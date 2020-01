Confronti

Leggere

gli altri

Sul Gazzettino del 27 gennaio il signor Franco Vicentini afferma di leggere sempre le lettere del signor Celeste Balcon. Le leggo anch'io, e piace anche a me confrontarmi con persone che la pensano diversamente, soltanto che, anziché cercarne i punti deboli, mi appassiono ai punti forti, cercando di imparare poiché non solo ciò che pensiamo noi dev'essere necessariamente giusto. Penso che il signor Balcon non intendesse dire che è sbagliato stampare libri, ma che forse se ne potrebbero stampare di meno (mi si dice che una metà va al macero...). Sono un assiduo lettore e sono d'accordo col signor Vicentini che senza libri non ci sarebbe civiltà, ma è civiltà anche non cercare negli altri sempre e soltanto i punti deboli, ma anche un qualcosa che integri le nostre opinioni.

Tiziano Lissandron

Politica

Ci vorrebbe

un poema

Vedo cose che mi lasciamo veramente perplesso. Intanto il comportamento inconcludente dei nostri politici che sembra facciano il giuoco delle tre carte, mentre così facendo stanno distruggendo l'Italia; il presidente della repubblica che invece di preoccuparsi a presenziare alle manifestazioni, dovrebbe osservare quello che sta succedendo con le varie litigiosità. Ed i porti aperti, clandestini che arrivano a nastro, tanto vengono ridistribuiti ma quando? dove? come? Stanno troppo bene qui perché non ci sono leggi né vengono mandati via. Non dico altro perche ci sarebbe da scrivere un poema.

Alberto Tiozzo

Replica

In difesa

degli insegnanti

Sono un'insegnante in pensione dopo trentotto anni di lavoro (lavoro scelto e amato) effettivi, con relative tasse e con contributi puntualmente versati, anche d'estate, come sosteneva una cara Collega, ed ho appena letto la lettera del sig. Diego Indezzi sul Gazzettino. Non intendo tediare nessuno con una risposta chilometrica. Solo alcune osservazioni. Prima di tutto insegnare non è una missione. In secondo luogo: gli insegnanti lavorano troppo poco? Che lavoro svolge il sig. Indezzi? Lo stesso ha mai messo piede in un'aula scolastica, magari in certe zone del Paese? Lo stesso saprebbe cortesemente offrire una esaustiva definizione di insegnante preparato, motivato e che sa svolgere bene il suo lavoro? O meglio, potrebbe suggerire come identificare tale docente e valutarlo in modo adeguato, esplicitando, senza possibilità di fraintendimenti, i criteri e le modalità? Il tutto per evitare il terno al lotto che esiste solo nel mondo dell'istruzione, ovviamente. Mi permetto di far notare, fra l'altro, che gli studenti affidati ai Colleghi non sono gruppi omogenei, tanto meno monolitici, ma soggetti in età evolutiva con le loro peculiarità, anche molto impegnative, e che l'individualizzazione dell'insegnamento, con classi sovente numerosissime, corrisponde praticamente alla quadratura del cerchio. Mi fermo qui. Non mi permetto di parlare di stipendi, di rivendicazioni sindacali, di diritti oltre che di doveri, per carità sacrosanti, perché pare che ciò, per il sig. Indezzi come per larga parte dell'opinione pubblica, sia qualcosa di disdicevole. Chi è missionario non se lo può permettere, anzi, si dovrebbe vergognare solo per averne fatto menzione.

Giovanna Platto

Conte

Non accettiamo

la presa in giro

La conferenza stampa del Presidente Conte avvenuta il 28 dicembre scorso non ha ottenuto il plauso che molti politici di governo speravano e circa la giustizia hanno qualificato l'elaborato una vergogna giuridica. L'intero discorso o meglio dialogo, con consapevolezza criptato dal Presidente Conte, ha sorpreso e smarrito senza suscitare quell'ascolto che ti spinge all'analisi politica e necessariamente economica. Ciò premesso, è facile chiedersi se è giusto che l'intera nazione sia così turlupinata e raggirata. Siamo propensi ad accettare con disgusto la difficile ed ermetica lezione del Presidente Conte, ma rifiutiamo con fermezza l'essere presi in giro come dementi. Il dispotismo è la morte della democrazia! Sempre nella suddetta conferenza stampa il Presidente ha fatto vedere a tutti la luna nel pozzo e tutti gli argomenti trattati nella sua agenda 2020 (giustizia, fisco, concessioni autostradali, Alitalia ecc.) sono previsioni programmatiche, ipotetiche, da venire con tanti se. Di concreto non c'è nulla e veramente il futuro è incerto e predicare, così, certezza di governo fino al termine della legislatura è una grave menzogna. Nel merito e per esperienza acquisita è pur vero che nella nostra repubblica parlamentare, ogni qualvolta si predicava certezza governativa, dietro l'angolo il governo era già caduto.

Michele D'Adderio

Incidenti

La strage

sulle strade

È da tempo che mi angoscio per i gravi incidenti stradali che avvengono con grande frequenza creando molte vittime, molte delle quali oltretutto si trovavano a percorrere le strade in modo corretto e sono stati uccisi da scriteriati. Oggi finalmente ho letto articoli e pareri di varie persone autorevoli che esprimevano la necessità di educare. Vorrei però fare alcune considerazioni anche ricavate vivendo per lavoro e volontariato per vari motivi sul campo della sicurezza stradale. La prima cosa che vorrei rappresentare è che non basta l'educazione, ma ci vuole anche - purtroppo - il deterrente di essere fermati e puniti. Ormai quasi tutti sanno che il controllo è raro, e concentrato in ore particolari... per cui costoro sono certi di non essere beccati. Provare per credere a osservare le strade tipo la Postumia e la Triestina tra le 19 e l'alba o tra le 7 e le 8 del mattino. E di questa mancanza di controlli sono responsabili i governi che hanno devitalizzato le forze di Polizia di ogni corpo. Partiamo dalla Polizia Stradale che è carente di centinaia di agenti e che è stata tolta con provvedimenti ministeriali dalle strade provinciali... in cambio diceva il Ministero ci saranno gli ex Vigili Urbani eretti a Polizia Locale... tanto i Comuni sono contigui e possono controllare tutto. Ma come? Da anni sono bloccate le assunzioni degli Enti Locali e abbiamo Corpi che non raggiungono lontanamente gli organici previsti. Senza tener conto che la Polizia Locale ha tantissimi e sempre più gravosi compiti di Polizia Amministrativa. I Carabinieri hanno stazioni su territori estesi su più comuni che hanno meno carabinieri degli Agenti di Polizia Locale dei Comuni stessi. Ed allora io dico che questa situazione di carenze organiche influiscono sul comportamento di automobilisti incoscienti che sanno di poter violare le regole restando impuniti, e questo è frutto di scelte politiche dissennate fatte vivendo alla giornata, senza valutare l'impatto nel futuro. Penso quanti stipendi di Poliziotti si potrebbero pagare con i costi degli elicotteri del 118 e delle cure per ricoveri? Io auspico che la Polizia Stradale torni ad essere visibile sulle Statali e sulle Provinciali. In ultimo penso che auto con molta iper tecnologia siano fonte di distrazione ed anche di senso di eccessiva sicurezza per chi le guida. Deleteria anche tutti gli spot televisivi che puntano ad esaltare la velocità e a creare il binomio auto tecnologica sicurezza garantita.

Michele Pezzetti

Incidente a Roma

I figli

recidivi

Dopo aver letto l'articolo del dott. Nordio sul tragico incidente a Roma ho fatto alcune considerazioni: a parte la probabile corresponsabilità delle due povere ragazze, il giovane investitore ventenne aveva la patente da poco più di due anni ma aveva già accumulato diverse sanzioni per gravi infrazioni - alcool, droga e altro - con riduzione dei punti ed anche il ritiro della patente. Nonostante questo aveva ripreso a circolare in condizioni alterate in disprezzo del codice stradale e del buon senso. Il giovane Pietro sarà uno studente (non lavoratore) a cui i genitori hanno messo a disposizione il mezzo coinvolto nell'incidente. Io ho avuto tre figli che con la maggiore età hanno conseguito la patente di guida e ai quali ho affidato la mia auto fino a quando, indipendenti economicamente, hanno acquistato la loro. Credo di aver dato insegnamenti ed esempi positivi e sono contento del loro comportamento. Qualora avessero commesso infrazioni di una certa gravità durante la guida, la prima volta forse avrei perdonato, ma in caso di recidiva difficilmente avrei concesso l'auto. Del libro di diritto civile studiato a scuola diversi decenni fa ricordo la seguente frase: Comportarsi secondo la diligenza media del buon padre di famiglia. Da genitori sarebbe bene non dimenticarla.

Arturo Ongarato

