Leggo con piacere che saranno fatti test per chi rientra dall'estero negli aeroporti e nei porti di ingresso. Ma mi domando, avendo diversi amici con imbarcazioni da diporto che si trovano in navigazione in Croazia ed in Grecia, e oltre a tutto probabilmente non leggono o ascoltano i tg italiani, chi controllerà il loro rientro, non essendo semplice verificare tutte le barche che in questo periodo si muovono in Adriatico verso est? Vero sarebbe che all'ingresso nel Paese si dovrebbe darne comunicazione alle capitanerie competenti, ma nella realtà è una pratica assolutamente in disuso, almeno a mio sapere. La Polizia di frontiera e la Capitaneria di porto di Venezia, da me interpellate, non hanno saputo darmi risposte. Sarebbe opportuno venisse in mente a chi di dovere.

Mirco Cercato

Mestre

Durante la sua informativa alle Camere, il ministro Speranza ha fatto il punto sui contagi in aumento a livello internazionale, specificando che in Italia sono presenti alcuni focolai sparsi e che il rischio di importare il virus è alto. Nonostante l'ipotesi di un secondo lockdown, continuano però gli sbarchi inarrestabili di migranti, molti dei quali risultano positivi al Covid. Nel frattempo, il Senato (dopo la vicenda della nave Gregoretti) ha votato per mandare a processo Salvini una seconda volta con l'accusa di sequestro di persona ai danni di alcuni migranti presenti sulla nave Open arms. All'epoca dei fatti, il leader leghista era ministro dell'interno nel primo governo Conte. Nel caso della nave Diciotti, Salvini fu invece salvato dai suoi ex alleati di governo del M5s. In definitiva, un ex ministro rischia la fine della sua carriera politica (per via giudiziaria) semplicemente per aver fatto il suo dovere, cercando di bloccare il traffico illegale di esseri umani e di difendere i confini della sua nazione. Evidentemente, il business dell'immigrazione clandestina è prioritario rispetto alla tutela della salute generale.

Mattia Bianco

Galzignano Terme (Padova)

La recente vicenda legata al Bonus destinato alle Partite Iva e richiesto, e in alcuni casi ottenuto, anche da esponenti politici che beneficiano di compensi già rilevanti per la loro attività politica, anche se non illegale è certamente immorale.

Segno di una totale mancanza di senso della correttezza e del bene comune da parte di persone che sono rappresentanti del popolo e che quindi dovrebbero essere i massimi depositari del senso del dovere e del rispetto delle normative non solo dal punto di vista del contenuto specifico ma anche dello scopo per cui sono state emanate.

Accusare poi il Governo di aver varato una legge che non prevedeva fattispecie come quella di cui oggi parliamo è ancora più vergognoso del fatto in sé.

Come possiamo pensare di essere credibili di fronte al mondo e all'Europa se la nostra classe politica dà questi esempi?

Conti Maurizio

Portogruaro (Venezia)

