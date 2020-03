Coronavirus/1

Grazie

a chi lavora

Buongiorno mi chiamo Alessia sono una affezionata lettrice assieme a tutta la famiglia del Gazzettino da moltissimi anni, e oggi desidero dalle sue pagine ringraziare pubblicamente tutti i medici a partire dai medici di base, in particolare il mio medico di famiglia che ci assiste con dedizione e grande professionalità e umanità; fa il medico per scelta e con passione sempre e ora in questa emergenza ancora di più, così come la sua sostituta e la assistente/segretaria. Ringrazio i medici di tutti gli ospedali, della mia ULSS 6 Euganea e della mia regione, i paramedici, infermieri, personale del Suem 118, personale delle case di riposo la Protezione civile che in questa difficile e delicata situazione stanno lavorando senza sosta senza risparmiarsi. Grazie sinceramente sentitamente di cuore, spero non aver dimenticato nessuno! Desidero inoltre ringraziare per il suo incessante lavoro il governatore della mia regione Luca Zaia che nelle sue conferenze stampa quotidiane trasmesse dalle televisioni regionali è molto chiaro ed esplicito. Infine ma non per ultimi ringrazio tutto il personale delle farmacie, dei supermercati, commessi, addetti alle pulizie, camionisti che assicurano i rifornimenti di beni primari necessari in tutti i negozi di alimentari, specie quelli più piccoli che hanno deciso di portare la spesa a domicilio.

Alessia B.

Coronavirus/2

Fare squadra

anche dopo

Sulla stampa locale un parlamentare sostiene che «dopo questa crisi la politica deve fare squadra». A prescindere da questo terribile momento, la politica deve imparare a fare programmazione sanitaria, ammettere di aver, da almeno 10 anni, sbagliato tutto in tema di chiusura degli ospedali, riduzione dei posti letto, blocco delle assunzioni, specie dei medici e infermieri. La nostra Regione, che ha competenza in materia sanitaria, deve rivedere la programmazione sanitaria, riaprire alcuni ospedali che erano efficienti e necessari, aumentare i posti letto, aumentare l'organico del personale medico e paramedico, il tutto, però, in modo stabile e non sono per questa emergenza. Qualche esperto in materia di virus, ha pronosticato che non è improbabile che fra qualche tempo (anni?) un'altra pandemia potrebbe arrivare, quindi i nostri politici devono essere lungimiranti e non improvvisare al momento dell'urgenza. Il Presidente Zaia ha detto, più o meno, che non gli interessa sfondare il bilancio regionale per debellare il virus. Sono completamente d'accordo, poiché il bilancio in rosso in sanità, se conseguente ad una corretta gestione e non a sprechi, non è il male assoluto. Inoltre, poiché sono certo che il nostro Presidente Zaia quando affermare di voler tutelare la salute di tutti i residenti del Veneto, è in perfetta buona fede, deve far modificare la circolare emanata dal massimo dirigente della Sanità regionale, nella parte in cui dispone che il tampone deve essere effettuato a tutto il personale delle Ulss del Veneto, dimenticando che nelle strutture sanitarie pubbliche, opera anche personale non dipendente delle Ulss (Cup, segreterie dei reparti ecc) che sono quotidianamente a contatto con il personale delle Ulss, ma soprattutto con i pubblico.

Aldo Baffa

Coronavirus/3

I penalizzati

da Cura Italia

Nell'esprimere grande apprezzamento per il governo Conte, che sta affrontando con grande ponderatezza ma anche con la necessaria determinazione la calamità sanitaria che stiamo vivendo, senza indulgere a protagonismi o ad intenti propagandistici che caratterizzano certi politici, debbo però rilevare le insufficienze e la consueta farraginosità, tipicamente italiana, del cosiddetto decreto Cura Italia. Perché, pur riconoscendo l'enorme sforzo economico che si sta facendo per andare incontro alle varie situazioni ed esigenze, ancora una volta ad essere penalizzati sono gli autonomi, artigiani, commercianti, liberi professionisti, le partite IVA che costituiscono una parte fondamentale del nostro tessuto economico, quelli che non hanno alcun reddito assicurato e che, nel momento che debbono chiudere l'attività per un certo periodo di tempo, sono costretti a vivere con i loro risparmi, se ed in quanto ne dispongano. Ancora una volta si ha l'impressione che chi predispone questi provvedimenti, tecnici o politici che siano, non conoscano bene la realtà economica e sociale del nostro Paese e che alla fine si limitino ad attivare le solite misure a sostegno di certe categorie, senza considerare i problemi delle altre. Il governo può ancora far fronte a queste carenze; sarebbe motivo di ulteriore stima ed apprezzamento.

Loris Parpinel

Coronavirus/4

L'Europa

ci boicotta

Come molti altri rimango in casa e nel programma Rai (deliziata di altri 40 milioni di euro dal governo) Uno mattina su Rai Uno, il presidente del parlamento europeo Davide Sassoli ha precisato che i paesi dell'Unione ci sostengono. È evidente che le menzogne non si pagano e i nostri politici ne regalano a milioni, purtroppo gli effetti sono contrari di quanto loro dicono. Per esempio, perché Sassoli di comune accordo con il ministro per gli esteri, Di Maio (esiste?) non ha bloccato le frontiere alle merci straniere? Le merci italiane a causa dei blocchi alle frontiere non riescono a passare, le nostre aziende hanno ordinativi da spedire e rischiano il fallimento. Al contrario l'interscambio tra gli altri paesi funziona. Tutto normale? È questa l'Europa che ci aiuta? Ancora una volta noi cittadini pagheremo la mancanza di una classe politica competente e per chissà quanto tempo dovremo subire le idiozie del pressapochismo politico che sta creando un danno sociale ed economico molto pesante.

Decimo Pilotto

Coronavirus/5

La Quaresima

sulla pelle

In questi giorni stiamo assistendo ad una caduta vorticosa delle Borse europee. Penso che la Presidente della BCE poco potrà fare. Per due ragioni fondamentali. La prima perché cittadina d'oltralpe e come tale pensa di tutelare la France avant tout. La seconda perché l'Europa produce solidarietà solo a parole e solo adesso. Prima eravamo ma siamo ancora degli untori a tutti i livelli: sanitario, economico e finanziario. Chi vuole aiutare veramente non si nasconde dietro l'uber alles. Lo fa e basta. Ma c'è una sorta di giustizia in tutto questo: chi ha sposato la teoria della Quaresima per gli altri adesso la prova sulla propria pelle (come sempre). Incominciamo a pensare al dopo emergenza guardando al 40% al vecchio continente e per la parte rimanente al resto del mondo.

Andrea Rigoni

Coronavirus/6

Usiamo i negozi

di vicinato

L'emergenza per il Coronavirus ha portato alle prescrizioni previste dal DPCM, che di fatto limitano gli spostamenti dei cittadini solo per esigenze autocertificate. Sono così tornati particolarmente utili per gli approvvigionamenti alimentari i negozi di vicinato, che permettono alle famiglie della zona di servirsene, con le cautele dovute, nel rispetto del DPCM. Personalmente ho sempre utilizzato per i miei bisogni famigliari, i negozi al dettaglio presenti nella zona in cui abito e, la situazione attuale, ha fatto emergere l'importanza di tali esercizi, che anche dopo l'emergenza dovuta alla pandemia, devono continuare ad essere presenti nel territorio dove sono un punto di riferimento importante per i residenti.

Franco Polesel

Coronavirus/7

I soldi

non curano

L'antidoto che tutti ma proprio tutti reclamano a gran voce per il coronavirus a quanto si sente non è un medicinale conosciuto bene e si chiama denaro. Tutti vogliono soldi, money, o schei, denar, argent... Basta che siano soldi. Quindi che problemi o paure abbiamo? Con il denaro si cura tutto. Tanto che il nostro presidente del Consiglio ha chiamato il decreto Cura Italia. L'avrei chiamato Truffa all'Italia. Soldi regalati alla Rai e ad Alitalia. In questo modo se il coronavirus prima o poi passerà, all'Italia resta un debito enorme che i cittadini dovranno sobbarcarsi. Danneggiati tutti i lavoratori autonomi e premiati operai, impiegati sia pubblici che privati. I politici devono ritenersi primi responsabili del disagio sociale e dei morti da virus. Togliete il tricolore dalle finestre e dimenticatevi l'Inno almeno fino a che i politici non ammetteranno i loro errori e pagheranno le loro colpe.

Rimo Dal Toso

Coronavirus/8

Noi commercianti

poco tutelati

Condivido la lettera di Luca Alfonsi uscita l'altro ieri. Il nostro presidente di Confcommmercio Carlo Sangalli non mostra un piglio battagliero come altri presidenti (Coldiretti) ma parla sempre con il sorriso tra le labbra senza incidere come fanno gli altri: non ha capito che per difendere la categoria che rappresenta bisogna solo lottare con più cattiveria, solo così si difende una categoria. Faccio un banale esempio: nei giorni scorsi ho chiesto all'associazione di Udine informazioni circa il compenso Siae, che non trovo giusto, se c'erano novità circa il pagamento, in sostanza se c'era qualche riduzione di tale prelievo: al telefono mi hanno solo detto che la scadenza è stata posticipata. Io volevo sapere se, visto la chiusura dell'attività, ci fosse una riduzione: pago 850.00 per 12 mesi, se impongono la chiusura di 1 mese, il pagamento dovrebbe essere di 11 mesi. A questo quesito inviato via mail devono ancora rispondermi.

Giacomino Fabris

Coronavirus/9

Paghiamo

le conseguenze

Confesso di essere veramente demoralizzato nel sentire le parole del Professor Massimo Cacciari, nel corso di un programma televisivo, il quale affermava che ancora negli anni 2016/2017 l'Organizzazione Mondiale per la Sanità preannunciava che sarebbe arrivato un virus. Detto ciò cosa è stato fatto? Anche l'OMS mi sembra sia stata inerte. E l'OMS non è una agenzia dell'ONU? Nessuno ha preso misure? Quanto poi all'Europa che ci ha trattati da appestati: non poteva venirci incontro? Tutt'altro, se non per spossessarci delle mascherine. Ora nel nostro Bel Paese si chiamano tutti alla responsabilità e si mettono al bando le polemiche: giusto, perché è una guerra da combattere in comune. Ma quando insorsero i primi focolai che mossero i Presidenti di Regione Zaia e Fontana a chiedere misure atte a scongiurare il peggio, gli stessi si trovarono davanti a un muro di insulti di razzismo e che si trattava di una comune influenza. Ora paghiamo le conseguenze.

Celeste Balcon

Coronavirus/10

Bastava aumentare

le mascherine

In questi giorni in vari giornali sono apparsi articoli che segnalano/consigliano l'uso delle mascherine, che sarebbero utili per rallentare/impedire la trasmissione del coronavirus. Mi chiedo allora quali motivi hanno spinto i nostri governanti a privilegiare la scelta di impedire a tutti le normali attività per un periodo molto lungo, anziché privilegiare la sollecitazione a produrre mascherine il più velocemente possibile, magari alleggerendo i produttori, quanto meno per un certo periodo, da alcune problematiche burocratiche per velocizzarne la distribuzione e l'uso. Non si avrebbe, per esempio, il caso di centinaia di migliaia di mascherine bloccate alla dogana perché mancanti del bollo della Comunità Europea. E intanto la gente continua ad ammalarsi.

Nino Regazzo

Coronavirus/11

Qualche farmacista

non protegge

Sono una farmacista dipendente e scrivo perché ormai disperata. Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus noi farmacisti siamo in prima linea, otto ore al giorno, se non di più, davanti ad un ingentissimo e sempre crescente afflusso di persone. Queste persone sono potenzialmente contagiate, e contagiose, e noi farmacisti siamo ancora privi dei dispositivi di protezione: i nostri datori di lavoro, per gran maggioranza, non ci hanno fornito maschere FFP3, né FFP2, non hanno montato barriere trasparenti in plexiglass sui banconi (che comunque non basterebbero), né null'altro. Tutto ciò comporta un enorme rischio per la nostra salute, per quella delle nostre famiglie e anche per quella dei pazienti stessi che entrano in farmacia: in questa situazione, di completa esposizione quotidiana per ore e ore al giorno, ciascuno di noi farmacisti potrebbe essere stato assai facilmente contagiato e potremmo noi stessi contagiare le persone cui forniamo i farmaci. Lo scorso 13 marzo la Regione Veneto ha acconsentito che le farmacie possano decidere di restare aperte a battenti chiusi, in pratica come avviene quando sono di turno, rendendo così possibile l'erogazione del servizio, ma senza la promiscuità, il contatto ed il rischio cui siamo, noi e i pazienti, sottoposti ora. Ma sapete che cosa succede in realtà? Il Dio Denaro prevale su tutto perfino in questo drammatico momento: i farmacisti titolari (ossia i padroni delle farmacie) preferiscono comunque tenere i battenti aperti, e servire molte persone all'interno, perché i loro profitti in queste settimane sono aumentati esponenzialmente. A noi dipendenti che abbiamo chiesto di essere tutelati hanno chiaramente fatto intendere che non rinunceranno mai a guadagni tanto grassi, con buona pace della salute di noi lavoratori, dei nostri figli e genitori, e anche di quella dei cittadini, che, pazienza se entreranno e si contageranno. Intanto gli incassi saranno stati d'oro. Ai padroni di farmacia questo Coronavirus sta rendendo grandissimi vantaggi e non intendono, a qualunque costo (costo altrui ovviamente: loro si fanno vedere ben poco e assai poco stanno al banco), rinunciarvi. A chi leggerà questa lettera, alle Autorità preposte, a chi deve vigilare sulla sicurezza della salute dei lavoratori e dei cittadini (SPISAL? ULSS?), noi farmacisti dipendenti chiediamo aiuto.

Lettera Firmata

L'Inps

La mia pensione

a zero euro

Da oltre due anni ricevo una pensione Inps. Tutti i mesi di un importo diverso salvo un paio di casi com'è accaduto nel mese di gennaio e febbraio 2020 nei quali il totale risultava uguale. Sperando che finalmente l'importo si fosse stabilizzato, attendo speranzoso il mese di marzo nel quale però mi arriva la sorpresa: una pensione di zero euro. Contatto l'Inps per avere spiegazioni e finalmente, dopo una quindicina di giorni (forse anche a causa della chiusura degli uffici per il virus) riesco a parlare con un operatore, molto gentile e disponibile. La mia domanda ovviamente è: come mai questo mese zero euro? La risposta: è stato fatto un conguaglio dell'Irpef; Oltre tutto il prossimo mese di aprile, dal totale, le preleveranno altri 400 euro. Ma perché? Perché lei ha cambiato tipo di pensione. E qui cominciano a girare le sigle: lei ha cambiato tre volte la pensione, da Ioart a Voart a Iocum. Sigle chiaramente incomprensibili, anche se la richiesta del cambio di pensione l'ho firmata io su suggerimento del Caaf al quale mi sono appoggiato. Sarà un'impressione soggettiva, ma trattare in questo modo un pensionato non è da paese civile.

Gianni Prevarin

