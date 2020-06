Contagio

Ma la Lombardia

è sicura?

Leggo ogni giorno della situazione lombarda del Covid che a mio parere continua ad essere molto critica concentrando ormai quasi l'ottanta percento degli ultimi contagi in Italia. A Venezia il turismo sta ripartendo, tra le calli si sente frequentemente l'accento lombardo e mi chiedo: ma non era meglio lasciare (ancora per un po') la chiusura per le persone provenienti da questa disgraziata regione? Come possiamo tutelarci dal rischio di contagi provenienti da oltre il Mincio?

Giorgio Troni

Autonomie

Il vero volto

dei nemici

Il ministro Boccia, tutto sorrisi e bon ton, mostra il suo vero volto di nemico delle autonomie. Proprio lui, ministro per gli affari regionali, promuove l'impugnazione del Governo della legge della Regione del Veneto che istituisce un corso di laurea di medicina a Treviso, frutto di una collaborazione progettuale con l'Università di Padova. Del resto, non fa mistero della sua avversità persino al Titolo V della Costituzione. Ormai, dagli anni 90, è una lunga storia di oppressione italiana di ogni forma di autonomia e progresso del Veneto. Un infinito conflitto istituzionale con la Consulta, con la sola eccezione dell'ammissione del blando referendum del 2017, che si fa braccio della repressione. Chi legga le sue sentenze, che negano l'esistenza stessa del popolo veneto e di ogni suo diritto elementare, non può che sobbalzare sulla sedia e riconoscervi la vecchia Italia sabauda, autoritaria e centralista. Il lessico utilizzatovi eleva la Costituzione (anzi, una sua interpretazione liberticida) a Vangelo, a Verità rivelata. Dedico la bocciatura dell'Università e di tutte le leggi della Regione Veneto che dagli anni 90 ad oggi propongono un sacrosanto afflato di autonomia del Veneto, che fu Stato europeo, a tutti i veneti che si ammassano per vedere quattro aerei che sparano fumi colorati o che espongono tricolori alle finestre.

Renzo Fogliata

Inglesismi

Poverelli

provinciali

Mi ispiro a quanto detto il 6 giugno dal signor Chieregato riguardo agli inglesismi usati per esprimersi. Condivido pienamente il suo pensiero e la tristezza che ne traspare. Vorrei anche aggiungere che la pessima abitudine di usare gli anglicismi, sovente falsi, è una colpa da addebitare ai giornalisti che quando parlano (faccio un esempio per tutti) dicono: In questa situazione si dovrà attuare un confinamento, che negli Stati Uniti si usa chiamare lockdown!. E il gioco è fatto. Da questo momento non ci si libera più da questo termine che, usato anche da chi l'inglese non sa nemmeno cosa sia, diventa un tormentone. Domanda banale: chi se ne frega di come si dice confinamento in inglese? Perché il giornalista suadente non spiega come si dice anche in lituano, in armeno, in swahili o aramaico antico? Semplice: chi lo impone (perché è un'imposizione culturale) è un poverello provinciale. Ripeto: un giornalista poverello provinciale che usando un tale termine crede di fare un salto di qualità. Vi immaginate un francese o uno spagnolo che usino un termine del genere? I primi, per esempio, il computer lo chiamano ordinateur, i secondi ordenador. E così via! E potrei fare esempi di falsi anglicismi che nella lingua originale o non esistono o significano altro. Questo provincialismo o sudditanza culturale ha fatto sì che fossimo l'unico paese al mondo con un ministero dal nome inglese: il ministero del welfare. Roba da inorgoglirsi. È un ottimo sistema per parlare e per non volersi fare capire forse perché alla fine non si ha niente da dire.

Arturo Seguso

Coronavirus

Per sempre

in uno scafandro

Non capisco cosa stia succedendo nel nostro paese. Non capisco perché sia così difficile dire che il virus ora è molto meno aggressivo (virulento) di quanto lo era in Marzo. Si dice che la presunta diminuzione di virulenza del virus sia dovuta al solo distanziamento sociale. Questo è palesemente falso perché anche quando il distanziamento sociale fallisce e una persona contrae oggi la malattia, questa malattia è molto meno grave. I morti di oggi sono solo persone anziane affette da molte altre patologie che probabilmente sarebbero morte ugualmente. Sono cioè persone che muoiono col corona virus ma non a causa del corona virus. Inoltre alcune persone hanno già contratto il corona virus e sono attualmente protetti. Si potrà obiettare che in autunno il virus potrebbe mutare e la malattia ridivenire grave. Questo è senz'altro vero, ma a parte il fatto che una mutazione potrebbe sia aumentare che diminuire l'aggressività del virus, anche ammettendo una mutazione negativa bisogna pensare che una mutazione potrebbe accadere a tutti i virus. Ricordiamo che l'epidemia Spagnola che ha fatto milioni di morti era dovuta ad un virus influenzale mutato. Allora che dobbiamo fare? Vivere in uno scafandro per sempre? Consideriamo poi che il numero di morti per corona virus dovrebbe essere paragonato al numero di morti dovuto alla crisi economica.

Annibale Bertollo

Mascherine

Sbagliato togliere

l'obbligatorietà

I marciapiedi delle nostre città sono piuttosto stretti e molto spesso non è proprio possibile mantenere la distanza di sicurezza. Incontro molte persone senza mascherina che chiacchierano tra di loro o al telefono, o danno dei colpi di tosse o starnutiscono (questo è anche il periodo delle allergie), senza nessun riguardo per le persone che incontrano. Cerco sempre di girare alla larga da costoro, ma non sempre riesco a scendere dal marciapiede. Tutti si giustificano dicendo che è stato Zaia a dare il via libera. Non capisco perché il presidente del Veneto sostenga che il virus non c'è più e che la mascherina è obbligatoria solo negli ambienti chiusi. Perché allora nelle altre regioni, se non è possibile mantenere la distanza di sicurezza, la mascherina è obbligatoria anche nei luoghi aperti? Forse il virus si è fermato ai confini del Veneto? Non mi pare, visto che ogni giorno ci sono dei nuovi contagiati, in calo e pochi, ma ci sono. Chi dobbiamo ringraziare se veniamo contagiati da persone asintomatiche che non portano la mascherina e che possono provenire anche da altre regioni? Siamo sicuri che i turisti che intendono venire nel Veneto si sentiranno sicuri e apprezzeranno questo allentamento delle prescrizioni quando si troveranno a percorrere le calli di Venezia o i marciapiedi stretti?

R. V.

© RIPRODUZIONE RISERVATA