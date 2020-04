Coronavirus/1

A Rialto come

in Argentina?

Sono rimasto molto turbato dalla militarizzazione del mercato di Rialto sabato mattina. Mi ha fatto precipitare nell'Argentina di Videla, che ho sofferto personalmente. Tutto questo inasprimento ulteriore delle misure di sicurezza fino a farle sembrare proprio repressive nasce dall'assembramento di persone che c'è stato venerdì al Lido per il mercato straordinario in riva Corinto. Ma se si autorizza un mercato, per di più straordinario, è perché la gente ci vada! Allora non la si deve accusare dopo! Credo ci sia stato un comportamento ipocrita da parte di chi ha autorizzato il mercato per venire incontro ai commercianti, esattamente la stessa cosa fatta per il weekend clou del carnevale con il volo dell'angelo quando ormai Vo' e Codogno erano zone rosse. Dopo ci si dice addolorati dai morti e dai contagiati... ma prima si autorizzano occasioni di assembramento e si colpevolizzano le persone perché ci partecipano.

Hugo Marquez

Coronavirus/2

Stato o Regione

si applica tutto

Non vedo perché le Forze dell'ordine dovrebbero applicare solo le direttive statali (e non quelle regionali) come dice un lettore di Venezia. Le direttive statali le dobbiamo applicare tutti, semplici cittadini e Forze dell'ordine nei controlli per farle rispettare. Ma sarebbe riduttivo e dannoso limitarsi solo alle norme emanate dallo Stato, baypassando le regionali, che compensano falle e carenze di Parlamento e Senato, peraltro da nessuno di noi eletti, Premier compreso. Soprattutto in materia di salute ci vuole più conoscenza degli abitanti i territori che possono avere i Governatori delle Regioni, supportati anche dai Sindaci. Non Il Governo nazionale. Non vedo il problema: Tutti dobbiamo rispettare le direttive dello Stato, ma questo non autorizza nessuno ad ignorare quelle delle Regioni. Non sappiamo ancora il consuntivo dei morti, e la conta la vedremo alla fine e già qualcuno, con il sapore acre dell'ideologia di parte auspica che la competenza della sanità torni ad essere dello Stato Travisando e limitando il significato di competenza in sanità' come potere che si vorrebbe dare a una parte. Bisogna essere in grado di conoscere e giudicare almeno politicamente per aspirare alla assegnazione per competenza della Salute a un governo nazionale. Finora il Governo romano non lo ha dimostrato. Troppa bulimia di potere in qualche Ministro, che non fa bene alla Salute di nessuno.

Rosita Bonometto

Coronavirus/3

Sanità alla lombarda

o alla calabrese?

Si parla di togliere la sanità alle regioni e ridarla allo Stato. Ma diventerebbe tutta una sanità alla lombarda o alla calabrese? Il risultato potrebbe essere disastroso. C'è chi invoca la concorrenza anche in quella istituzione ma potrebbe essere una gara a chi guadagna di più e saremmo punto e a capo. La riforma dovrebbe essere del sistema politico che imponesse responsabilità maggiori con forti sanzioni e rispetto del cittadino ma sembra che troppe forze si oppongano in favore più di interessi storico-politici che del popolo. Come se il Risorgimento non fosse avvenuto. E questo Stato non ha la forza di provvedere. Forse dovremmo farlo noi.

Stefano Pelloni

Coronavirus/4

Potenze nucleari

che ora piangono

Da quando è scoppiata questa pandemia ho letto parecchi commenti sul problema in oggetto. Da quelli medici, a quelli politici a quelli sociologici e chi ne ha più ne metta... anch'io ho tratto la mia riflessione tragic/comica. Gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, la Gran Bretagna, la Francia, l'India sono potenze nucleari hanno migliaia di testate atomiche con dispendio di miliardi di dollari per la loro difesa/attacco nazionale e stanno subendo migliaia di morti da un virus microscopico. Per molto meno avrebbero fatto scoppiare una guerra, e adesso? Piangono i Loro morti come l'ultimo stato povero di questa terra.

Lorenzo Soldera

Coronavirus/5

Cosa facciamo

per gli altri

La notizia del settantenne trovato morto in casa a Treviso dopo forse un mese dall accaduto e le varie opinioni sui social contro le istituzioni per la mancanza di attenzione verso i vecchi mi ha fatto fare una riflessione. Perché ricercare sempre un colpevole negli altri e non chiedersi cosa facciamo noi per gli altri? In questo tempo di clausura forzata è buona cosa fare una telefonata alle persone che sappiamo vivere sole. Non costa denaro e fa tanto bene a chi si sente solo e isolato.

Annamaria De Grandis

Coronavirus/6

Corsi di lingue

in televisione

In questo lungo periodo di quarantena ognuno di noi cerca di occupare il suo tempo nel modo migliore, per mantenersi in forma e perché lo stare in casa pesi il meno possibile. Per molti credo, la lettura dei quotidiani e la visione della televisione sia un passatempo preferito. Purtroppo, ed è tutto giustificato, i programmi televisivi si ripetono e creano poco interesse. Premesso che gli italiani sono poco portati, almeno si dice, per le lingue straniere, perché non cogliere attraverso la televisione pubblica o privata che sia questa occasione, per dei corsi di base di lingua straniera in particolare l'inglese. Questo sicuramente potrebbe essere utile per tutti, compresi i giovani, e rendere produttivo il nostro tempo. Cogliendo la disponibilità di qualche professore volontario, i costi di questo programma potrebbero essere irrilevanti.

Dino Lazzarotto

Coronavirus/7

Tutto resterà

come prima

Si dice da tutte le parti che questa pandemia cambierà il nostro modo di vivere. Pura illusione. Dopo un anno nessuno se la ricorderà più. A pagare saranno soltanto le fasce più deboli della società. Fino a quando il nostro egoismo sarà mascherato da efficienza e marketing, tutto resterà come prima. Le nostre colpe vengono da lontano, da uno società che parcheggia chi non serve più. Lo Stato dovrebbe aiutare con consistenti aiuti economici, non una carità, le famiglie a tenersi i suoi vecchi e istituire un servizio di assistenza domiciliare degno di questo nome. Se ne gioverebbero tutti: lo Stato, che risparmierebbe sulla costruzione di case di riposo, fonte infinita di spese e di abusi, le coppie, che avrebbero qualcuno a cui affidare la casa, i bambini che avrebbero nel nonno, o la nonna, un interlocutore attento e autorevole. Quello che bisogna cambiare, non è il nostro modo di vivere, ma il nostro egoismo.

Enzo Fuso

Coronavirus/8

L'Olanda

si vergogni

Desidero ringraziare il Primo Ministro Albanese Edi Rama per l'invio di 30 medici del suo paese per aiutare i nostri italiani nel lavoro di prevenzione del Coronavirus. Un piccolo paese che ha fatto più di tanti paesi europei che prima ci hanno sbeffeggiato e ora sono nelle stesse nostre condizioni, se non peggio. L'Europa ha perso ancora una volta, meglio l'Inghilterra che ne è uscita. Quindi usciamo anche noi da questa unione che non fa niente per chi ha bisogno. Vorrei aggiungere tanto per fare un nome l'Olanda, nazione che ospita le sedi di tante aziende internazionali per il fatto che lì vengono meno tassate. Si vergognino. E poi diciamocelo, una volta per tutte: i 27 paesi dell'unione hanno interessi differenti l'uno dall'altro.

Giuseppe Miolo

Coronavirus/9

Dove sono

ora i no vax?

Sono un fiero pro vax per storie mediche personali e familiari. Mi chiamo Francesco perché mio zio, mai conosciuto, mori a 4 anni di difterite e io sono sopravvissuto ad una feroce epatite B presa nel 1976: per entrambi ora abbiamo il vaccino e stiamo tutti sereni. Il corona virus forse avrà fatto capire a questi signori che la umanità deve il benessere e tranquillità sanitaria che avevamo fino a 4 mesi fa proprio ai vaccini. Ai no vax chiedo ricordare cosa erano vaiolo, polio, difterite, pertosse, morbillo, epatite, tubercolosi, pneumococco, varicella, rotavirus ecc... Ripartissero ora nel mondo tipo il corona che si fa ragazzi? È facile fare i no vax quando hai vaccini e immunità di gregge che ti consentono da soli 30/40 anni a questa parte di giocare a sciocche filosofie indotte dalle balle che girano in rete; spero il corona virus li abbia ridimensionati di molto. Il futuro del mondo è ora appeso alla ricerca e alla scienza medica per un vaccino contro il covid 19 e la ricerca scientifica è attività complessa, preziosa e fragile, uno dei punti estremi del sapere umano che ognuno di noi, i no vax per primi, devono imparare a rispettare e proteggere.

Francesco Cera

Coronavirus/10

Vietato

ammalarsi?

In questi momenti di pandemia mondiale e giusto prendere decisioni drastiche al fine di fronteggiare in tutti i modi l'espandersi della malattia che abbiamo visto ha creato e crea ancora ammalati e cosa più grave la morte di quelle persone che per età o per altre patologie non riescono a vincere il virus. Una delle decisioni importanti prese dal Governatore del Veneto è stata quella di destinare l'Ospedale di Schiavonia a Ospedale solo per ammalati di Covid-19. Non so il motivo perché Schiavonia, ma immagino che la scelta sia stata fatta in quanto risulta essere una struttura di recente costruzione e penso anche che le attrezzature e gli impianti siano più efficaci ed efficienti di altri ospedali. Su questa decisione nessuna discussione visto che al momento la cosa più importante e salvare più vite possibili. A mio avviso però se da un lato si prende la decisione di chiudere un ospedale, per giusta causa, dall'altra bisognerebbe trovare la soluzione anche per tutte quelle persone che si servivano di quell'ospedale stimate in circa 170.000 e tra questi bambini e anziani che sicuramente molti di questi non possono permettersi di correre in caso di urgente bisogno a Camposampiero o Cittadella, individuati come l'alternativa, che distano anche 80 km nella peggior dei casi. Pertanto, a mio avviso, il Governatore Zaia con l'aiuto del Dirigente Scibetta, avrebbe fatto cosa utile e umana riaprire il vecchio ospedale di Monselice che mi risulta essere stato dichiarato idoneo, almeno per un pronto soccorso e le urgenze.

Cav. Gianni Fasson

Coronavirus/11

Facile adesso

definirli eroi

Adesso è facile definire eroi medici ed infermieri. Spero che questa terribile pandemia abbia reso tutti più consapevoli della loro importanza per la nostra salute. Per me, non c'è stato bisogno di questa circostanza per esserne conscio. Sono stato ricoverato a gennaio, al reparto cardiologico del centro Gallucci per un intervento chirurgico al cuore. Tutto è andato bene. Ho constatato così la grande professionalità e l'impegno di tutto il personale. Sono grato e commosso per il trattamento che mi è stato riservato. Innanzitutto, ringrazio il dott. Toscano che mi ha operato ed il dott. D'Onofrio che ha avviato l'iter pre-intervento. Poi, idealmente, abbraccio tutto il team infermieristico che non mi hanno mai fatto sentire solo o abbandonato. In particolare, Francesca, Alessia ed un' altra infermiera di cui non ricordo il nome, che mi svegliava sempre con un buongiorno ed un sorriso. Persone fantastiche che danno sempre il massimo. Non potendole ringraziare di persona, causa gli attuali... arresti domiciliari, spero vivamente di arrivare a loro attraverso Il Gazzettino.

Augusto Giralucci

