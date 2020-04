Coronavirus/1

Ci rivedremo

a teatro

Si colora di tinte cupe impegnative e significative il cielo sotto il Corona Virus. Dove ci porterà questa situazione nel campo della conoscenza, della cooperazione pratica tra le persone di Teatro? Sarà una grande impresa architettonica nelle Arti della Scena. Sensibilizzare l'opinione pubblica al ruolo e alla funzione che svolge nella società odierna la più antica forma di spettacolo dal vivo. Purtroppo le tragiche vicende della pandemia ci fanno toccare nel quotidiano come le finalità appena ricordate fossero la normalità nel mondo che ci siamo lasciati alle spalle alcune settimane fa. Ma è per queste ragioni che la chiusura dei teatri nella nostra Regione deve diventare un'occasione senza precedenti perché il vasto mondo dello spettacolo dal vivo si riunisca e faccia sentire la sua voce. Chi vive di questo lavoro non ha dovuto attendere gli sviluppi delle ultime settimane della pandemia per comprendere le gravi conseguenze che comporterà per il mondo dello spettacolo dal vivo. Lo streaming, i social, su cui molti di noi si sono giustamente riversati per tenere vivo il rapporto con gli spettatori, possono essere solo un palliativo, un pallido surrogato della ricchezza dell'incontro interpreti-pubblico in teatro. L'augurio è di poterci rivedere presto nei luoghi in cui siamo andati in scena e anche all'aperto, suscitando riso, inquietudini, speranze e paure senza più timori di sorta per la salute nostra e dei nostri cari.

Salvatore Esposito

Attore

Coronavirus/2

Attenzione

agli aiuti

Ben venga l'intervento del Governo che mette in campo ingenti risorse (a debito) per fronteggiare e sostenere la gran quantità di cittadini e aziende danneggiate dalle conseguenze della crisi coronavirus. Spero però che gli aiuti siano erogati con attenzione alle vere necessità. Non vorrei che potesse usufruirne anche chi in questo periodo ha continuato a lavorare, o peggio, ha aumentato il guadagno. Un esempio per tutti: le Assicurazioni degli autoveicoli. Sicuramente le auto in questi mesi si sono mosse pochissimo e inoltre, il traffico limitato, ha aumentato la sicurezza e limitato i sinistri. Il premio però rimane invariato.

Fiorenzo Barattin

Coronavirus/3

La differenza

con la guerra

Dall'inizio funesto e tragico del corona virus, i media cartacei e televisivi con tanta insistenza abusano e qualificano questa epidemia con un impropriamente sostantivo guerra. Mi sembra personalmente esagerato e non comparabile questo virus con la guerra convenzionale, che abbiamo visto nei documentari (la mia generazione) e letto nei libri di storia. Diventa pure inoltre offensivo a chi l'ha veramente combattuta, ai partigiani, ai deportati dei campi di concentramento... e altri, e i milioni di morti che fa la guerra in ogni caso! Prendo a prestito un pensiero che si addice a questo triste momento sociale: Più pericolosa la guerra o il virus? È più pericolosa la parola perché tanto può scatenare una guerra quanto rendere mortale un virus! P.s. Anno 2020 anno bisesto e... funesto!

Rolando Marchi

Coronavirus/4

Una batosta

per metterci in moto

Il fatto avvilente è che i nostri rappresentanti non vengono nemmeno ascoltati alle riunioni importanti. Purtroppo ci siamo fatti male da soli. Abbiamo vissuto per tanti anni al di sopra delle nostre possibilità dilapidando risorse che un tempo ci avevano collocato tra i primi paesi al mondo. Ovvero abbiamo lasciato il campo libero ai numerosi personaggi senza scrupoli e privi di senso civico che hanno agito facendo leva sulla ingannevole pubblicità che indirizzava tutti noi italiani alla possibilità di poter vivere agiatamente anche non disponendo di risorse adeguate. L'effetto domino si è immediatamente innescato: crescita esponenziale di corrotti a tutti i livelli. E purtroppo i primi ad aver sbagliato, in tal senso, sono stati i politici che credevano di aver creato il paese del bengodi. Adesso tutte le nostre leggerezze le stiamo pagando, tanto che, in un momento così difficile, bisogna che ci arrangiamo da soli. Sono certa che ce la faremo. Bisogna comunque convenire che noi italiani abbiamo bisogno di una batosta del genere per mettere in moto le nostre indiscusse capacità. Viva l'Italia!

Sandra Sartore

Paolo Rebeschini

Coronavirus/5

Tra il dire

e il fare

Uno dei detti popolari è: tra il dire e il fare ci sta di mezzo il mare e questo potrebbe tranquillamente servire come motto all'attuale Governo, che delibera tante cose che poi sono difficili da applicare. Per quanto ne ho capito, l'ultimo atto del governo dell'importo di 400 miliardi, è sicuramente un provvedimento che dovrebbe aiutare molto ad uscire da una crisi che vedo ogni giorno più grande, ma se non si trova il sistema di far arrivare denaro liquido alle persone, ma soprattutto alle aziende, come hanno fatto la Svizzera, Germania e Stati Uniti, entro pochi giorni, temo che molte, troppe aziende, non riapriranno più, basti pensare al turismo che per quest'anno non avrà quasi di certo turisti stranieri.

Gino De Carli

Cornavirus/6

Ho donato

i miei guanti

Ho saputo delle difficoltà incontrate dal personale addetto all'assistenza in due case di riposo veneziane. Si tratta dell'impossibilità a reperire guanti in lattice, al fine di lavorare in sicurezza. Ho quindi pensato di dare un contributo personale, donando alcuni pacchi di guanti in uso nei miei alberghi e allo stesso tempo, ho tentato di coinvolgere altri albergatori locali affinché potessimo raccogliere insieme un numero di confezioni cospicuo. Purtroppo le risposte sono state in maggioranza negative, perché molti non vogliono trovarsi senza dispositivi di protezione personale alla riapertura delle strutture. Chiedo un commento sulla scarsa solidarietà di certi albergatori veneziani!

Elisabeth Beggiato

Coronavirus/7

I rischi

dei prestiti a tutti

È il momento dei soldi a tutti, con provvedimenti che hanno evidenti basi di necessità, ma che io credo dovrebbero avere anche corrette basi di responsabilità. Magari io ho condizionamenti derivanti da decenni d'attività nel settore finanziario, ma i prestiti a tutti e senza controlli significheranno enormi perdite certe a carico dello Stato e di noi tutti. Sarebbe giusto ricorrere anche al risparmio privato di cui l'Italia è molto ricca con assunzioni di precise responsabilità. Altrimenti sarà un altro ulteriore disastro!

Piero Zanettin

Coroavirus/8

Un motivo positivo

della quarantena

Anch'io mi metto nella schiera di chi vi ringrazia per la pazienza e cortesia che usate verso chi vi martella sempre con lo stesso tema, il coronavirus. Ho amici riuniti nell'associazione Cittadini di via Piave e laterali a Mestre, per i quali restare a casa per il ben noto motivo è meno duro che per altri, pur di non veder più un'incerta genìa girare per quelle strade dal tramonto a poco prima dell'alba, sparita forse in letargo e si spera per sempre. Ma i clienti, gente diciamo per bene che arrivano tenendo la prima e ripartono sgommando, quelli della scappatella del sabato sera, che cacciano 50 o 100 euro senza poterli mettere sul 730... costretti alla fedeltà coatta, cambieranno la testa? Speriamo.

Piergiorgio Beraldo

Cornavirus/9

Ridateci

i fiori

In questo periodo primaverile con la natura che si risveglia e il bel clima di questi e prossimi giorni, ci induce a curare l'orto e il giardino. Purtroppo le restrizioni in corso non ci consentono di andare a comprare nemmeno le piantine di fiori che adornano le nostre case. Teniamo presente che curare orto e giardino è terapeutico per il nostro benessere e il contatto con la natura aiuta l'organismo a reagire agli stimoli avversi diminuendo le forme di depressione, tanto in agguato in questo periodo. Su questo argomento mi piacerebbe il parere della dott.ssa Graziottin della quale leggo con piacere i suoi editoriali ogni lunedì sul Gazzettino. Altra cosa da tener presente che, mentre per altri articoli come l'abbigliamento ecc. si possono vendere nella prossima stagione, ortaggi e fiori vanno buttati al macero. Purtroppo il Presidente Zaia l'ha ripetuto più volte nel suo intervento quotidiano, che le primule non si possono comprare. Ma credo che con le dovute precauzioni in corso, i fiori potrebbero essere venduti e tornare a far sorridere le nostre case.

Annamaria De Grandis

Coronavirus/10

Quanto ci costa

usare internet

In questi tempi di Coronavirus si parla sempre con maggior frequenza del lavoro da casa, delle lezioni online, ecc. Sono perfettamente d'accordo con chi sostiene questo modo di operare. Ma i nostri politici si sono mai chiesti quanto costa ad una famiglia (lavoratore/studente) potersi dotare degli strumenti per poter operare a distanza? Ebbene, solo il collegamento ad Internet costa dai 25 ai 30 euro al mese. Non sarebbe utile inserire nei vari aiuti la possibilità di una riduzione dei canoni per poter permettere a tutti di avere un collegamento ad Internet valido? Naturalmente oltre alla riduzione dei canoni per il collegamento sarebbe auspicabile anche un aiuto per l'acquisto (nel caso non fossero forniti dalle aziende) degli appositi strumenti.

Giuliano Capiotto

Coronavirus/11

Il rimborso

degli abbonamenti

Vorrei segnalare che l'abbonamento ACTV di mio figlio, per la rete urbana di Venezia (vaporetti ed autobus), al momento non è rimborsabile da ACTV stessa: l'abbonamento in questione ha validità tre mesi (marzo, aprile e maggio), ed a causa della segregazione in casa dovuta all'epidemia del COVID 19, non può (e secondo il mio parere non potrà neanche parzialmente) essere usufruito. Questa mattina ho contattato l'ACTV per il rimborso, mi è stato risposto che per il momento non sono previsti rimborsi dovuti all'emergenza. Per quanto riguarda Trenitalia, la situazione è opposta, nel loro sito è già stata predisposta una pagina web per il rimborso dei biglietti/abbonamenti non usufruiti a causa dell'epidemia. Vi ho inviato questa segnalazione, perché credo che moltissime persone si troveranno in questa situazione, e magari se il fatto viene evidenziato dai giornali potrebbe esercitare pressione su ACTV perché si comporti come ci si aspetta (come fa Trenitalia per esempio), sopratutto in casi eccezionali come lo è questo.

Alberto Pessato

Coronavirus/12

Regole diverse

per la Fase 2

Mi auguro che la cosiddetta Fase 2 sia organizzata cum grano salis, cioè usando la testa. In Veneto la provincia di Belluno è la più vasta territorialmente e la meno popolata, con una densità abitativa di un decimo rispetto a Verona o Padova. Nelle zone di montagna non si incontra anima viva per chilometri e sarebbe assurdo imporre le stesse regole di province che hanno un milione di abitanti.

Luca Alfonsi

Coronavirus/12

Rispetto per chi lavora

nei supermercati

In questo periodo difficile da superare sentiamo, giustamente, nominare gli operatori sanitari, protezione civile, forze dell'ordine come gli eroi. Vorrei sottolineare anche l'importanza di tutti i commessi dei supermercati, offrono il loro lavoro per rendere le nostre giornate prive di problemi almeno per quanto riguarda la nostra tavola. Tante di queste persone fanno questo lavoro da tempi in cui la domenica era giorno di festa poi il consumismo e la paura di perdere clienti, perché i centri commerciali la domenica sono aperti, si sono adeguati alle aperture festive. Consideriamo che i loro festivi non sono retribuiti come tali ma bensì fanno recupero ore durante la settimana. Ora ci siamo abituati ad andare al supermercato il meno possibile e la domenica, per giuste ordinanze regionali è chiuso, potremmo, per riconoscenza nei loro confronti fare una raccolta firme per far sì che tali negozi ritornino a essere chiusi i giorni festivi. Le categorie nominate all'inizio, quando hanno scelto di esercitare la loro professione, sapevano che dovevano lavorare i festivi, mentre i commessi non hanno avuto scelta, rischio perdita del posto. Mi sento dunque di chiedere a chi legge questa lettera di pensare a non essere egoisti e fare ciò che fa comodo a noi, ma ad avere rispetto per questa categoria di lavoratori e che i giorni di festa stiamo con le loro famiglie, come facciamo noi.

Amelia Borlina

Errata corrige

Il titolo dedicato alle case di riposo a pagina 6 del quotidiano di ieri, conteneva un errore: invece che la parola testati, come chiaramente indicato nel testo dell'articolo, è stata inserita la parola contagiati. Ce ne scusiamo con i lettori.

