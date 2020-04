Coronavirus/1

Aumenti e cali

del carburante

Ho letto la lettera al direttore del Sig. Moreno Parin, e in parte sono d'accordo con le sue dichiarazioni, meno nella parte in cui chiarisce che le consegne del carburante acquistate ad un prezzo non possono essere vendute, a causa del calo del petrolio, ad un prezzo inferiore, ma non cita il fatto che queste forniture quando il prezzo del petrolio aumenta, le stesse forniture pagate ad un prezzo poi vengono vendute dal giorno dopo al nuovo prezzo maggiorato, invece che al vecchio prezzo. Questo per puntualizzare che il problema è generalizzato e non vi è secondo me, un sistema corretto di valutare gli aumenti ed i cali di prezzo del carburante.

Enri Minale

Pordenone

Coronavirus/2

Populismi

d'Europa

Non ci piace come l'Europa e in particolare i Paesi del Nord abbiano affrontato il problema della pandemia nei nostri confronti. In nome della comprensione, della solidarietà e dell'unione, vorremmo emettere debito condividendo con tutti una sorta di garanzia comune di solvibilità. Ma come ci saremmo comportati noi se fossimo stati al loro posto? Il populismo non esiste solo in Italia purtroppo e noi siamo gli stessi che pochi mesi fa hanno chiuso i porti a popolazioni che scappavano dalla fame. La mal gestione del denaro pubblico e lo sperpero dello stesso rende facile ai populisti del nord Europa farci passare come quelli di cui non ti puoi fidare e quanti di noi in Italia non la pensano allo stesso modo? Sono d'accordo con chi dice che questo non è il tempo di fare polemiche. Bisogna concentrarsi sulla ripartenza e non sulle colpe di chi ci ha preceduto, ma senza dimenticarsi di chi ha sbagliato (magari non lasciandogli gestire anche questo) e di come. L'Italia, grazie al suo debito, potrebbe rischiare il commissariamento da parte dell'Europa, ma in un paese dove i commissari sono nominati quotidianamente per sistemare le varie inefficienze, credo che l'unico fastidio della classe politica e della burocrazia possa essere quello di un commissario che non la pensi come loro, di un commissario del nord Europa.

G. Malgarotto

Venezia

Coronavirus/3

Parlano di sacrifici

che non conoscono

Leggiamo quando pubblicato sul profilo Facebook di Giuseppe Conte alle ore 8,00 del 21 aprile. Ci dice che le attuali misure restrittive sono prorogato sino al 3 maggio, vorrebbe sì farci ripartire ma prima di tutto la salute! Ok ci può stare, ma non ora alla salute dovevate pensarci prima, a febbraio gli ospedali dovevano già essere preparati a questo! La sanità doveva essere al primo posto! Poi parla che vanificherebbe tutti gli sforzi che abbiamo fatto sin qui. Tutti assieme! Tutti insieme? Mi chiedo tutti i nostri politici hanno avuto la sospensione dello stipendio dal 11 marzo? Hanno anche loro percepito 600 euro come le partite Iva? Devono continuare a pagare l'affitto dei locali fino al 3 maggio con negozi chiusi? Hanno pagato luce, acqua, immondizie, anche con i locali chiusi? Pagato tutti i fornitori? Perché se si spezza la filiera ci rimettiamo tutti! Cosa parlate di sacrifici che non li conoscete! Poi parlate di regole per le attività commerciali! Ok fate le regole però preparate il kit iniziale perché noi possiamo applicarle! Forniteci di guanti, mascherine, gel, disinfettanti, fino a quando noi possiamo avere l'incasso che ci permetta di partire e coprire i buchi che abbiamo dovuto fare in questi 50 gg. Ci avete lasciato soli, con le banche che per concederti un di fido ci mettono 3 settimane! Ci avete dato 600 euro che non coprono neanche una settimana d affitto! Noi siamo stanche! siamo delle PARTITE IVA! Partite Iva che non riescono a dormire!

Marzia e Luciana Fossaluzza

Coronavirus/4

La distanza sociale

è per le Caste

Siamo (quasi tutti) come le pecore e i pappagalli. È sufficiente che una persona (forse laureata in burocratese) dica distanza sociale che i giornalisti e presentatori di radio, TV, e anche carta stampata ci inondino di distanza sociale. Dovrebbero sapere che distanza sociale è, purtroppo, altro e non positivo; vedi le Caste in India. In italiano semplice si dovrebbe dire mantenere una certa distanza fra persone. Se questa è la cultura di quelli che pontificano...(e mi fermo).

A.P.

Feltre (Bl)

Coronavirus/5

Più umiltà

ed altruismo

Il peggio, piuttosto di salvare l'Italia. Mi pare proprio che qualche partito sia guidato da persone irresponsabili ed in mala fede. Se ogni parlamentare, senatore o qualsivoglia eletto, a fine mese si trovasse senza stipendio o con solo 600 euro, come tanti pensionati, forse cercherebbe di trovare un accordo per risollevare i concittadini dai malanni che li affliggono in questo triste periodo, ma purtroppo la smania di potere e di comandare porta allo sfacelo. Chi non vuole capire le necessità di casa nostra non può pretendere che gli altri ci aiutino e ci salvino dal baratro nel quale l'Italia sta cadendo. Siamo noi che ci dobbiamo darci una mano, noi Regioni, con tutti gli altri partiti e partitini e ed corrispondenti presunti capi e capetti. Chi sbraita, ed è contrario a tutto e tutti, ha in tasca i soldi dei poveri, degli imbrogliati, dei lavoratori VERI. Gioverebbe molto un po' di più umiltà ed altruismo.

F.Z.

Coronavirus/6

Ïl piano segreto

andava condiviso

Le cronache hanno più volte riportato che in alcune Rsa di regioni diverse siano state riprese, se non allontanate dal lavoro, delle assistenti perché usavano le mascherine con la motivazione che, così bardate, potevano creare panico agli anziani. Il tempo ci dirà se e quali provvedimenti saranno presi a carico degli interessati. Ora apprendo da fonti attendibili che già dal 22 gennaio il Ministero della Salute aveva istituito una Task Force formata dalla propria Programmazione Sanitaria, dall'ISS e dall'Istituto Spallanzani di Roma per uno studio sul coronavirus. L'obiettivo era di prepararsi all'impatto sul sistema sanitario nazionale identificando una serie di eventuali azioni da attivare in relazione allo sviluppo degli scenari epidemici, al fine di contenerne gli effetti. La prima versione dell'analisi, poi aggiornata al 4 marzo, è del 12 febbraio ed è stata presentata anche al Comitato Tecnico Scientifico per il necessario approfondimento. Sempre in febbraio il rapporto fu secretato dal governo perché ritenuto drammatico. In quello studio di 55 pagine si sono elaborati, con grafici e tabelle, i modelli matematici dei contagi allora in atto a Wuhan. Dei 3 scenari presi in considerazione, il più catastrofico prevedeva, in assenza di misure di contenimento, tra i 600 mila e gli 800 mila morti, secondo il direttore generale della Programmazione sanitaria Andrea Urbani, che ha difeso la struttura dall'accusa di aver perso tempo. Infine il piano non è mai stato reso noto, ricordo che era stato secretato, perché si è deciso di non gettare nel panico la popolazione (sic). Ma perché non condividerlo per tempo con i sistemi sanitari regionali? A pensarci ora come non essere presi dal panico?

Luciano Tumiotto

Ponte di Piave (Tv)

Coronavirus/7

Serviva questo

per essere uniti?

In una Pasqua nuova, fatta di grande speranza per la rinascita del Cristo, le mie riflessioni nel momento più difficile che stiamo vivendo. È stato meraviglioso vedere nel dolore tutti uniti, uniti più che mai in un abbraccio ideale: dalle persone più note dello spettacolo, dai conduttori televisivi, dalla gente comune, ai personaggi più grandi della lirica. Mai vista tanta generosità e bisogno di aiutare l'altro! Illuminati dalla fede, dalla speranza e anche dalla certezza che tutto passerà. Ognuno con la sua preghiera, con un gesto di solidarietà, di aiuto per proteggere il vicino bisognoso. Ognuno nel suo piccolo: chi pronto a preparare torte pasquali, portate perfino a domicilio, per offrire un po' di felicità. Regali di compleanno ai bambini. Panierini visti scendere dall'alto pieni di cibo per i bisognosi. Ma serve il pericolo della vita per vedere tutto questo?

MariaTeresa Ronca Babanicas

Coronavirus/8

Uniti sotto

un'unica bandiera

In questi ultimi due mesi stampa e TV ci hanno bombardato (anche giustamente) sulle notizie da Covid-19 e dall'inizio del problema ad oggi i pareri e le discussioni di virologi, medici, scienziati, premi nobel ecc. sono spesso stati discordanti. Sarà il tempo a dare ragione all'uno o all'altro. In vista del 25 aprile giorno della Liberazione, altre discussioni incombono ma questa volta fra politici e non, circa quale bandiera esporre. Personalmente la bandiera italiana è esposta nel mio giardino da inizio marzo e forse ci rimarrà per tutto il 2020. Se dobbiamo stare uniti anche per sconfiggere il virus, giusto esserlo sotto una unica bandiera, senza togliere il merito alla regione Veneto per quanto ha fatto fin'ora.

Annamaria De Grandis

Castelminio (Tv)

Coronavirus/9

Grazie al Comune

di Martellago

Martellago, quando sono venuta ad abitarci nel 1983, aveva una brutta fama. Fortunatamente abito nelle Terre perse lungo la Castellana in un posto che, in questo periodo di Covid, si è rivelato essere una fortuna perché ho tanto spazio attorno a casa e per me, restare a casa non è stata una sofferenza. Voglio ringraziare il mio Comune: ieri avevo bisogno di mettermi in contatto con vari uffici ma, gli interni non rispondevano perché le linee erano andate in tilt. Mi ha richiamato il centralino permettendomi così di avere le risposte che cercavo e facendomi risparmiare tempo, strada ed attesa.

Daniela Minut

Coronavirus/10

De Luca chiuda

per sempre

Sono una assistente amministrativa di un Istituto Scolastico. In questi giorni di smart working ho ripreso in mano una serie di depennamenti di collaboratori scolastici (ex bidelli) dalle graduatorie degli Istituti della Provincia di Venezia, dovuti a dichiarazioni di possesso di titoli di studio inesistenti (e tutti con 100/100). Per mia curiosità ho suddiviso i 50 decreti da me esaminati in base alla provenienza dei collaboratori scolastici depennati: 29 Napoli, 11 Salerno, 5 Caserta, 4 Avellino e 1 Benevento. Il Presidente De Luca minaccia di chiudere i confini della Campania? Questa estate niente Costiera Amalfitana, niente mare del Cilento, niente Ischia e Capri. Ci dovremo accontentare - speriamo - del nostro mare Veneto e delle nostre Dolomiti. Ma poi in autunno mi auguro che il Presidente De Luca continui a tenere ben chiusi i confini della sua Campania per non riempire nuovamente le scuole della Lombardia e del Veneto di falsi diplomati.

Nadia Canal

Mestre (Ve)

Coronavirus/11

Saremo governati

dalla Tecnologia

La pagina di ieri era stupenda: una carrellata (ovviamente parziale) sulla moltitudine di problemi, problemini e problemacci che ciascuno di noi si troverà ad affrontare nei prossimi giorni e mesi, come visti da ciascuno di noi. Non vorrei essere nei panni di coloro ai quali chiediamo risposte, possibilmente le più dettagliate possibili per bene adattarsi ai nostri casi personali. Per fortuna non ci mancano Commissioni, Comitati e Commissari: io attendo con ansia di conoscere le loro analisi e i loro suggerimenti, che immagino verranno pubblicati e resi noti con tutta trasparenza. Quanto al futuro, caro Direttore, credo che a governarci non saranno né democrazie più o meno liberali né altri regimi più o meno già conosciuti: credo che a governare le Società del futuro sarà la Tecnologia (T maiuscola), un mostro orwelliano che si rivelerà (si sta già rivelando) imbattibile.

Enrico Mazza

Padova

Coronavirus/12

Guardiamo meno

al nostro orticello

Il tempo passa... prima il non governo, poi l'economia, la pandemia non gestita, i tamponi, test sierologici, contagi, morte, il trattamento ricevuto in questi mesi non ha eguali con effetti futuri ancora aleatorio. Linee guida farraginose, politici perennemente in campagna elettorale, più interessati ai vitalizi, dove non conta neanche la morte delle persone se gli italiani non si prenderanno responsabilità, ben al di sopra di chi è risultato inefficiente nel condurre il Paese, rompendo questa dipendenza, pagheranno a caro prezzo questo periodo. La divisione del popolo, ben disegnata dalla politica, e il guardare al proprio orticello dovranno essere banditi per avere un futuro con tinte meno fosche.

Fabio Negro

Maserada sul Piave (Tv)

Coronavirus/13

Sogno una rivolta

alla Pink Floyd

Ho visto in TV uno che insegnava come dovremmo vivere in futuro. Come insegnare ai bambini la distanza e il modo giusto di portare la mascherina. Mi è sembrato di rileggere alcune pagine di Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. Spero che gli esperti trovino presto il vaccino per battere questo micidiale virus. C'è la faranno. Ne sono sicuro. Potremo così liberarci di tutta questa gente che ci sta insegnando a vivere come automi, come macchine da indirizzare a proprio piacimento. Come si può insegnare ad un bambino le distanze dal suo amico, dal gruppo? Sogno una rivolta alla Pink Floyd nella celeberrima Another brick in the wall mandando all'aria tutte queste regole assurde e si torni a parlare, a vederci, a toccarci, a fare all'amore relegando nei ricordi questo triste passaggio della nostra vita, resa tragica dalla imperizia di novelli stregoni della chimica.

Enzo Fuso

Lendinara(Ro)

© RIPRODUZIONE RISERVATA