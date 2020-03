Coronavirus/1

Fs non rispetta

il proprio compito

Stamane mi sono recato alla stazione di Mestre per verificare gli orari dei treni regionali con fermata a Padova. Ho una prenotazione per una visita presso la Clinica neurologica, fissata sei mesi fa, per il giorno 27 Marzo alle ore 11.15. I tabelloni elettronici che informano i passeggeri sugli orari di partenza/arrivo sono di facile interpretazione: su 25 treni elencati 21 risultano cancellati (sia per Padova che da Padova). Nel mio caso, di fatto, sarei impossibilitato al rispetto della prenotazione fissata 6 mesi fa. Grazie alle FS! Non le pare, caro Direttore, che il monopolista FS stia mancando ai suoi doveri/compiti?

Bruno Panzanato

Mestre (Ve)

Coronavirus/2

Il gruppo Auser

su Telegram

In questo momento che ci vede tutti impegnati a sconfiggere il coronavirus, il rimanete a casa per molte persone soprattutto anziane, è veramente dura. Noi come gruppo Auser di Fossalta di Piave abbiamo adoperato un social. Sembrerà strano ma ci siamo attrezzati con questi strumenti che vengono considerati esclusiva per giovani per alleviare la solitudine e la mancanza di socialità, che dura da molto tempo. Così sfruttando le conoscenze di un nostro socio, che per 25 anni si è occupato di formazione aziendale in una grande realtà italiana, abbiamo creato un gruppo che si basa sul social Telegram. Il nome del gruppo è LontaniMaVicini_AuserFossaltaDiPiave dove vengono postate, poesie, canzoni, notizie raccolte dal web, brevi racconti, riflessioni, libri, ricette di cucina, link a mostre e musei virtuali e tanto altro ancora. Volevamo approfittare di questo media per far conoscere ed allargare il gruppo a più persone possibile. Per chiedere di far parte del gruppo bisogna installare l'app. Telegram sul proprio smartphone. L'app. si scarica dal Playstore ed è gratuito. Per partecipare al gruppo inviare un SMS al numero 3473697627 con il proprio numero di Smartphone come il nome e cognome. Vi aspettiamo in tanti, più siamo meno duro è l'isolamento. Grazie.

Il Presidente del circolo Auser A.P.S. Luciano Cattel

Baita Anacleto

Fossalta di Piave (Ve)

Coronavirus/3

Alcuni farmacisti

senza etica

Nel Gazzettino del 22.2.2020 Lettere & Opinioni il farmacista Dott. Andrea Morelli, a cui va tutta la mia stima e riconoscenza, dimostra la sua professionalità dedicandosi, nella particolare contingenza, con grande senso civico al sostegno psicologico, morale e materiale delle persone bisognose che non possono uscire di casa portando loro medicine e mascherine. In tema di mascherine riferisco dunque quanto accadutomi mercoledì 18 c.m. Richiestomi da persona ultra novantenne in difficoltà di procurarle una mascherina, mi sono recato in una farmacia zona Frari che ne segnalava la disponibilità. Di poco preceduto da un amico che ne acquistò due al prezzo l'una di 4 al posto dei 0.70 (vedi art.nel Gazzettino di 21.2.2020 Mascherine pag. 9) come da scontrino fiscale, sono entrato per acquistarne una, ma la commessa, in procinto di fornirmela, é stata richiamata dal farmacista nel retro bottega affermando che erano esaurite. Dopo di che altre persone sono uscite sono tranquillamente con le loro mascherine. Non tutti i farmacisti, o quanto meno questo, sono dotati di etica professionale e di senso civico!

Lettera firmata

Coronavirus/4

Commercianti, stop

all'affitto per 3 mesi

Sono un piccolo commerciante di Treviso e le voglio sottoporre alcune mie considerazioni e proposte. È necessario fare alcune premesse: i commercianti sono la categoria commerciale che più sta soffrendo questa situazione forzata, anche se sacrosanta. Il nostro lavoro comporta investimenti, sacrifici, rischi, tensioni, e quant'altro di gravoso per gestire le nostre attività; i canoni d'affitto sono rendite che nella maggior parte dei casi derivano da eredità o comunque da situazioni di ricchezza non direttamente produttiva. Fatte queste premesse, lancio un appello che può rappresentare un grosso sgravio per i commercianti e costo quasi zero per lo stato. Far passare la proposta che i commercianti che pagano affitti di immobili possano sospendere (non pagare in assoluto) almeno 3 rate di affitto. Scrivo 3 rate poiché, a parte il mese di chiusura che si prospetta (se va bene), altri 2 mesi almeno, sono necessari per aiutarci a far girare il volano. Costo ridotto per i locatori, considerando che lo stato potrebbe poi dare agevolazioni fiscali a coloro che hanno rinunciato a riscuotere i loro affitti. I locatori dovrebbero convincersi che, aiutando i commercianti aiutano loro stessi, evitando che i loro affittuari finiscano per chiudere le loro attività, con la conseguenza di non riscuotere ulteriori affitti e dovrebbero rendersi conto che questo sacrificio non è un costo, ma un vero e proprio investimento!

Alberto Dalla Tor

Coronavirus/5

Brugnaro, Venezia

va rincuorata

Ormai da diverse settimane pare che il sindaco Brugnaro si sia totalmente disinteressato alla cittadinanza. Dopo un siparietto inopportuno in cui canticchia con la moglie, le sue comunicazioni nei confronti dei cittadini di Venezia e della terraferma, almeno ad oggi 23 marzo, si sono interrotte. La cosa a mio avviso è piuttosto grave, soprattutto in questo frangente: in questo momento di abbandono coatto delle città e di costrizione in casa da parte di svariate migliaia di persone, si stanno delineando alcuni fenomeni preoccupanti. Proprio negli ultimi giorni sulle pagine del Suo quotidiano, si sono riportati episodi di spaccio alla luce del sole nel centro di Mestre, ovvero di tentate effrazioni presso la chiesa di San Cancian in Venezia e si è letto di cittadini che, non afferrata la gravità della situazione, hanno continuato a vivere e spostarsi come se nulla fosse. Vicenda, quest'ultima, stigmatizzata anche dal presidente Zaia in una recente conferenza stampa. In una fase così delicata la città ha bisogno di un sindaco che non si limiti a criticare il governo, reo di aver abbandonato gli amministratori locali, ma che sappia rincuorare e guidare i cittadini in un momento di smarrimento e vulnerabilità. Un sindaco deve farsi carico di supportare la cittadinanza.

Jacopo Luxardi

Venezia

