Coronavirus / 1

Facciamo le vacanze

in regioni accoglienti

Dopo circa 3 mesi di quarantena sanitaria, pur con alcune prescrizioni del Governo, l'Italia è impegnata a ripartire per tentare di recuperare quanto l'emergenza ha di fatto bloccato, soprattutto in campo produttivo, economico e sociale. Le reazioni di alcuni Paesi europei confinanti con l'Italia, che non vogliono accogliere turisti da essa provenienti, causa pericolo contagio da Covid 19, mi lascia esterrefatto. Paesi dell'UE che, adottano tale discriminazione, lascia capire quanto labile e precaria sia l'istituzione europea, di fronte a situazioni di emergenza di un Paese membro. Ad accrescere il malcontento, in territorio italiano, è la posizione assunta da alcune regioni che non sono disposte ad accogliere liberamente cittadini e/o turisti di provenienza da luoghi dove il contagio è la discriminante! Bene ha fatto il Governo, con l'ultimo provvedimento a privilegiare l'interesse nazionale dei cittadini a circolare nel suolo italico, sia per ragioni di lavoro, turistiche e sociali. Come cittadino, da sempre privilegio i luoghi italiani per eventuali viaggi o vacanze e, vista la chiusura alla libera circolazione, sarebbe il caso che gli italiani scegliessero di trascorrere in Italia o nelle regioni accoglienti il loro periodo di vacanza. In un momento di emergenza sanitaria, viene sempre prima la salute, ma subito dopo dovrebbe scattare la solidarietà tra tutti gli Stati, soprattutto da quelli facenti parte dell'Ue: è utopia?

Franco Polesel

Coronavirus / 2

Il passo indietro

della scuola aperta

C'era una volta la scuola aperta. Dagli anni 60 del secolo scorso si sono pubblicate montagne di pagine per dire che la scuola si doveva aprire al mondo, non essere più relegata solo all'aula scolastica, al rapporto esclusivo cattedra-banchi degli alunni, ma fare i conti con l'ambiente di appartenenza. Cioè con il territorio nei suoi molteplici aspetti, sociale, economico culturale... e via dicendo. Non sostituibile del tutto con la didattica a distanza. Da tali presupposti sono nate innumerevoli iniziative indirizzate alla formazione integrale dello studente, nella consapevolezza che essa si matura soprattutto nelle relazioni umane. Non ultime invenzioni sono state quelle orientate alla sicurezza ed alla salute, tra le quali si possono ricordare le esercitazioni obbligatorie per prevenire i rischi sismici ed i corsi di pronto soccorso. Da tali presupposti è nata un'idea nuova di scuola dotata di autonomia didattica, formativa e gestionale preparata, almeno in teoria, ad affrontare anche le emergenze. I piani di offerta formativa, finiti spesso in materiale solo cartaceo, dovevano essere uno strumento per allenare gli studenti e dare loro le competenze e abilità necessarie. Gli spazi stessi, creati spesso di nuovo, quali le aule, sale, aree scoperte..., di cui dispongono normalmente gli edifici scolastici, sono delle opportunità per affrontare delle circostanze impreviste. Tutto questo sembra azzerato con l'epidemia. Si poteva forse utilizzare, con le dovute cautele, controlli, limitazioni (turni, 10 alunni per aula)..., ed in virtù di consolidate competenze, quanto una normale scuola offre ai propri utenti. Approfittando anche della bella stagione che ci invita a stare negli spazi aperti e non rintanati in casa.

Luigi Floriani

Conegliano

Coronavirus / 3

Recuperare

l'evasione

C'è chi vorrebbe far pagare il biglietto ai turisti che vengono a Venezia ! ?Piuttosto bisognerebbe recuperare tutta l'evasione fiscale che a Venezia, a detta di qualcuno, sarebbe di dimensioni inimmaginabili.

Pier Maria Jagher

Venezia

Coronavirus / 4

Reddito di cittadinanza

e fallimento

Fa veramente male sentire alla tv un'imprenditrice agricola ammettere candidamente che addetti alla raccolta di frutta e verdura si trovano purchè veniamo retribuiti in nero, perchè altrimenti perderemmo il Reddito di cittadinanza.

Ma lo scopo del reddito d cittadinanza non era - oltre a quello di sostenere quei cittadini in stato di povertà - anche quello di permettere loro di trovare un lavoro?

Ma un imprenditore non dovrebbe manifestare le sue esigenze di personale alle strutture dedicate, e queste, tramite i tutor, proporre l'offerta di lavoro a chi percepisce il Rdc?

O dobbiamo concludere che, sotto questo non irrilevante aspetto, il Rdc si sta dimostrando un grande fallimento?

Gabriele Cazzador

Mestre

Coronavirus / 5

Regole specifiche

per Venezia

Chiedo spazio al Gazzettino per permettermi una considerazione sull'ultima ordinanza del Presidente Zaia.

La stessa recita: Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi.

Si è tenuto conto della specificità del centro storico veneziano; in cui ad ogni girata di calle potrei incrociare qualcuno? Vero che il Presidente in conferenza stampa ha detto che a Venezia, con le calli strette che non assicurano il distanziamento sociale meglio portarle sempre; ma dopo mesi di restrizioni non basta un consiglio: ci vuole una norma.

Lo stesso dicasi per le indicazioni riguardo gli stabilimenti balneari: mai si prende in considerazione l'unicità della nostra spiaggia costituita (credo unica in Italia) da file di capanne e non solo di ombrelloni.

Allora io, che non sono il Presidente, avrei un piccolo e semplice suggerimento: prevedere da parte dell'autorità regionale, che l'autorità cittadina possa deliberare conseguentemente nello specifico del centro storico veneziano. Cosicché Venezia, le sue calli e la sua spiaggia avranno un decalogo proprio e non solo dei buoni consigli.

Andrea Righetti

Venezia

Coronavirus / 6

Altro che benefici

per i conti Inps

Il sig. Giuliano, sul Gazzettino, ritiene che il bilancio dell'Inps trarrà un beneficio dalle pensioni risparmiate per gli effetti della pandemia, visto il numero elevato di deceduti Coronavirus nella fascia d'età over 70 che non percepiranno più la pensione. Dati Istituto Superiore di sanità alla mano, i decessi over 70 per coronavirus sono poco meno di 30 mila; aggiungiamone, per eccesso di zelo statistico, altri 30 mila: 60 mila pensioni risparmiate. Oggi l'Inps per cassa integrazione, reddito di emergenza e altre misure di sostegno al reddito conseguenti all'emergenza Coronavirus sostiene oltre 7 milioni di beneficiari che, temo, avranno problemi economici che non si risolveranno in breve. Avendo potuto scegliere credo che l'Inps (e tutti noi) avrebbe preferito, continuare a pagare molte pensioni in più.

Andrea Bianchin

Coronavirus / 7

Frecce Tricolori

anticipo e delusione

Sul giornale di domenica 31 maggio, leggo che il previsto passaggio degli aerei delle Frecce Tricolori su Venezia (e quindi anche sul litorale del Cavallino) annunciato ufficialmente per le ore 15.30 di venerdì 29 maggio, era stato invece anticipato di un'ora per evitare assembramenti in Piazza San Marco! Così fosse uso il condizionale concedendo il beneficio del dubbio - avremo l'ennesima vittima del Coronavirus che deve aver leso il cervello del responsabile di questa trovata. Sui media e sui social, in tantissimi hanno già manifestato la propria profonda delusione e, oltre al fumo tricolore, le Frecce si sono lasciate alle spalle la scia di polemiche di chi è restato inutilmente col naso all'insù, specie dei tanti bambini con le loro bandierine in mano, ad aspettare chi era già passato un'ora prima!

Furio Lazzarini

Cavallino (Venezia)

Coronavirus / 8

Lockdown

e altri inglesismi

In riferimento alle lettere dei signori Lorenzon e Trevisan (Gazzettino del 30 maggio) segue un breve esempio di lingua italo inglese che conta un sempre maggior numero di followers, in attesa che l'inglese diventi la nostra lingua ufficiale. Unica, of course.

Il lockdown è finito e posso tornare al lavoro. Non ho consumato il breakfast, bacon and eggs, che mia moglie, ora intenta al suo make up mi aveva preparato. Avrei bevuto qualcosa di caldo durante il coffee break in ufficio parlando col general manager che sorseggiava un drink , per lo più whisky. Accesi la radio per ascoltare le news, spero non fake, e appresi così che durante il question tiime del giorno prima non si era parlato del prossimo election day, gli argomenti erano stati i vouchers per le baby sitter e la scelta della location per il prossimo summit europeo, per il quale era stata nominata una special authority composta da parlamentari scelti dal premier, tutti parlanti un fluent english, era il primo step. A disposizione dei partecipanti c'erano già 18 hybrid cars, che avrebbero trasferito gli ospiti dagli hotel a XX Palace, Head quartier del meeting dove avrebbero pure consumato un lunch. Ogni giornata si sarebbe conclusa con un briefing. Era già sicura la presenza dei reporter dei più importanti magazines del mondo.

Least but non last, avrei fatto parte del team incaricato della security, che doveva anche procurare e sistemare le bandiere ad un prezzo all inclusive, per prima quella italiana: bianca, rossa e green. OK!

Yours faithfully.

Sergio Chieregato

Venezia

Coronavirus / 9

Emergenza

cassaintegrazione

Cari lavoratori, nel marasma di annunci e notizie, vi è chiaro che la cassaintegrazione e gli assegni ordinari, dopo l'ultimo Decreto, per molti di voi cesseranno a fine giugno? Il nuovo DL, oltre al nome, di rilancio ha ben poco. All'articolo 68 si legge che per l'emergenza Covid-19 è possibile richiedere ulteriori 5 settimane con scadenza 31 agosto, per chi ha già usufruito degli ammortizzatori a partire dal 23 febbraio.

Attenzione però! In regioni come il Veneto moltissime aziende sono partite da subito con la cassaintegrazione e quindi alle 9 settimane iniziali si aggiungiamo le 4 settimane per la Regione Veneto (zona rossa), arriviamo al 24 maggio. Aggiungendo le nuove ulteriori 5 giornate messe a disposizione dal Governo la data di scadenza è prevista per il 28 giugno.

Come faremo ad arrivare fino al 31 agosto?

Il DL dice che esclusivamente per i datori di lavoro della filiera turistica, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche, sarà possibile anticipare le ulteriori 4 settimane che si possono utilizzare dal 1° settembre. Pertanto, se la matematica non è un'opinione, arriveremo a traguardare il 26 di luglio. E poi? Il nulla!

a situazione è a dir poco paradossale: sindacato, aziende consulenti del lavoro, avvocati, dirigenti di Regione e responsabili Inps sono impegnati a districarsi tra le norme da azzeccagarbugli, nel frattempo chi paga le conseguenze sei proprio tu caro lavoratore. Il sistema così non regge e la credibilità del nostro Paese sta raggiungendo i minimi storici. Le nostre imprese sono sempre più convinte di non farcela, un piano Marshall di aiuti concreti a lungo respiro è improrogabile e questo governo non è in condizione di farlo per il semplice motivo che deve rispondere alle logiche di quei paesi europei pronti a speculare sulla nostra nazione e sulle nostre imprese.

Sebastiano Costalonga

Segretario generale Ugl Veneto

© RIPRODUZIONE RISERVATA