Coronavirus/1

Distinzione

tra per e con

Mi hanno molto colpito i dati di Decessi a confronto pubblicati sul Gazzettino il 23 aprile. Nell'intera area metropolitana di Venezia (con 44 Comuni e circa 850.000 abitanti) i decessi dal 1 gennaio al 15 aprile nel 2020 sono 37 in più rispetto al 2019, mentre nello stesso periodo nel comune di Venezia sono 11 in meno. Mi pare quindi che la distinzione da parte dell'ISS, da taluni molto criticata, tra morti per o con coronavirus sia legittima è giustificata.

Nadia Berengo

Coronavirus/2

La rupe

tarpea

Alcuni soggetti - sempre gli stessi per la loro bizzarria - ritengono incoscientemente che gli anziani con età superiore ai 65 anni debbano essere limitati nei loro movimenti anche obbligandoli a rimanere in casa fino a fine anno. Non voglio oggi parlare dei molti impedimenti che la costituzione prevede. Mi permetto di evidenziare che in questo caso la bizzarria non tiene conto della mancanza di praticità nella gestione del quotidiano. Vediamo lo scenario che si aprirebbe nel caso di attuazione di queste limitazioni. I nonni non potrebbero più andare a badare i nipotini a casa dei figli. Non potrebbero più accompagnare a scuola i più grandicelli e nemmeno accompagnarli al parco o in passeggiata quando sarà consentito. La Corte Costituzionale dovrebbe mandare a casa buona parte dei propri componenti e così anche il Consiglio di Stato, la Corte di Cassazione ed altri organi giudicanti. Molti medici ed infermieri dovrebbero lasciare il loro lavoro, come se non ce ne fosse bisogno. Le campagne ne risentirebbero, come le Università ed i Sacerdoti di varie religioni. Gli studi professionali vedrebbero il vuoto lasciato dai saggi maestri che formano avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro. E il Presidente della Repubblica dove lo mettiamo? E così alcuni Governatori di Regione, Sindaci, Parlamentari, Presidenti di Provincia, assessori vari, Consiglieri comunali e provinciali. Per non dire di coloro che danno il loro apporto e la loro esperienza in società pubbliche e private quali Amministratori Delegati, Presidenti, ecc. E qui ecco il trucchetto all'italiana. Da un cilindro Conte estrarrebbe la DEROGA. Che varrebbe per tutti quei soggetti che abbiamo citato prima. Così in poche parole in Italia rimarrebbe solo mio zio che vive a Roma a pochi passi da quella che era la Rupe Tarpea. Gli diamo una spintarella ed il problema non c'è più?

Luigi Barbieri

Coronavirus/3

Una serie

di domande

Sono un geologo e a proposito dell'attuale crisi sanitaria e socio-economica continuo ad avere molti dubbi e a pormi una serie di domande molto pratiche 1. Perché non si fa una volta per tutte chiarezza univoca sulle mascherine? E perché non si trovano in farmacia gratuitamente quelle chirurgiche che sono e saranno per legge obbligatorie (2 a testa al giorno)? Lo Stato dovrebbe acquistare mascherine e fornirle gratuitamente a tutti i cittadini 2. Perché in certi Ospedali, come in quello di Padova, si tutelano gli operatori sanitari di tutti i reparti, oltre che con i presidi sanitari, anche con l'esecuzione di tamponi a scadenze regolari (ogni 10 gg. per i reparti COVID, ogni 20 gg. per i reparti non-COVID) e in altri no? 3. Perché non abbiamo ancora le prescrizioni, almeno quelle generali, per la futura fase 2 di apertura? A pochi giorni dalla fine del blocco totale nessuno sa ancora nulla. E come possiamo prepararci? Cosa fare dei trasporti? Cosa fare con asili e babysitter per chi potrà tornare al lavoro? Cosa fare con i voli aerei in arrivo nei nostri aeroporti? Siamo sicuri che il sistema sanitario sarà pronto? Quello ospedaliero forse si, soprattutto al nord, ma quello territoriale pubblico no di certo. 4. L'ultimo punto in ordine cronologico ma non di importanza. Speriamo che alcuni dei grandi medici epidemiologi, virologi, igienisti che, con le loro dichiarazioni e consigli al Governo, hanno condizionato la vita di noi tutti italiani negli ultimi due mesi, facciano un po' di esame di coscienza. Per esempio si ammetta una volta per tutte che affermare continuamente: I tamponi vanno fatti solo ed esclusivamente ai sintomatici e non a tutti i loro contatti, alla ricerca dei molti asintomatici, è stato un errore che ha probabilmente causato uno sviluppo maggiore dei contagi.

Marco Cosi

Coronavirus/4

Non conoscevano

il virus?

L'infettivologo Raffaele Bruno, e il sindaco di Milano Sala condivide il pensiero, si dice infastidito dalle polemiche sulla pessima gestione dell'emergenza virus, definendole immotivate se si considera che nessuno aveva mai vissuto prima in diretta una epidemia e che lui di quello che fossero i coronavirus non sapeva niente. Come, come, come? In ottobre una simulazione internazionale sul coronavirus fatta negli Stati Uniti forniva una previsione di 6 milioni di vittime e un infettivologo non ne sapeva niente? Per me non è una scusante, è una aggravante. Quando questi sedicenti esperti si limitavano a misurare la febbre negli aeroporti e a negare l'utilità dei test, le masse che gridavano da febbraio su giornali e social chiudete le frontiere venivano additate come ignoranti o razziste. E ora sono infastiditi dalle polemiche? Ci sono incongruenze gigantesche sui numeri ufficiali se si paragonano alle statistiche passate, e se ne chiediamo conto siamo polemici?

Stefano Tiozzi

Coronavirus/5

La fine

dell'incubo

Sono stato ricoverato all' ospedale di Montebelluna causa polmonite interstiziale da COVID-19; vorrei ringraziare tutto il personale medico del reparto, condotto dal Dott. Confortin, come pure il pronto soccorso per tutta la loro professionalità e disponibilità. Anche questa volta dopo due infarti, ho potuto constatare e confermare l'eccellenza della sanita veneta; ed orgoglioso di come ha gestito quest'emergenza il governatore Zaia. Finalmente oggi dopo 45 giorni tra ricovero ed isolamento, in due abitazioni diverse da soli, comunicando solo per telefono, ho potuto incontrare mia moglie.

Sergio Piazza

Coronavirus/6

Le botteghe

e le chiese

Seguo ogni mattina la Messa del Papa da Santa Marta: ci dona omelie semplici e profonde, balsamo in questo tempo che ci interroga. Apro i giornali, guardo la TV, un fiume di dolore e di lecite domande: quando riapriamo? Sono un commerciante, quindi provo sulla mia persona quanto sia avvilente non alzare la serranda del tuo negozio, non incontrare persone che sono clienti ma in molti casi anche amici e, purtroppo, fare anche i conti con bollette e forniture da pagare, impotente di fronte all'ineluttabile. Sento parlare di aperture scaglionate, bar, ristoranti, albergatori, parrucchieri, e capisco l'apprensione di tutti: è il loro, il nostro lavoro, ciò che ci rende degni di essere chiamati uomini, che ci dà da vivere. Nessuno, nemmeno tra i preti, interviene per dire: E la Messa?. Quando, chi vorrà, potrà riprendere la frequentazione domenicale in parrocchia o fuori? Nel nostro mondo ampiamente secolarizzato, anche i religiosi sono presi dal timore di esporsi, e si accodano al gregge belante. Sarebbe bello e confortante che qualche belato provenisse anche dal Clero, per difendere una bottega la cui unica merce è la Parola del Signore.

Tiziano Lissandron

Coronavirus/7

Un trucco

per i 70enni

Non è vero che un grande comitato tecnico di 17 grandi esperti guidati da un grande personaggio non è utile! Per esempio: come si riesce a far passare un provvedimento che releghi in casa gli anziani di più di 70 anni? Si fa così: il governo mette in giro la voce che il comitato tecnico vorrebbe far restare in casa le persone di più di 60 anni; ciò causa reazioni furibonde da parte di moltissime persone; a questo punto il governo dice che tutto considerato, viste le statistiche, ecc. ecc., si può spostare il limite a 70 anni! Sospiro di sollievo da parte di tanti, rilassamento generale e compromesso accettato. Ci scommetterei: stiamo a vedere... Sia ben chiaro che sarebbe un provvedimento segregazionista su base anagrafica e quindi incostituzionale; io scenderei in piazza con tutti i miei coetanei arrabbiati e poi ci divertiremmo! Ritengo sia mio diritto andare fuori a respirare dove, come e quando possono respirare i non anziani, per cercare di vivere!

Paolo Viel

Coronavirus/8

Anche 90 centesimi

sono troppi

Sul Gazzettino c'è un trafiletto in cui il commissario Arcuri fissa in 0.90 cent il costo di una mascherina. Costo esagerato dato a quello che costavano prima. Da ciò si ha la certezza che persone come lui e i vari comportamenti delle commissioni governative nulla hanno a che fare con la normale vita di tutti i giorni dei cittadini.

Alcide Tonetto

Coronavirus/9

I burocrati

e l'ignoranza

Vorrei soffermarmi su un argomento particolarmente azzeccato affrontato in questa rubrica da due lettere: la Cattiva burocrazia del Sig. Luca Alfonsi in quanto sottintende, e a ragione, la profonda ignoranza che caratterizza i nostri politici e che li costringono ad affidare ai burocrati la stesura delle normative da approvare. C'è un chiaro riferimento a quello che gli umili addetti a lavori chiamano il gioco dell'oca usuale nel promulgare le normative. Cito a titolo di esempio semplificato: Nel DLgs n.ro XXX convertito in legge n.ro YYY all'articolo ZZZ, comma 5, paragrafo WWW, lettera A, capoverso n.ro BBB, la parola CCCCCCC è sostituita dalla seguente frase DDDDDD. Dopo oltre 35 anni di esperienza lavorativa diretta nella materia, mi chiedo ancora come facciano i nostri parlamentari ad approvare simili testi che risultano di difficile comprensione, se non addirittura incomprensibili, anche agli addetti ai lavori. La spiegazione, purtroppo, viene immediata: trova origine nella profonda ignoranza nelle varie materie diffusa fra i nostri parlamentari (e non solo quelli di oggi) che quindi delegano ad altri le varie problematiche. A mio modesto parere, suffragato dalla stragrande maggioranza degli i addetti ai lavori, una semplice riscrittura dell'intero articolo modificato risulterebbe molto più comprensibile: il che, peraltro, renderebbe più vulnerabili i burocrati; gli toglieremmo il giocattolo (leggasi potere) dalle mani.

Giampaolo Baroffio

Coronavirus/10

Benzina, i conti

non tornano

Essendomi sempre interessato di numeri all'interno di diverse aziende, mi risulta difficile accettare i numeri che sono stati di recente disinvoltamente citati riguardanti il prezzo dei carburanti alla pompa. Il prezzo finale di un prodotto è dato da: prezzo di acquisto materia prima (petrolio), spese di trasformazione (in percentuale o a quantità/litro), accise (in percentuale o a quantità/litro), trasporto al punto di erogazione, aggio della compagnia, aggio del distributore, imposte. Conoscendo questi dati ognuno potrebbe calcolare quello che sarà il prezzo del carburante alla pompa dopo qualche giorno (data per buona l'informazione del sig. M. Parin) e, sapendo che alcuni di questi elementi sono fissi, capire dove è lo scostamento che determina la differenza di prezzo da un distributore all'altro. Tenendo conto che le accise non arrivano a mezzo Euro al litro ed il prezzo del petrolio è andato addirittura sotto 0 (zero) Euro al barile, qualcuno ci dica come mai ora paghiamo i carburanti, ben che vada, attorno a 1,3 Euro al litro, e quali elementi sono aumentati da quando il prezzo era di 1 Euro al litro.

Adriano Bordin

Coronavirus/11

Obbiettivi

sul 25 aprile

Complimenti all'articolo apparso sabato a firma di Mario Ajello. Per la prima volta ho letto un pensiero obbiettivo su questa ricorrenza oramai diventata campo di scontro ideologico sui temi attuali, prendendo spunto da una realtà passata che non può avere analogie con la nostra realtà. Fatti storici, personaggi e ideologie totalmente diverse. L'unico legame che potrebbe unirci è la forza innata di reazione di un popolo difronte ai soprusi delle tirannie. Emblematica l'immagine del nostro capo dello stato solo che sale la scalinata dell'Altare della Patria in rappresentanza di tutti gli Italiani (per me da fotocopiare per il prossimo anno). Pace a tutti.

Lorenzo Soldera

