Controlli sul trenoNon lamentiamoci poise diventiamo populistiGiovedì 14 giugno mi sono recato a Bologna, con l'IC Trieste Roma del mattino. Dopo la stazione di Padova passa il controllore, che esaminato il mio biglietto mi chiede il tesserino Carta freccia e un documento d'identità. Gli ho mostrato una fotocopia della carta d'identità, dal momento che, a seguito del furto da me subito del portafoglio e di tutti i documenti in esso contenuti, evito se posso di portare con me gli originali. Sono stato rimproverato per questo dal controllore...