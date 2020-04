Coronavirus/1

Bisogna chiedere

il permesso a Conte

Ho letto la lettera del signor Aldo Baffa che si lamentava delle circolari regionali in contrasto con i decreti del governo centrale. Ha perfettamente ragione. Per quanto riguarda il Veneto, ad esempio, la regola che obbliga a restare entro i duecento metri da casa col cane, a passeggio o per fare jogging è un'invenzione di Zaia, il Presidente Conte non ne parla. Faccio presente che un Governatore può anche proporre varianti ai decreti del Governo centrale se adatte a realtà regionali particolari ma queste devono volta per volta essere valutate e approvate dal Presidente del Consiglio. È vero, va fatta chiarezza. È stata approvata per quanto riguarda il Veneto da parte di Conte la norma dei 200 metri da casa? Si? No? Non si sa. In Friuli Venezia Giulia, il Governatore della Regione, Fedriga, ha arbitrariamente vietato qualsiasi uscita da casa finalizzata a passeggiata o jogging, anche sotto casa. Ma ha chiesto il nulla osta a Conte per un provvedimento così restrittivo?

Angelo Mercuri

Coronavirus/2

Poste aperte

in proporzione

In riferimento alla lettera Non chiudete gli uffici pubblici pubblicata il 1 aprile, Poste Italiane precisa che, in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale, continua a garantire il servizio su tutto il territorio nazionale con un numero omogeneo di Uffici Postali, aperti in proporzione agli abitanti di ciascun Comune. Poste Italiane, nel rinnovare l'invito alla cittadinanza a rimanere a casa e ad utilizzare l'Ufficio Postale solo per operazioni urgenti e indifferibili, ricorda che, per dettagli e aggiornamenti sul servizio, è possibile consultare la sezione del sito dedicata https://www.poste.it/emergenza-covid19.html

Poste Italiane

Media Relations

Coronavirus/3

Multe

da barzelletta

Apprendo dal Giornale del primo aprile, che la notizia più letta nel Gazzettino.it di ieri 31 marzo si riferisce alla multa impartita dai vigili a tre fratellini che nel recarsi alla casetta di distribuzione dell'acqua assieme al proprio cane, avrebbero infranto il limite dei 200 metri di tolleranza dalla propria abitazione, arrivando ad una distanza di ben 350 metri. Nulla da eccepire: i metri sono metri e come tali non si prestano ad alcuna forma di variabilità. Tuttavia mi viene spontanea una considerazione: premesso tutti i miei immutabili rispetto ed ammirazione per l'Arma dei carabinieri ed i suoi appartenenti, visto che gli argomenti per le barzellette su quest'ultimi sono ormai praticamente esauriti, vuoi vedere che qualche vigile si candida per prenderne il posto?

Giampaolo Baroffio

Coronavirus/4

I tempi

degli annunci

Mi viene un dubbio sulla capacità attuale della classe politica ad affrontare i reali problemi del paese magari acuiti in questo momento dal corona virus. Abbiamo da una parte coloro impegnati ad annunciare provvedimenti a sfondo assistenziale redditi di cittadinanza, emergenza, proposte a chi offre di più da un paio di miliardi siamo passati a cifre astronomiche (assumiamo lavoratori per stampare moneta?) dall'altra la necessità di avere politici capaci a risolvere i problemi strutturali del paese alcuni atavici: il lavoro nero che il corona virus ha fatto esplodere, la situazione riguardante vari mondi, dal sanitario al giudiziario, al lavoro, alle infrastrutture incompiute, alla garanzia della legalità, all'ordine pubblico e chi ne ha più ne metta. Per l'annuncio siamo in tanti capaci, il problema è l'altro volto della medaglia cioè ricercare una classe politica che risolva le situazioni negative ataviche che si trascinano da tempi remoti. Non faccio paragoni con altri momenti storici (piano casa lanciato da Fanfani) però il dubbio mi resta.

Giuliano Romano

Coronavirus/5

Due consigli

per le banche

In questi giorni, particolarmente, sono molti i clienti delle banche che utilizzano il bancomat per prelievi. Gli Istituti di Credito, per evitare eccessiva presenza all'interno, si sono organizzati con appuntamenti e l'utilizzo della cassa ai dispensatori esterni. Sarebbero opportune due specificità, con l'intervento dell'ABI, ICCREA, per le BCC, e Poste Italiane. Rendere gratuito il prelievo presso qualunque sportello, evitando così la commissione di 2,50, sino al termine certo della situazione d'emergenza attuale. Perché sono molti i clienti che fanno più dei 200 metri di cui all'ultima autocertificazione, per risparmiare sul costo aggiuntivo, magari avendo lo sportello di un'altra banca vicino casa. Certo non hanno poi altre informazioni sul proprio deposito, ma possono pur sempre ottenerle in un secondo tempo o magari telefonicamente. La seconda proposta è la seguente, ma con rischi vandalici evidenti. La tastiera del bancomat è soggetta ad uso promiscuo, più clienti, più rischio di trasmissione con le mani. Un dispensatore a fianco la tastiera, sarebbe opportuno, magari in quei bancomat posti in aree protette al chiuso, per gli altri un messaggio a video, che invita il cliente ad usare una salvietta o un igienizzante prima di effettuare l'operazione. A tutela della propria salute. Già non ci stringiamo la mano, figurarsi toccare più pulsanti e un video. Certo per le banche tutte, sarebbe una modesta perdita nelle commissioni, ma la dimostrazione che anche piccoli gesti hanno un grande valore umano.

Carlo Zardi

Coronavirus/6

Allentamento

sciagurato

Ieri, gioco forza, sono stato costretto ad andare dalla mia residenza di zona Via Garibaldi a Venezia alla mia struttura lavorativa a San Marco. Ebbene l'ultima volta che c'ero stato, circa 10 giorni fa, non avevo incontrato un'anima: oggi una sorta di liberi tutti. Questo solo dopo una manciata di ore dalla sciagurata decisione del governo di allentare un po' le costrizioni (passeggiata con bambino, etc etc) lasciando una certa discrezionalità alle persone. Il gioco è troppo drammatico e le persone vanno obbligate e controllate e non si può lasciare loro la discrezionalità. Non si può! Non si può per il rispetto di chi ci ha lasciato la vita e chi la sta rischiando, non si può per il personale ospedaliero impegnato senza sosta, non si può per il rispetto degli altri. Se il governo non fa immediatamente retromarcia ci troveremo a Pasqua a degli incomprensibili picchi dopo qualche giorno di dati in discesa.

Riccardo Ventura

Coronavirus/7

Gli affitti

degli studenti

Sono proprietaria di appartamenti locati a studenti. Dal 23 febbraio in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte (e poi dal 26 febbraio in tutte altre regioni) il governo ha disposto la chiusura delle Università. Migliaia di studenti fuori sede sono tornati alle loro abitazioni di residenza, mentre altre migliaia, in genere studenti lavoratori, hanno deciso di restare comunque negli appartamenti che avevano preso in locazione. Attualmente, è del tutto evidente che la chiusura delle Università verrà prorogata perlomeno per il mese di maggio, se non addirittura a giugno. Inoltre a partire dall'8 marzo è stato proibito ogni spostamento sul territorio nazionale. Provvedimento che è stato via via inasprito fino a impedire anche agli studenti rimasti negli appartamenti locati di ritornare alle proprie abitazioni di residenza. Questo ha messo in grandissima difficoltà prima gli studenti tornati nelle loro residenze, che si ritrovano a dover pagare l'affitto di un appartamento che non possono usare, e poi anche gli studenti rimasti nell'appartamento locato spesso studenti lavoratori - perché i lavori con cui arrotondavano sono venuti a mancare con la chiusura graduale di tutte le attività non strettamente indispensabili - e sono rimasti bloccati nelle case in affitto, senza avere più il lavoro che garantiva loro di vivere. Si tratta di migliaia di persone in difficoltà, senza loro colpa, e dei proprietari delle case a loro affittate, che si ritrovano ora appartamenti vuoti o semivuoti (ma comunque occupati dagli effetti degli studenti) e richieste pressanti di sospensione o di riduzione dell'affitto da parte dei propri inquilini, in un contesto difficile in cui anche ai padroni di casa tutti i cespiti sono venuti a mancare e in assenza di qualsiasi direttiva del Governo, che indichi come comportarsi di fronte a questa situazione, che non è frutto della volontà del singolo, ma delle decisioni prese dal Governo stesso. È chiaro che i proprietari, che a loro volta si trovano in gravi difficoltà economiche, non possono fungere da ammortizzatore sociale, e che il Governo deve trovare una situazione di compromesso che possa garantire gli interessi di tutti. Con la speranza che il Governo trovi il tempo per pensare anche a noi proprietari e ai nostri inquilini.

Laura Padoan

Coronavirus/8

La vittima

Europa

La guerra mondiale al Covid-19 continua ma per fortuna almeno per l'Italia con i primi segnali positivi. È deludente per il comportamento di una parte dei Paesi europei restii ad accordare alle Nazioni maggiormente colpite dalla pandemia il necessario aiuto finanziario atto ad evitare tensioni sociali ingestibili e che probabilmente avrebbero ripercussioni su tutto il Vecchio Continente. Una crisi di queste dimensioni dovrebbe far rifiorire i valori più alti che stanno alla base del sogno europeo e non rianimare gli egoismi nazionali ed arrivare a situazioni dove ci si affida all'uomo forte, o presunto tale, sul modello ungherese. Speriamo che quando faremo il bilancio dei caduti a causa del Coronavirus non si debba annoverare fra di anche l'idea di una Europa unita.

Maurizio Conti

Coronavirus/9

L'Europa battuta

dall'Albania

Diciamo la verità: chi avrebbe pensato che, nell'elefantiaca lentezza dell'Europa, il Primo Ministro Albanese Edi Rama, con uno scatto da centometrista, annunciasse l'invio di trenta medici albanesi per aiutare i colleghi italiani in trincea contro il Coronavirus? Pochi, forse nessuno. In fondo, solo qualche mese fa, oltre l'Albania nella sua povertà si era impegnata a ricostruire le città devastante da un terribile terremoto. Eppure, in una emozionante ma lucidissima conferenza stampa, il premier del Paese delle aquile, ha ben spiegato le ragioni di questa iniziativa. E le motivazioni sono semplicissime: l'Italia ci ha aiutati quando il nostro Popolo ha avuto bisogno. A Tirana è bastato sfogliare qualche libro di storia, nemmeno troppo ingiallito, e volgere lo sguardo oltre la riva, per decidere di stringere la mano a un Paese martoriato. Il raffronto tra il Governo albanese e l'Europa e quanto essa sta (non) facendo diventa inesorabile. E implacabile. Le ultime settimane, a Bruxelles e dintorni, sono state caratterizzate da cupe nubi. Non fosse bastata l'incauta uscita della Lagarde sullo spread, ora persino la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Layen ha bollato i coronabond come uno slogan. E così, mentre i vertici dell'Unione decidono di non decidere, mentre chi negli anni si è arrogato il diritto di darci lezioni di europeismo sogghigna nel vedere la casa comune in fiamme, mentre i paesi del nord volano in cerchio sull'Italia in ginocchio... la piccola Albania ci tende la mano in uno slancio fraterno. Non dimenticheremo mai le parole del premier Albanese all'atto di salutare i suoi medici alla partenza per il fronte italiano e, allo stesso modo, non dimenticheremo mai chi nel momento del bisogno ci ha voltato le spalle. Se l'Europa dovesse morire di Coronavirus, non lo farà solo perché non è riuscita a trovare una soluzione economica condivisa, ma perché ha dimostrato di non avere un cuore.

Alberto Villanova

Consigliere regionale gruppo Zaia Presidente

