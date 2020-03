Coronavirus /1

Ha ragione il direttore:

la situazione è seria

Egregio direttore, condivido quanto ha scritto. Non possiamo permetterci il lusso di minimizzare o di far finta di niente. Il problema c'è ed è grave. Facciamocene una ragione Le categorie produttive, le Confindustrie e gli altri si lamentano perchè perdono soldi e affari. Hanno ragione. Ma non possiamo fare altro che cercare di combattere il coranavirus. Se non ci riusciamo, le perdite di cui oggi si parla saranno molto più elevate. Bisogna saperlo.

Antonio Rizzo

Venezia

Coronavirus /2

Giuste parole

di buonsenso

Ho appena finito di leggere l'intervento del direttore intervento pubblicato oggi (ieri, ndr) sul giornale che dirige: finalmente parole di buonsenso e del tutto condivisibili! Grazie...

E.G.

Vittorio Veneto (Tv)

Coronavirus /3

Non condivido

Marinese

Sul Gazzettino, domenica I° marzo ho letto l'intervista con il presidente di Confindustria Venezia e Rovigo, Vincenzo Marinese, che ci ha deliziato con alcune perle: 1) non condivide le preoccupazioni che stanno alla base delle restrizioni decise dal Governo: peccato che l'isolamento sia l'unica terapia che la scienza prescrive per contenere il contagio; 2) non si spiega la differenza fra noi e tedeschi, forse loro sono più furbi di noi: peccato che oggi la Germania abbia registrato un più 50% e vi sia diffusione universale; 3)dice che, visto che l'80% guarisce facile, non ha senso chiudere università e teatri! Affermazione che non merita commenti; 4)dice che la scienza è diventata un alibi per la politica che deve sbloccare quanto fatto: peccato che stasera abbiamo conosciuto un incremento del 50% dei contagiati! 5) dice che è un errore aver fatto fare uno spot ad Amadeus: peccato che pochi siano del livello del sig. Marinese e che alla molta gente comune magari serve più uno come Amadeus; 6) dice che devono smetterla con i messaggi allarmanti e debbono invece incoraggiarci a girare senza mascherine, a lavorare ed andare avanti: peccato che ciò equivalga a far esplodere il contagio. Purtroppo la Cina ha comunicato con molto ritardo l'esplosione del virus, nel frattempo migliaia di persone sono arrivate dalla Cina ed anche italiani rientrati non si sono subito preoccupati di autoisolarsi e farsi controllare, vivendo come nulla fosse e diffondendo contagi. Forse all'estero ci sono stati cittadini più saggi o forse è solo un caso, visto il contagio oramai universale. Abbiamo bloccato i voli diretti, forse tardi e dovevamo bloccare anche quelli indiretti. Vero che molti guariscono, ma c'è un 20% che ha bisogno di cure ospedaliere intense. In Italia abbiamo 5000 posti letto in rianimazione, già ben occupati per cure ordinarie e se il virus si diffonderà non sapremo dove curare i nuovi ammalati. Condivido invece quando da lei scritto ieri.

Piero Zanettin

Padova

Coronavirus /4

Un Paese non è

grande per l'atomica

In merito al coronavirus cosa possiamo dire? La globalizzazione può accelerare il contagio ma non è la causa principale. Dobbiamo usare questa epidemia per far comprendere alla Cina, all'India, al Pakistan, all'Iran e alle altre nazioni che non si è grandi paesi perché si dispone dell'arma atomica. Lo si diventa con l'eliminazione delle disuguaglianze sociali, economiche e sanitarie tra campagne e città. E si acquisisce un certo rilievo nel contesto internazionale quando ci si preoccupa dei diritti umani e di crescere contenendo l'inquinamento. Perché prima di mirare al cielo c'è un pianeta sofferente da preservare. Anche in termini di risorse non illimitate. Un saluto con invito a rileggere le pagine dei Promessi Sposi.

Andrea Rigoni

Padova

Coronavirus /5

Questa volta

Zaia ha sbagliato

Ho sempre avuto stima del Governatore Zaia, per il suo equilibrio e perché, in generale, mantiene quanto ha promesso, anche per quanto riguarda il Bellunese, dove vivere è più complicato che in pianura e proprio per questo, mi dispiace per quella frase incresciosa che ha pronunciato durante un' intervista in Tv. Probabilmente quanto ha affermato sarà anche vero in certe parti della Cina, ma un'Autorità non può dire sempre tutto quello che sa e che pensa.

Gino De Carli

Coronavirus /6

Come si chiude

il Louvre

Un'assemblea improvvisa dei dipendenti decide di chiudere, giustamente, il Museo del Louvre anticipando clamorosamente il Governo Francese apparso in ritardo sull'importanza della questione. Cosa sarebbe stato se tutto ciò fosse accaduto in Italia, agli Uffizi?

Mauro Lama

Treviso

Coronavirus /7

I locali pubblici

usino stoviglie monouso

Leggo il suo quotidiano da tantissimi anni oramai, a proposito del coronavirus è giustoa sì la prevenzione, ma non l'eccessivo allarmismo e paura. Ed ora mi chiedo, dopo la disinfestazione di autobus metro e treni, da semplice cittadina del Veneto e lavoratrice alla riapertura dei bar e dei locali pubblici fino alla fine dell'emergenza non sarebbe il caso che usassero bicchieri, tazzine e piatti monouso? Un piccolo gesto che secondo me sarebbe una piccola rassicurazione per chi ama la colazione al bar o per lavoro pranzare fuori, ma teme il contagio non sapendo come i piccoli bar lavano e igienizzano le stoviglie.

E.N.

Coronavirus /8

Il problema

degli accompagnatori

Come temevo, nel decreto sulla distanza di almeno 1 metro da rispettare nei bar, chiese ecc., ci si dimentica dei disabili con accompagnamento. Io assisto ed accompagno mia moglie che è cieca assoluta e fuori di casa se non sente il mio braccio va in panico. Se entro in un bar e/o chiesa ecc., con mia moglie, come mi devo comportare? Ho provato a telefonare al numero verde regionale per chiedere lumi ma è sempre occupato; ovviamente per adesso non andiamo in nessun bar, ma se la cosa si dovesse prolungare per diversi mesi sarebbe necessario sapere se il governo ha qualche deroga per i disabil

Claudio Jannucci

Spresiano (Tv)

© RIPRODUZIONE RISERVATA