coronavirus/8

Gli anziani

non si lamentino

In un momento difficile per ovvie, non per tutti, motivazioni inerenti la salute, volgiamo un pensiero più ampio. Immaginiamo realmente la sofferenza di chi oggi non può lavorare, con tutto quello che causa in termini sociali ed economici? Tutti noi stiamo rinunciando ad una parte della nostra vita, sia essa uno svago o ben peggio, dover rinunciare al funerale di un congiunto, inimmaginabile e terribile evento. Per questo mi sento di implorare gli anziani che si lamentano a pazientare. Per prima cosa considerino una fortuna poter vantare una terza età serena in forma fisica e mentale. Cortesemente volgano lo sguardo oltre alle proprie rinunce, capiscano che devono essere per saggezza esempio di tempra e virtù. Nessuno vuole dimenticarsi di loro, abbiano tuttavia rispetto delle regole e considerino che ad oggi percepire la pensione per intero non deve essere esclusivamente un diritto ma, con un briciolo di obiettività, un gran segno di grazia! Devono comprendere che le loro rinunce per altri sono incomprensibili... se per un mese hai bollette da pagare, figli da sfamare, mutuo da pagare e la tua fonte di reddito è assente!

Giovanni Gastaldi

Liberazione / 1

La resistenza

non è ideologica

Vorrei dire al signor Alberto Stevanin che pare lamentarsi del fatto che nelle scuole si insegni la storia della Resistenza, che la resistenza non è una ideologia e che partigiani e criminali sono due cose differenti e non esclusiva di parte. La Resistenza fu un fatto storico accertato, reso possibile da italiani coraggiosi che superando le diversità politiche si organizzarono nel nome della libertà, rischiarono e sacrificarono le loro vite mentre altri invece se ne stavano al caldo, aiutando gli Alleati a sbarcare e a realizzare in minor tempo la liberazione dal nazi-fascismo e terminare la guerra in minor tempo e con minor dispendio di vite umane. Celebrare la Resistenza non significa dunque celebrare una parte politica, ma l'Italia intera e unita che supera le differenze politiche nel nome della libertà e del sentirsi parte di un unico popolo sovrano. È questo l'unico concetto ideologico insegnato nelle scuole raccontando la Resistenza, e io l'ho imparato a sei anni ascoltando i racconti dei partigiani di ogni colore politico. Se tra i partigiani ci furono anche semplici criminali non fu questione di fazione e non cambia la sostanza di quel concetto, ed è quello il concetto su cui si sputa quando si specula sui crimini per fare distinguo di parte. È per questo che si racconta la Resistenza nelle scuole. Ma non servirà a niente se una parte finge di non capirla e l'altra parte la usa come randello politico.

Stefano Tiozzi

Liberazione /2

Le parti sbagliate

erano due

A proposito del 25 Aprile e della possibilità attualmente di esprimere le proprie idee. Faccio notare che noi abbiamo scelto la democrazia, ma c'era un'altra possibilità. Era quella di scegliere il comunismo. Il risultato di chi ha fatto questa scelta l'abbiamo visto (Germania dell'est, Ungheria, Polonia, ecc.). In quel periodo non c'era solo una parte sbagliata (il fascismo) ma c'erano due parti sbagliate (fascismo e comunismo). Fortunatamente l'Italia ha fatto la scelta giusta!

Giorgio Curtolo

