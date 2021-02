Consultazioni

Il primo errore

di Draghi

Si può dire che Draghi non ha iniziato proprio bene? Il mandato del Presidente Mattarella era fin troppo chiaro. Dopo aver visto il fallimento del tentativo di Fico (chiesto dallo stesso Mattarella) di rimettere a Palazzo Chigi Conte, parafrasando il noto capitano Gregorio de Falco, il Presidente della Repubblica è sbottato con Draghi: faccia un governo, caxx.... E che fa Draghi? Si tuffa nella solita liturgia delle consultazioni, ascoltando un fiume di persone, e finché sono dei parlamentari passi, ma si è allargato a mille realtà che non avranno alcuna voce in capitolo né nel governo né in Parlamento per eventualmente cercare di emendare provvedimenti governativi. A tutti, in questa fase, ha dato il loro momento di gloria. Davanti ai microfoni, dopo i colloqui, i vari personaggi ricevuti si sono detti convinti di essere stati cruciali nelle scelte che farà Draghi. Si è però inimicato i Boys Scout perché alla fine non ha dato visibilità solo a loro. Un'altra settimana buttata via, aspettiamo la prossima.

arch. Claudio Gera

Venezia

Visitatori,

non turisti

Noto con estremo piacere i numerosi visitatori in coda per entrare a Palazzo Ducale, all' Accademia, a Palazzo Grassi! e non sono turisti, come preconizavano Brugnaro e Zuin, condizionandone la riapertura al ritorno delle masse. Sono visitatori! Noto anche con quanta facilità e prontezza si predispongono zone d'interdizione in città, che venivano considerate impraticabili quando si trattava delle stesse masse che calavano in città e che il sindaco riusciva soltanto a contarne il numero, oppure ad erigere qualche tornello poco utile. Quando si vuole si può.

Hugo Marquez

Scuola

Calendario

impossibile

Si torna di nuovo a parlare della necessità di prolungare il calendario scolastico fino al 30 giugno. Era stata la ministra Azzolina a lanciare la proposta ora ripresa dal futuro Presidente del Consiglio Mario Draghi. E mentre sui social infuriano le polemiche tra contrari e favorevoli mi viene spontanea una domanda: se a giugno ci sono gli esami di maturità e sei insegnanti su otto sono impegnati nelle prove di esame, chi fa lezione fino al 30 giugno? Solo gli insegnanti di Educazione Fisica e di religione? Possibile che un ministro circondato dai vari consulenti (tutti pagati profumatamente, immagino) non abbiano preso in considerazione questa semplice e chiara evidenza dei fatti?

Lino Renzetti

Governo

Il veleno

nei pozzi

Non avendo più l'età per credere a Babbo Natale o alla Befana, è per questa ragione che non ho molta fiducia di quelli che cambiano le idee troppe volte, dicendo che sta roba qua è empatia. Spero che malgrado tutto il presidente Draghi riesca a portare fuori dalle sabbie mobili nelle quali è caduto il paese, perché di solito chi è costretto a mollare il potere, spesso prima di andarsene avvelena i pozzi. Speriamo per il bene del paese che non sia così.

Ugo Doci

Mattarella

Un tuffo

nella realtà

Prendo spunto dalla lettera pubblicata l'altro giorno sul Gazzettino dal titolo Quanto (poco) conta il voto dei cittadini, dove secondo la mia opinione si cerca di dare una spiegazione troppo semplicistica e di parte della situazione attuale in Italia. Una buona fetta della popolazione non comprende o forse peggio non vuole capire la drammaticità che il nostro Paese sta affrontando. Drammaticità legata sia alla situazione congiunturale (pandemia, crisi economica e sociale) sia all'acuirsi della crisi politica che ha portato l'Italia allo stallo totale. La conseguenza naturale di tutto questo è stato l'intervento del Presidente della Repubblica (il massimo garante della Costituzione) che ha avuto lo scopo, sia di mettere in sicurezza il Paese, sia di richiamare alle proprie responsabilità la classe politica indicando loro gli interventi prioritari da fare nell'immediato (piano vaccini, recovery plan) così da togliere ogni alibi possibile. Molti potrebbero pensare che l'entrata in campo del Presidente della Repubblica sia rivolta all'ottica del breve periodo, dimenticandosi però come l'implementazione di un adeguato recovery plan pone le basi affinché l'Italia possa ripartire e recitare nel contesto paneuropeo un ruolo (finalmente) primario nei prossimi anni. Chiudo ricordando a tutti (anche al nostro lettore) che un buon politico (di destra, di centro o di sinistra) dovrebbe anteporre i propri interessi a quelli della collettività definendo politiche di lungo periodo, così come un buon cittadino dovrebbe avere l'onestà intellettuale di valutare un'idea, un opinione, un'iniziativa o un qualsiasi altro provvedimento, sulla base del contenuto e non del contenitore o del colore politico in voga al momento.

Andrea

San Donà di Piave (Venezia)

Disabili e Covid

Le difficoltà

dei più fragili

Le persone diversamente abili, le più fragili, sono state ancora una volta messe da parte, ignorate perché non hanno la capacità di ribellarsi e di farsi sentire. Sono la mamma di un ragazzo autistico, non verbale, di 27 anni che frequenta un centro diurno, in questo periodo funzionante ad orario ridotto. Nel periodo della pandemia, per accedere al centro, operatori e ragazzi devono essere sottoposti a tampone ogni 20 giorni. Per quanto riguarda mio figlio, per evitargli crisi di nervi che sfociano nell'autolesionismo, ma soprattutto per riuscirglielo a fare, noi abbiamo la necessità di accedere al pronto soccorso. Solitamente, grazie all'aiuto di 2 operatori sanitari e di noi genitori (che fisicamente riusciamo a tenerlo fermo il tempo necessario all'operazione) il tampone gli viene sottoposto. Ogni volta, mi creda, è uno strazio, soprattutto per lui. Servono ore affinché si tranquillizzi. Da qui la decisione, sofferta, di non farlo andare al centro diurno fino a nuove disposizioni, per evitargli questa agonia ogni 20 giorni. Ma non è tutto. Le scrivo anche per un'altra questione: mercoledì 10 febbraio veniamo informati che i ragazzi affetti da disabilità saranno sottoposti a vaccino previo consenso dei genitori ma anche, necessariamente, del proprio medico di medicina generale. Alcuni medici di base hanno però dato il dissenso alla vaccinazione, per la loro non competenza di responsabilità, e quindi il vaccino per i soggetti disabili viene sospeso fino a data da destinarsi. Ancora una volta questa categoria fragile e indifesa passa inossevata solo per i gangli della burocrazia. E oggi ancora più indifesa, anche rispetto al virus.

Cristina Cibin

