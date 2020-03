Coronavirus/11

Dove sono ora

Gino Strada e le Ong?

Non voglio fare polemiche ma mi chiedo: dove sono in questo momento i volontari di Medici senza frontiere? Dov'è Gino Strada? Perché non li abbiamo visti in prima linea sul fronte di Bergamo flagellata dal coronavirus? Le Ong non possono aiutare gli italiani in un momento così difficile?

Luigi Pozza

Coronavirus/2

Sospendiamo

l'Ora legale

Vorrei chiedere a chi di dovere, tramite la Vostra voce, se non sia il caso di sospendere l'entrata in vigore dell'ora legale. Ho una figlia infermiera in un ospedale del Nord Est (altro non aggiungo): vorrei che le fosse risparmiato, almeno, lo scombussolamento degli orari, per taluni inezia, per tal altri ulteriore tormento alla pena di questi giorni.

Daniela Beducci

Coronavirus/3

Come cambia

la scena politica

L'emergenza sanitaria ha i suoi risvolti politici interni ed internazionali. Quando il coronavirus è esploso in Cina, l'ex ministro Salvini ha proposto fin da subito di chiudere i confini e di mettere in quarantena i cittadini italiani rientrati dalla Cina. Il premier Conte ha cercato di rimediare, a suon di decreti governativi, ad una situazione già grave. Le elezioni regionali saranno rinviate all'autunno e forse accorpate al referendum confermativo in un election day. L'Unione europea, per l'ennesima volta, ha dato prova di grande debolezza/improvvisazione e si muove in ordine sparso. L'Italia fronteggia come sempre l'emergenza da sola. L'Austria e i paesi balcanici sigillano le frontiere con l'Italia, mentre Francia e Spagna copiano le nostre misure restrittive. Gli unici aiuti concreti sono extra europei e arrivano proprio dalla Cina: si tratta di un team di medici esperti e di materiale sanitario.

Mattia Bianco

Cornavirus/4

Farla digerire

a certa Europa

Prendiamo pure atto che la Bce, dopo le sconsiderate dichiarazioni della sua presidente Christine Lagarde, è andata al contrattacco mettendo a disposizione degli stati un nuovo quantitative easing per 750 miliardi di euro che, alla fine, finiranno per aumentare l'indebitamento di quei paesi che vedranno acquistati i loro titoli. Detto questo, mi vien da chiedere dove è finito il progetto dei minibot che, se non erro, era previsto nel contratto del governo giallo verde e che è stato eliminato per mancanza di coraggio nei confronti dell'Europa. Minibot che, a quanto ci è stato detto, sarebbero serviti per pagare cash i debiti dello stato, quantificati in una cinquantina di miliardi, creando una partita di giro e senza produrre una nuova situazione di debito. Non ci sarebbe circostanza migliore di quella attuale, visto che dopo il coronavirus dovremo affrontare una grave situazione economica, per aiutare la nostra economia producendo, a favore degli imprenditori, una liquidità straordinaria per aiutarli ad uscire dalla crisi. Sicuramente una simile operazione potrebbe essere indigeribile per l'Europa ma, se i nostri governarti avessero fegato, questo sarebbe l'unico momento buono per fargliela digerire.

Giampaolo Celon

Coronavirus/5

Limitare

anche le spese

Da dieci giorni io e il mio partner non uscivamo di casa, ed oggi, avendo quasi esaurito le scorte alimentari, ho deciso di andare (da sola, con mascherina e guanti) al supermercato. Mi reco al più vicino, in centro a Mestre, fuori dal quale sostavano solo una decina di persone. Subito prima di me si mette in coda un uomo di circa settant'anni, il quale si va a posizionare a pochi centimetri dalla donna che lo precedeva, la quale appena se n'è accorta, gli ha intimato di mantenere le distanze. Dopo una sonora bestemmia, l'individuo si è allontanato dalla donna, e scostatosi la mascherina dal volto, ha sputato per terra. Io ero dietro di lui, ma, a parte fargli pesare il suo comportamento, non ho avuto il coraggio di chiamare le forze dell'ordine, temendo una reazione da parte sua. A causa di questo atteggiamento di sprezzo delle regole anche da parte degli anziani, questa epidemia rischia di protrarsi ancora più a lungo. Troppe persone vanno a fare la spesa più volte la settimana, tenendo comportamenti spesso sbagliati; mi chiedo se, trovando un accordo con i supermercati, ci sia un modo per monitorare e limitare le uscite, anche rinunciando, in parte, alla nostra privacy.

Erika Rampin

Coronavirus/6

Non dimenticheremo

quando sarà finita

Sul Gazzettino noto ricorrente la dichiarazione «non dimenticare». Lo afferma il Ministro Francesco Boccia con la dichiarazione che solo il 10% consente di far funzionare tutto. Se si riferisce a ministri e senatori, sono d'accordo, non quindi una riduzione di 1/3, ma un centinaio di essi di eccellente qualità, sarebbe più che sufficiente, e magari litigherebbero meno arrivando a sintesi più facilmente. Lo afferma anche il Direttore del Gazzettino, rispondendo al lettore Enrico Mazza sulla questione Lagarde. Ma ci sarà anche un dopo. E a questo punto sarà bene fare buon uso della memoria nel tracciare bilanci e nel misurare l'efficacia di enti e persone. La vita mi insegna che la memoria è corta e che tutto sarà come prima, cito il detto popolare Passata la festa, gabbato lo Santo. A mia volta penso che non dimenticherò, nel caso riesca a superare la pandemia Coronavirus, che ho rischiato di morire e questo è possibile, ma che sarei stato bruciato senza un funerale. Che brutta fine.

Elio Bidoggia

Coronavirus/7

Viaggi inutili

all'ufficio postale

Vorrei portare a conoscenza quanto sta succedendo relativamente alla consegna di atti giudiziari, nello specifico il postino mi ha suonato il campanello e mi ha avvisato che, nonostante fossi in casa, non mi avrebbe consegnato il plico ma mi avrebbe messo nella cassetta un avviso di giacenza e sarei dovuta andare a ritiralo all'ufficio postale. Trovo tutto questo molto grave, in questi giorni in cui ci viene chiesto continuamente di stare a casa.

Manuela Bresolin

Coronavirus/8

Non abbandonate

chi insegna l'arte

Sono un'insegnante di danza e presidente di un'a.s.d. di Mestre. Scrivo a nome di tantissimi miei colleghi di tutta Italia. Questa lettera è un grido di aiuto in una situazione per noi a dir poco insostenibile. Siamo consapevoli che il nostro Paese sia in un momento difficilissimo, ma nessuno si ricorda mai di noi, siamo soli ed invisibili! La Costituzione della Repubblica Italiana nell'art.9 ci nomina definendo gli artisti come parte viva di una società civile, siamo coloro che rendono un paese dinamico ma ancora una volta nessuno ci ha tutelato. Noi, che viviamo di questa bellissima arte a 360°, noi, insegnanti, ballerini, coreografi, free lance ed organizzatori di eventi che siamo totalmente fermi dal 23 febbraio, annullando così molti progetti programmati e studiati da mesi. La maggior parte di noi insegnanti, siamo a capo o insegniamo in una a.s.d. o s.s.d. dove oltre che ad insegnare danza svolgiamo un importantissimo lavoro sociale e di aggregazione per i giovani. La maggior parte di queste scuole sono in affitto in locali di privati e gli affitti si riescono a pagare semplicemente se entrano mensilmente le rette dei nostri tesserati. Ecco quindi che da marzo non stanno entrando ovviamente le rette. Non sappiamo quando apriremo o se dobbiamo mettercela via e riaprire a settembre. Ma noi come possiamo fare a pagare gli affitti da marzo a settembre se non abbiamo entrate? Il CONI dov'è? Siamo tutti affiliati ad esso tramite gli Enti sportivi riconosciuti, tutti i nostri allievi sono tesserati, noi insegnanti abbiamo i diplomi riconosciuti dal Coni e periodicamente frequentiamo corsi di aggiornamento o formazione; sosteniamo a nostre spese le manutenzioni annuali degli immobili, acquisto del giustissimo defibrillatore, nonché rimborso per i nostri collaboratori, pagamenti della SIAE, bollette ecc... Purtroppo sempre più spesso siamo visti come dei sognatori, coloro che fanno questo non come lavoro ma come hobby. Ma signori, mi dispiace a dirlo ma la maggior parte di noi insegnanti lo fa come primo lavoro. La danza e l'arte piano piano scompariranno, toglieremo sogni, aspirazioni e luoghi sicuri ai giovani e per la strada ci saranno sempre più ragazzini annoiati e senza scopi nella vita. Chiediamo allo Stato di dare al nostro settore una forma più seria, e adeguata al nostro lavoro ma soprattutto di non abbandonarci!

Verena Filippini

Coronavirus/9

Una vera Repubblica

degli Stati Uniti d'Europa

Il coronavirus ci impone una nuova forma di clausura e ciò, volenti o nolenti, conduce a delle riflessioni. Abbiamo capito che il male va fronteggiato insieme, solo così ci salveremo. Basta che poche persone decidano di disobbedire alle regole e la strategia anti contagio viene vanificata. Abbiamo capito che la sanità deve essere pubblica, diffusa, gratuita (cioè pagata dai tributi dei cittadini, non a pagamento) e ad alto livello perché ciò consente di monitorare la salute collettiva e di attivare le difese in caso di minaccia analoga all'attuale. Abbiamo capito che, nel fronteggiare un problema ma anche per pianificare un'agenda politica, non si può agire in ordine sparso, né a livello nazionale, né a livello europeo e, oserei dire, nemmeno a livello mondiale. Ecco perché è ora che l'Europa diventi una repubblica federale sul modello americano, con un governo centrale per le materie principali: sanità, scuola, economia e finanza, politica estera, difesa, affari interni, protezione civile. Supereremo questa emergenza, ma dobbiamo attrezzarci per quelle che verranno. È il momento di unirci, a livello umano, sociale, politico, economico. È l'ora di creare la Repubblica degli Stati Uniti Europei.

Paride Antoniazzi

Coronavirus/10

Le parole

di quel medico

A Porta a Porta ha parlato un medico che il coronavirus aveva fatto passare dall'altra parte cioè dalla parte dei malati colpiti da quel malefico virus. La sua testimonianza è stata di fortissimo impatto, ha fatto capire l'inferno che si passa in quei drammatici momenti, in quegli ambienti in cui si muovono figure spettrali, irriconoscibili interamente ricoperte da tute, occhialoni, mascherine, caschi, guanti, soprascarpe, loro stesse delle maschere, il non riuscire a parlare al momento del ricovero o cerchi con grande fatica di respirare o parli, il dolore provocato dagli apparecchi per la respirazione il loro tump tump che ti squassa i polmoni, la difficoltà estrema che sopraggiunge ad emettere un respiro, il non ce la faccio più con un ultimo saluto alla moglie e ai figli. Poi lentamente il medico ce la fa, dall'immagine un cinquantenne, forse qualcosa meno. Dalle sue parole capisci i drammatici momenti che ha passato quel medico, momenti che possono capitare a tutti, penso anche a me, solo che il mio passaggio all'ospedale, vista l'età, sarebbe brevissimo, poi l'obitorio e la cappellina in cimitero. È per questo che me ne sto chiuso a casa a doppia mandata, tutti coloro che possono devono starsene a casa, il rischio è troppo grande, il nemico è subdolo, invisibile, peggio che in guerra dove lo avevi davanti o in cielo che ti bombardava, ma sapevi dov'era e ti potevi difendere. Qui ti difendi, ripetiamolo ancora una volta, solo stando a casa.

Luciano Tempestini

Coronavirus/11

Le responsabilità

del ritardo

Si apprende che le morti italiane hanno superato quelle cinesi. La Cina con un miliardo di abitanti ha avuto meno decessi dell'Italia che di abitanti ne ha 60 milioni. E non è finita! Quei venti giorni di ritardo con cui Conte e c. si sono trastullati deridendo altri che già proponevano misure di prevenzione e contenimento del virus cinese, sarebbero stati causa dell'incubamento del contagio. Come non pensare che questi morti non ricadano sulla brutta coscienza di taluno? Che 35 miliardi giustifichino quella classe dirigente governativa, è imperdonabile arroganza. Intanto Conte farfalleggia su tutte le TV, pare un santo che si concede al pellegrinaggio, ma dimentica di mandare a quel paese tale signora della BCE che ci ha fatto la pipì addosso. Il Governo darebbe agli autonomi e partite Iva un certo importo come fosse una mancetta, ma solo a chi arriva per primo all'Inps e fino esaurimento scorta. Ad altri invece, Cig, badante, ammortizzatori sociali e rassicurazioni del posto di lavoro, ovvero si privilegia la classe degli elettori dell'attuale Governo.

Alberto Stevanin

Coronavirus/12

Il Papa

e l'esercito

Il Pontefice nei giorni scorsi ha provveduto a fare una passeggiata a piedi per Roma visitando una chiesa del centro della città. Nella situazione in cui ci troviamo non mi sembra una cosa responsabile. Ciononostante ancora ieri, a distanza di alcuni giorni, i massmedia danno ampio risalto a tale evento senza nessun commento negativo a questo comportamento, pur criticando il comportamento di comuni cittadini che disattendono regole essenziali in questo particolare momento. Anche il Presidente Mattarella ha ringraziato il Papa per come si è attivato di fronte all'emergenza. Mi sembra che vi sia incoerenza in tutto ciò e che forse molta gente sia incentivata a non rispettare le regole proprio in virtù di questi comportamenti irresponsabili. Vedendo poi le foto di ieri in via Garibaldi a Venezia non si capisce cosa si aspetti a schierare anche l'esercito per far rispettare regole indispensabili di questo momento.

Flavio Saccarola

© RIPRODUZIONE RISERVATA