ConteDov'è finitol'avvocatoVe lo ricordate l'avvocato degli italiani, alias presidente del consiglio, alias Giuseppe Conte, che con italica dignità stava accovacciato con una tazzullella di caffè in mano, raccontando alla signora Merkel come tutti i mali della nostra Italia siano causati da Salvini e dalla sua impresentabile Lega? Che sia facendo la stessa cosa con il presidente Mattarella? A domenica. Rinaldo RinaldiDegradoLe leggiper VeneziaNon passa (quasi) giorno che non vengano pubblicate accorate lettere riguardanti la situazione del...