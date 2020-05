Coronavirus/1

Guidati

da incompetenti

Ascoltando il telegiornale si apprende che Immuni è dubbio e non si capisce perché è stato scelto e perché noi dovremmo aderire. La giustizia da cui noi dovremmo essere difesi dove invece non fa altro che difendere un rappresentante incapace. Dalle mascherine e guanti che non si trovano e il commissario Arcuri si complimenta di chi li acquista a 0.50 dove la mia pensione è di 950e dovrei usarne almeno 3 al giorno. Ora come può una persona vivere in tranquillità in una nazione con a capo solo persone incompetenti a capo di ministeri e di governo.

Alcide Tonetto

Coronavirus/2

C'è qualcuno

che se ne intende?

Tra i 494 esperti delle 17 task force ce ne sono 3 che se ne intendono davvero, che stiano scrivendo un disegno di legge, o meglio un decreto legge da approvare non entro 60 giorni, ma da subito, nel quale si preveda di adottare completamente e senza aggiunte il sistema Genova Ponte Morandi Piano, per tutte le opere cantierabili e già finanziate, che sono ferme in attesa di non si sa quali pareri, o solo per motivi ideologici? O alla fine della fase 2 e della fase 3, dopo immense perdite, dovute al coronavirus, ci troveremo ancora ingessati come al solito? Il coronavirus lascerà strascichi profondi, con alcuni settori, come quelli che riguardano il turismo che, oltre a molti fallimenti, ci impiegheranno almeno un anno a riprendere a camminare in maniera accettabile e lo Stato deve, non solo aiutare i più deboli, ma creare lavoro, perché se in un cantiere lavorano 100 persone, ce ne saranno almeno altrettante trasporti, ghiaia, cemento ferro, acciaio, nuovi macchinari, officine di riparazione, mense, ristoranti, distributori di carburanti, che si rimetteranno in moto. Spero che questi 3 esperti ci siano davvero e che a breve consegnino il documento, semplice e ben scritto al Governo e mi auguro che il Parlamento lo approvi a grande maggioranza se non all'unanimità.

Gino De Carli

Coronavirus/3

Guanti e mascherine

non si trovano più

Cerco di seguire le ordinanze del Governatore Zaia cui riconosco il merito di una buona gestione dell'emergenza, stante i risultati positivi della Regione Veneto rispetto ad altre. Dico cerco perché anche le ultime ordinanze prevedono l'uso di mascherina e guanti per uscire. Ma dove trovare i guanti visto che nessun negozio ne è provvisto ed anche volendo sottostare ai prezzi capestro dei rivenditori online non si riesce a perfezionare l'acquisto? Non tutti i negozi pur richiedendone l'uso li forniscono. Non si possono mandare i soldati in guerra dicendo arrangiatevi.

Paolo Vianello

Coronavirus/4

Demagogia e populismo

a volte si incontrano

Demagogia e populismo a volte si incontrano e fanno soprattutto incontrare parti politiche da anni avversarie a meno che non sia una tattica o finta rivalità. Lo spunto sono le richieste di Renzi e Salvini per una riapertura del campionato di calcio il cui stop definitivo è stato decretato in alcuni paesi europei (Olanda, Belgio, Francia e forse qualche altro). La contraddizione è semplice se bisogna attenersi ai tre parametri che regolano la diffusione del virus cioè 1) divieto di assembramento, 2) distanza di almeno un metro, 3) evitare il contatto con uso delle mascherine, allora in piena pandemia come si può autorizzare la ripresa del campionato di calcio? Noi cittadini dobbiamo attendere per la cura della persona (mi riferisco ai parrucchieri) per il pericolo contagio sempre però inferiore perché con camici, guanti mascherine e distanza con visiere di plastica si potrebbe operare mentre per i calciatori si fa una eccezione. Domanda se non è populismo forse alla ricerca di un consenso che i sondaggi danno in calo mi dica Lei cos'è il pensiero dei suddetti Renzi e Salvini?

Romano G.

Coronavirus/5

La delusione

dietro l'angolo

In questa fase 2 del Covid 19 sembra relativamente facile riaprire le attività, molto più problematico ripartire, specialmente nel settore turistico e della ristorazione. Non solo per il mancato arrivo dei sussidi, ma per il disorientamento che si è venuto a creare nella gente. In altre parole, è possibile ritornare in un bar o ristorante che non fa più il servizio di prima, ma solo, come si dice, consente l'asporto dei propri prodotti? Le attuali limitazioni sembrano cancellare la funzione di tali esercizi indirizzata a soddisfare particolari esigenze, come gli incontri tra le persone, oppure un semplice momento di relax. Naturale, pertanto, domandarsi il fine e l'utilità dell'attuale fase, preambolo alla piena apertura di attività che hanno un alto valore sociale. La delusione sembra dietro l'angolo, mentre l'alternativa, con il controllo delle persone e la messa in sicurezza di spazi interni ed esterni, sarebbe stata possibile e vantaggiosa. Ma tant'è, i comportamenti privi di senso in sé sono stati numerosi in questi tempi, come il divieto dei cento metri lontano da casa, delle camminate o corse solitarie, dello stesso stare a casa, visto come fine e non tanto come strumento (discutibile) per sconfiggere l'epidemia. L'aspetto simbolico, cioè il comportarsi in un certo modo per obbedienza alle regole, per essere d'esempio o per impedire eventuali trasgressioni, è stato prevalente.

Luigi Floriani

Coronavirus/6

In attesa

dei marziani

Ciò che è successo era impensabile e rappresenta a tutti gli effetti un avvenimento epocale che per la sua gravità ha rivoluzionato e sconvolto tutto: salute, vita privata e sociale, privacy, economia, lavoro... Sono state prese decisioni ed imposte restrizioni che in altri tempi avrebbero sicuramente comportato una rivoluzione e che invece, con grande senso di civiltà, abbiamo almeno momentaneamente rispettato e accettato. Ciò che non accetto e' che dipendenti statali (Regione Sicilia) per svolgere il loro lavoro pretendano 10 euro a pratica come extra per gestione della Cassa Integrazione. Cioè oltre al privilegio di aver garantito sempre e comunque l'occupazione ed il salario vogliono guadagnarci pure sopra. Ebbene con la gravità della situazione generale che comporterà per qualche milione di italiani la perdita del posto di lavoro e che ha stravolto parte delle nostre leggi e diritti mi domando, ma per coinvolgere in tutto ciò anche i dipendenti statali come ad esempio quelli sopracitati che stanno attuando vere e proprie azioni di sciacallaggio dobbiamo aspettare lo sbarco degli extraterrestri? In attesa dei marziani

Riccardo Ventura

Coronavirus/7

Adesso

tocca a loro

Dopo due mesi di letture dei giornali e di talk-shows televisivi, ho idee molto più chiare. C'era stato un allarme pandemia tre anni fa da parte dell'OMS a cui l'Italia come altri paesi non ha dato eccessivo peso. La Germania invece si è premunita approntando 30.000 letti di terapia intensiva e approvvigionandosi di mascherine. (Di qui la inferiore mortalità rispetto all'Italia). La scienza, mi dispiace dirlo, si è fatta trovare totalmente impreparata e la passerella giornaliera di virologi epidemiologi e via dicendo non è riuscita a partorire nient'altro che il motto: state a casa. Confusione totale sui farmaci: clorochina, remdesivir, avigan, funziona non funziona non si sa. Discordanze anche sulla politica dei tamponi, dei test sierologici, non si sa a chi dare retta. A tutto questo, già di per sé grave, si è aggiunto il comportamento del nostro governo, troppo dipendente dalla scienza e confuso nelle decisioni da prendere. Ora che l'attività in alcuni settori si è riaperta, si raccomanda l'uso di mascherine, guanti, gel disinfettante. Tutte cose che ultimamente non si trovano sul mercato. Quindi faccio umilmente un invito sia alla scienza che al nostro governo: datevi una mossa, l'epidemia è cominciata a fine febbraio, sono passati più di due mesi e la confusione regna totale. Tocca a voi adesso, noi la nostra parte l'abbiamo fatta

Giuseppe Macchini

Coronavirus/8

I mezzi pubblici

peggio dei bar

È sotto gli occhi di tutti a Venezia e Mestre. I mezzi pubblici, che fortunatamente ancora non devo prendere, nelle ore di punta sono strapieni. Ho visto con i miei occhi alle 7 del mattino a piazzale arrivare il tram o il 6 da marghera pieni come un uovo o quasi. Ma, mi chiedo. Come è possibile? Zaia giustamente ci spiega ogni santo giorno l'importanza fondamentale delle misure di distanziamento sociale, ed ha imposto l'uso delle mascherine anche all'aperto, con controlli e multe, e non si riesce a controllare l'uso dei mezzi pubblici, che sono un veicolo di trasmissione del virus? Ma secondo lei è più pericoloso essere in 2 o 3 dentro una pasticceria per i 5 minuti necessari a prendere caffè e croissant o stare mezze ore ogni giorno 2 volte al giorno nei mezzi pubblici, mascherina o non mascherina?

Franco Gasperin

Coronavirus/9

Le due facce

del Paese

La crisi da Covid 19 ha mostrato due facce del nostro Paese. Da un lato una Pubblica Amministrazione elefantiaca, borbonica, incapace di dare risposte rapide, attaccata alla carta, inefficiente, timorosa di decidere; dall'altro una parte del nostro sistema produttivo perfettamente in grado di lavorare da remoto. Il rischio è che dalla pandemia si esca senza avere imparato la lezione. La semplificazione burocratica, da tutti invocata a parole, ma mai attuata, non può che passare da una vera informatizzazione del settore pubblico, che liberi chi produce dalle pastoie di un sistema che ormai è la palla al piede del Paese. Per attuarla sarebbe necessario ridurre il numero dei dipendenti pubblici, almeno bloccando da subito il turnover, ed investendo quanto risparmiato nella riorganizzazione digitale. Lo scopo è avere meno esperti di diritto amministrativo, e più fisici, ingegneri, informatici, il cui primo obiettivo dovrebbe essere quello di far dialogare i circa 11mila database di cui è dotata la PA. Se passata la pandemia tutto resterà come prima, l'Italia si confermerà il Paese delle occasioni perdute.

Umberto Baldo

Coronavirus/10

La cura

del plasma

Il primario di Pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, il dr. Giuseppe De Donno, ha utilizzato la cura del Plasma nella lotta al coronavirus ottenendo risultati lusinghieri. Tutti i suoi pazienti non sono morti, anzi ha addirittura guarito una donna in gravidanza! Questa è una notizia da prima pagina, ma nei giornali non ce n'è traccia. Neanche nel mio Gazzettino.

Mario Garlatti

Caro lettore, il Gazzettino ha pubblicato in prima pagina un articolo sull'uso del plasma nella lotta al coronavirus già il 22 marzo scorso.

