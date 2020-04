Coronavirus/1

Due mesi

per un malato

Più passa il tempo e mi sembra di vivere in un altro pianeta, dove l'illogico la fa da padrone. È da sempre mia massima che il Capo del Governo deve essere espressione del Popolo sovrano, cosa che da parecchio non avviene. Ci troviamo davanti a un premier che non è stato eletto da nessuno e manco è stato eletto al Parlamento. Ciò che più infastidisce è la sua euforia e la sua arroganza. Partendo dalla riunione di ieri all'Euro gruppo a sentire il premier il Recovery fund sembra un evento storico epocale, quando non si sa come verrà finanziato e se ne riparlerà a giugno. Ciò vuol dire che per un ammalato grave si aspetteranno due mesi per disporre della terapia, nel frattempo il paziente fa tempo di morire. Altro argomento è il segno di onnipotenza dell'io e qui torna il discorso della rappresentatività, dove praticamente il Parlamento è esautorato e il Popolo snobbato.

Celeste Balcon

Coronavirus/2

Virologi

e sognatori

Secondo alcuni esperti come per esempio Giovanni Rezza direttore delle Malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), è sbagliato pensare che il virus passi da solo. Per questo aggiunge che è sbagliato essere ottimisti e sognatori. A questa affermazione aggiunge che «Non conosco virus che si spengono da soli, nemmeno la Sars si è spenta da sola, sono serviti interventi di quarantena incredibili». Per l'appunto, non c'è un vaccino così come per l'ebola o il virus asiatico, virus di Hong Kong, che ha colpito il mondo tra il 1968 a il 1970. Eppure tutto è passato e non si è più manifestato. Pertanto siamo in mano a persone che addirittura pretendono di non farci sognare e nemmeno di essere ottimisti davanti ad una situazione mal gestita che ha confermato la pochezza di chi purtroppo decide per noi cittadini.

Ten Pileight

Coronavirus/3

In medio

stat virus

È proprio il caso di affermarlo, il virus sta nel mezzo. Si interpone invadente tra salute e sistema economico e lascia chi ci governa in ambasce. Una neanche tanto sottile linea Maginot che passa dalle restrizioni draconiane apparse subito che approdano ora alla famigerata e non ancora digerita App per arrivare alla fase due o forse 1 e mezzo, con tante incertezze per le riaperture e timori di azzardi, ma una cosa è certa il complesso e articolato sistema sanitario ha indubbiamente bisogno estremo di una ripartenza a pieno regime del pilastro economico che langue oramai da tempo.

Mauro Lama

Coronavirus/4

Chiudere

i vecchi

Qualcuno ha proposto, per la loro salute, di relegare in casa i settantenni, addirittura i sessantenni, per salvaguardare la loro salute visto che non si sarebbe in grado di curare tutti. Ma come, una società strutturata in modo che le fasce più forti aiutino quelle più deboli, bambini lo siamo stati tutti e vecchi lo diventeremo, invece di proporre strutture per anziani sanitarie e non più clienteali, vuole chiuderli dentro spazi prestabiliti. Come animali in gabbia. Allora, già che siamo arrivati a questo punto, facciamo come le tribù dei Sioux che cacciavano via chi non riusciva più a masticare sapendo bene che sarebbe morti ugualmente. Mettiamo il limite dell'aspettativa di vita e chi la supera non riceve più assistenza e nemmeno la pensione, ma paga per essere lasciato in vita. Alla barbarie umana non c'è limite.

Enzo Fuso

Coronavirus/5

Ripresa

della scuola

Vorrei suggerire un modo abbastanza semplice per far ripartire le scuole elementari e medie. 1) divisione delle classi in due turni mat/pom. 2) trasporto obbligatorio a mezzo pulmini del trasporto scolastico, eventualmente rinforzando il servizio con più mezzi e riducendo i contributi alle famiglie tipo bonus baby sitter e congedi parentali che a questo punto non servirebbero più. 3) dispositivi di sicurezza come per i lavoratori. 4) autocertificazione che i bambini non sono in contatto con anziani e soprattutto che non lo saranno durante il periodo di frequenza scolastica pena l'interruzione della stessa. 5) lezioni fino a fine giugno e possibilmente corsi di recupero facoltativi ed a pagamento a luglio. 6) Abolizione del servizio mensa in considerazione che si potrebbe fare il cambio turno proprio tra le ore 13.00 e 14.00. Quali sarebbero le criticità di un piano simile?

Giorgio Roberti Vittory

Cornavirus/6

Opportunità

per pochi

Covid-19, tragedia per molti ed opportunità per pochi. Tra i fortunati anche condannati incalliti e mafiosi di spicco. La normativa dei nostri tribunali, ben si sa, prevede la tutela della salute e l'umanità della pena anche per i condannati per reati gravissimi. Peccato che la stessa generosità riservata ai carnefici non venga, quasi mai, usata anche per le vittime, condannate a vita alla perdita di tanti familiari, sovente ben presto dimenticati dalle Istituzioni e mai interpellati prima di prendere decisioni così impopolari. Ancora una volta, quindi, Summum Ius Summa Iniuriua.

Vittorio De Marchi

Cornavirus/7

Non condivido

le tesi di Caravita

In rapida successione sono apparsi sul Gazzettino gli interventi dei professori Gianfranco Viesti e Beniamino Caravita. Pezzi da novanta che contestano quella parvenza di federalismo che è il regionalismo italiano con lo scopo evidente di rafforzare il centralismo dello Stato. Al primo ha risposto egregiamente Roberto Ciambetti, Presidente Consiglio Regionale Veneto. Il secondo auspica un ripensamento dell'organizzazione territoriale dello Stato su tre linee principali. Nulla da dire sulle prime due, ovvero sulla istituzione di un luogo di confronto tra centro e periferia (categorizzazione indicativa del pensiero dello scrivente) e il riconoscimento della supremazia dello Stato. Riguardo alla terza linea riorganizzazione dimensionale delle regioni ritengo eventualmente più proficua e fonte di minori contrapposizioni la perimetrazione sulla base della omogeneità socio-economica, geo-orografica e storico-culturale dei territori, piuttosto che sulla mera dimensione degli stessi. Dopotutto per fare un esempio i 26 Cantoni svizzeri (stati federati) hanno una superfice media (1.587 kmq) che è meno della metà della Valle d'Aosta (3.260 kmq.). Anche se non lo elenca, però, il professor Caravita introduce un quarto elemento quanto afferma che Se si vuole far ripartire una discussione sulla organizzazione territoriale del Paese, il tema di Roma capitale non può essere trascurato: ruolo, competenze, risorse della capitale devono, pur in un quadro di compatibilità, tornare centrali nella discussione. E perché mai? Stante che le istituzioni: Parlamento, Ministeri, Presidenza della Repubblica e quant'altro sono dello Stato, ovvero di tutta la Nazione che vi provvede con le imposte raccolte da tutti gli italiani, ovunque residenti.? Lo ricordo ai lettori, in quanto il professore lo sa benissimo: capitali importanti come Washington, Berna, Ottawa, Canberra non sono diventate le città più grandi dei rispettivi paesi proprio perché ad esse, pur ospitando le principali istituzioni, non sono stati riservati trattamenti particolari e si sono sviluppate secondo le loro vocazioni e possibilità. Al contrario, Roma, scarsa di industrie e attività economiche importanti, si è sviluppata ininterrottamente dall'unità d'Italia raggiungendo una popolazione residente di quasi tre milioni di abitanti e continua a crescere. Motore, quasi esclusivo, dello sviluppo il ruolo di capitale con quanto ne consegue in fatto di allocazione di funzioni e risorse. Per contro Milano, di gran lunga il maggior centro economico nazionale, ha raggiunto un massimo di un milione e 700 mila abitanti nel 1971 e, in decrescita, ne conta ora meno della metà di Roma. Per inciso, al tempo dell'unificazione Milano sopravanzava Roma di diecimila residenti.

Ubaldo Muzzatti

Pordenone

Coronavirus/8

Le parole

della Regina

Ho avuto modo di leggere solo recentemente il testo del discorso della Regina Elisabetta rivolto al suo popolo nel grave momento della pandemia e mi sono detto che questa forte donna è rimasta l'unica nel panorama mondiale dei Capi di Stato che sa parlare alla Nazione nei momenti difficili. Chi altri, se non il ricordo del grande Winston Churchill, sa infiammare d'orgoglio il proprio popolo, non certo Trump, non certo Putin. Infiammano d'orgoglio invece una Nazione parole come queste: Spero che negli anni a venire tutti saranno orgogliosi di come hanno risposto a questa sfida. E che quelli che verranno dopo di noi potranno dire che i britannici di questa generazione erano forti come quelli di tutte le generazioni che l'hanno preceduta. Che le qualità dell'autodisciplina, della quieta risolutezza e della fratellanza caratterizzano ancora questo Paese. Parole che fanno vibrare qualcosa dentro a me, figuriamoci a un britannico!

Luciano Tempestini

Cornavirus/9

A terra prima,

a terra adesso

Abbiamo ascoltato il discorso del presidente del consiglio: vaporoso e per nulla concludente. A terra eravamo prima e a terra siamo restati. Vorrei avesse la possibilità di leggere la lettera congiunta scritto dai generali Termentini e Montagna e penso che tutto ciò si sarebbe potuto risolvere in modo migliore di quello che sta avvenendo.

Alcide Tonetto

Coronavirus/10

Sono parrucchiere

ora basta!

Sono Silvano Scatto, titolare del salone Parrucchieri Scatto, sono 60 anni che lavoro e 45 che ho un mio negozio: ho dato lavoro ai due miei figli e a due dipendenti. In questa emergenza di pandemia di Covid-19 abbiamo supportato per due mesi la chiusura dei nostri negozi, (continuando a pagare le spese vive) abbiamo portato pazienza e capito il problema Ora basta FATECI LAVORARE! Dovremo convivere per almeno 2 anni con questo virus, spiegatemi la differenza di lavorare dal 3 giugno (visto che il 2 è festivo) e non dal 4 maggio con mascherine e guanti che tanto è la stessa cosa. Tutto questo tempo in chiusura forzata per l'emergenza fa sì che cresca un disagio morale ed economico che sommato agli oltre 10 anni di crisi economica precedente e di malgoverno, può scatenare il caos.

Silvano Scatto

Borbiago (Ve)

