Coronavirus/1

Bisogna ridurre

le tasse

Con il Covid19 stiamo vivendo un periodo (lungo) di tensione sociale, preoccupazione sanitaria ed incertezza economica per il prossimo futuro che riguarda persone, famiglie, imprese ed attività economiche. Il Governo in questi mesi ha cercato di tranquillizzarci promettendo ed attuando interventi sia sanitari che economici per far fronte alla situazione ogni giorno più grave ed incerta. Le condizioni sanitarie dei cittadini sono prioritarie e fondamentali, ma non dimentichiamoci che a causa di questo milioni di persone sono a casa dal lavoro senza stipendio, almeno ad oggi ed i propri familiari devono vivere e mangiare con costi che non ti danno tregua e di questi quelli più opprimenti sono le bollette dei consumi che non si fermano mai. A questo proposito, agli inizi della crisi, il Governo sembrava volesse almeno ridurre gli importi dei consumi a carico dei cittadini, almeno sulla tassazione, cosa che non è stata attuata e di cui non si è più parlato. Da Cittadino, mi sono preso la briga di verificare quanto ho pagato nel 2019, per quasi la totalità al Comune, per i consumi necessari di Gas/Energia, Servizio Elettrico, Acqua e Trasporto rifiuti e su una spesa complessiva di 2.540 euro, ben 1.160 euro sono per oneri vari ed I.V.A. cioè tasse. Si vuole veramente aiutare i propri cittadini a non soffrire, interveniamo per qualche mese fino alla fine dell'emergenza, almeno sulla riduzione sostanziale delle tasse e degli oneri, altrimenti credo che la tensione sociale sarà inevitabilmente in crescita, quando la gente dovrà scegliere se pagare le bollette od acquistare medicine, cibo od altri beni di necessità per le proprie famiglie.

Giuseppe Cagnin

Padova

Coronavirus/2

Non si trovano

mascherine e guanti

Prima bisognava girare obbligatoriamente con la mascherina ovviamente difficile da trovare, ora c'è l'obbligo dei guanti anche questi introvabili, ma questo governo riesce a capire che fare decreti bisogna prima far trovare senza impazzire i materiali che servono per rispettarli. La gente inizia a perdere pazienza e fiducia.

Ugo Doci

Coronavirus/3

Aiuti

proporzionali

Tasse, versamenti e adempimenti: spostati nel tempo e non cancellati: come faranno a pagare le varie attività se resteranno ferme mesi? Sostegno al reddito dei dipendenti con una procedura così farraginosa che, nel mio caso che ho solo due dipendenti, ha visto la necessità di inoltrare la comunicazione ai sindacati! Devono sempre mettere il becco dappertutto i sindacati? Bonus per titolari di impresa ridicolo (600 contro, per esempio, i 1000 al mese che si spendono per mantenere un migrante, e ne manteniamo diverse centinaia di migliaia). Sostegno ai bisognosi, italiani, che non sanno come fare per selezionare gli aventi diritto ma che sappiamo già che aprirà le porte alle più inenarrabili ingiustizie e furbizie. C'è il principio Costituzionale di chi più guadagna più tasse paga, ma non dovrebbe valere lo stesso principio per un aiuto dello stato in caso di necessità, e cioè chi ha pagato di più dovrebbe avere più aiuti, fatto salvo il minimo indispensabile per tutti?

Bruno Sandrin

Coronavirus/4

Cortina pensi

a fermare i tir

Anche in questi giorni di quasi-coprifuoco il centro Cortina d'Ampezzo e i paesi del Cadore continuano ad essere attraversati senza sosta da centinaia di tir lituani, sloveni, ucraini, polacchi e ungheresi che inquinano di traffico parassita il bellunese e la valle del Boite. Invece che prendersela con i pochi turisti rimasti perché la Prefettura e i Comuni non bloccano i passaggi dei camion e dei loro autisti per il nostro territorio?

Luca Alfonsi

Cortina d'Ampezzo (Bl)

Coronavirus/5

Divieti

di sopravvivenza

Come ovvio, si discute animatamente della drammatica situazione sanitaria e nel contempo della crisi, altrettanto catastrofica, dell'economia. Le due realtà sono poste irrimediabilmente in opposizione, tanto da escludersi una con l'altra. È quello che fa, tutto sommato, l'esperto studioso Luca Ricolfi nell'ultimo numero del Gazzettino. In sostanza, discorrendo dell'opportunità di aprire a breve termine le fabbriche, il professore conclude che tale decisione sarebbe nociva e ci esporrebbe a successivi rinvii della normalità. È proprio così? Lavorare favorisce automaticamente il contagio? Oppure si possono trovare delle precauzioni, o meglio dei comportamenti virtuosi imposti (fin'ora con successo) alla gente da ormai più di un mese? Facile immaginare delle situazioni concrete nella filiera agro-alimentare, farmaceutica, meccanica ed altre, dove si può rispettare il cosidetto distanziamento sociale. Grazie anche all'automazione. Come è possibile andare in chiesa distanziati, mettendosi uno per banco. Tanto più che l'emergenza potrebbe durare anche un anno. Allora sì che l'epidemia non solo sanitaria, come ipotizza Ricolfi, sarebbe davvero insopportabile. L'impressione è che gli attuali divieti, come è naturale, obbediscono alla necessità, all'istinto di sopravvivenza. È indispensabile colpire tutti per evitare che una minoranza trasgressiva metta in pericolo tutto il sistema. Anche il lavoro, forse, subisce la stessa sorte.

Luigi Floriani

Conegliano (Tv)

Coronavirus/6

A chi lavora niente,

agli altri il reddito

Molti politici, continuano a sbandierare il problema della mancanza di lavoratori stagionali, calcolata in circa 200 mila unità. Penso di non ricordare male, asserendo che il reddito di cittadinanza, era uno strumento ideato per trovare lavoro a chi ne era privo; mi domando allora come mai non si ricorra a questa fascia di beneficiari ditale reddito (sono più di un milione), ai quali ai primi del mese è arrivata puntuale la loro quota. Come si fa a non essere incazzati, in un momento come questo, sapendo che viene erogato un reddito a chi non lavora ed ancora nemmeno un euro, a chi il lavoro è stato tolto per decreto?

Gerardo

Coronavirus/7

Via l'Imu

dagli immobili

Traggo spunto da un'iniziativa dell'Assessore Bressa del Comune di Padova, che ha rivolto un invito ai proprietari degli immobili commerciali affinché si mettano una mano sulla coscienza per andare incontro ai negozianti coinvolti dall'attuale crisi. Un'iniziativa senz'altro meritoria, se non fosse che sui canoni di locazione previsti per contratto i proprietari degli immobili devono pagare le tasse e per le stesse non è previsto alcun meccanismo di riduzione nel caso di affitti scontati o non riscossi. E poi, cosa ancor più rilevante a livello comunale, sugli immobili grava l'Imu, l'imposta comunale che va pagata in due rate annuali (per un ammontare che può arrivare anche a coincidere con due/tre canoni mensili di locazione). Penso pertanto che dovrebbe essere il Comune a mettersi per primo una mano sulla coscienza, deliberando immediatamente una riduzione dell'Imu sugli immobili e, perché no, facendosi portavoce verso il Governo con una richiesta finalizzata all'introduzione di misure fiscali idonee a far pagare le tasse solo sugli affitti riscossi. Una cosa poi non ho capito: l'assessore ha rivolto l'invito soltanto ai proprietari degli immobili commerciali, ma non era forse il caso di estenderlo anche ai proprietari degli immobili ad uso abitativo dati in affitto ad inquilini che, parimenti, potrebbero avere gli stessi problemi di solvibilità dei negozianti?

Nicola Pizzato

Padova

Coronavirus/8

La ricaduta

delle decisioni

Non c'è dubbio che arrestare la pandemia è il primo e doveroso obiettivo, come autorevolmente confermato anche da Luca Ricolfi ed è la linea di questo giornale. E appare giusto il rigore della Regione Veneto, che ha avuto più successo in confronto con la Lombardia. Premesso questo tuttavia, penso che alcuni provvedimenti come l'ultima ordinanza di Zaia non considerino le ricadute inutilmente negative sulle poche attività che possono ancora lavorare. L'ordinanza è stata resa nota venerdì scorso, creando disagi e perdite sui mercati. Pensiamo ad esempio quelli di Rialto a Venezia o Piazza delle Erbe a Padova. I commercianti avevano ordinato prima pesce, carne, frutta e verdura, tutta merce deperibile e sono stati colpiti dalle improvvise limitazioni. Perché sono penalizzati più del necessario e costretti anche a buttar via cibo prezioso e costoso non sempre vendibile alla riapertura di martedì. La salute in primo luogo, senza dubbio, ma se l'ordinanza fosse stata emessa anche solo un giorno prima avrebbe evitato questo inconveniente. Non è che le tendenze del Covid-19 ancora in crescita ma più lenta cambino in 24 ore. Viene da pensare che a volte chi governa non valuti la ricaduta delle sue decisioni.

Aldo Mariconda

Coronavirus/9

Lo scudetto

all'Atalanta

Vi scrivo queste poche righe in giorni che passeranno purtroppo alla storia come quelli fra i più bui che il nostro amato Paese abbia mai attraversato dall'ultima Guerra, infatti tutti noi abbiamo dovuto fare i conti con questo terribile male invisibile, il Covid-19: un codice che fino a qualche settimana fa nessuno di noi conosceva il significato, mentre ora bambini, adulti e anziani hanno purtroppo visto cosa significa. Questo virus venuto da lontano ha portato tanti, tantissimi lutti in Italia: rimarranno indelebili nella memoria di tutti noi i camion dell'esercito intervenuti a Bergamo per trasportare decine e decine di bare di persone decedute a causa di questo terribile male. Ebbene Vi ho voluto scrivere affinché possiate farVi portavoce di un mio desiderio; il campionato di calcio di Serie A è oramai fermo da settimane e, ad oggi, si fanno solo ipotesi circa la sua eventuale prosecuzione e conclusione Sono ben consapevole che nel nostro Paese attorno al calcio ci siano enormi interessi, giri di soldi difficilmente immaginabili, tuttavia mi piacerebbe che venisse fatto un gesto che rimarrebbe nella storia di questo sport e conseguentemente del nostro Paese, essendo questo il nostro sport nazionale: mi piacerebbe che lo scudetto 2019/20 venisse assegnato all'Atalanta (e chi vi scrive è uno Juventino da sempre): una squadra che negli ultimi anni ha lasciato basiti addetti ai lavori (e non) per la sua straordinaria crescita ottenuta, il bel gioco espresso, e risultati raggiunti: non a caso attualmente è l'unica squadra Italiana meritatamente arrivata ai quarti di finale di Champions League, battendo sul campo squadre sulla carta nettamente più blasonate. Sarebbe a mio avviso un gesto di fraternità, di riconoscenza e ammirazione; un segno dal significato tangibile di tutta Italia verso una Terra e una popolazione che in queste ultime settimana ha particolarmente sofferto e pianto i suoi cari.

Marco Zambon

San Fior (Tv)

© RIPRODUZIONE RISERVATA