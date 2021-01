Confronti

La Shoah

e gli altri genocidi

A differenza di quanto il direttore del Gazzettino ha risposto a G.B., credo sia proprio la costante sottolineatura della Shoah come unicum storico, irriducibilmente incomparabile con altri genocidi, ad ostacolarne la valenza universale da lui sostenuta. È un fatto che le celebrazioni del Giorno della Memoria hanno riportato la memoria collettiva ad un altro genocidio storico - quello degli Armeni - ma non sembrano contribuire - nei media come nel mondo della scuola - a rievocare altre più recenti stragi etniche, come quelle del Rwanda o del Darfur. Né a risvegliare l'attenzione per le persecuzioni degli Uiguri, degli Yazidi o dei Curdi, né l'interesse per la tragedia del popolo Rohingya, minoranza musulmana del Myanmar (Birmania) buddista ferocemente perseguitata come minaccia alla razza e alla religione e costretta a una fuga di massa di 700.000 persone in Bangladesh. Un genocidio riconosciuto dalle Nazioni Unite e richiamato da Papa Francesco, e tuttavia considerato dalla maggior parte dell'informazione solo in modo marginale e scarsamente presente all'opinione pubblica.

Paolo Steffinlongo

La politica

I peones e il rischio

di finire come i tacchini

La politica italiana ormai è ridotta a casi umani, iniziando da Conte e finendo con i tacchini. L'avvocato si prestò alla politica per inventare il governo giallo-verde. Disse che non era un uomo per tutte le stagioni, ma gradì il bis giallo-rosso. Per dimettersi ha preteso garanzie per un suo ritorno a Palazzo Chigi, fidandosi delle parole dell'homo politicus italicus, notoriamente l'essere vivente più inaffidabile del pianeta. Ora teme il bidone. E i tacchini? L'alleggerimento del Parlamento, recentemente approvato, lascerà molti politici a casa. Per i vari leader il problema non si pone (seggio e paga garantiti) e Camere ridotte dovrebbero facilitare le loro ambizioni. Il problema se lo pongono invece i peones che difendono il loro posto di lavoro e cercano di arrivare almeno alla fine della legislatura perché nessun tacchino vuole l'anticipo del Natale. Il bello è che ci sono tacchini in entrambi gli schieramenti, qualora si tornasse alle urne, perché nessuno conserverà il numero di parlamentari di oggi.

Claudio Gera

Il dibattito

Il sogno: un futuro

europeo per Venezia

Con grande soddisfazione verifico che a Venezia s'incomincia a ragionare sul modello futuro di città quando la marea devastante della epidemia si sarà ritirata. Giovedì era il presidente della Biennale di Venezia a manifestare il suo disappunto con la situazione di inerzia passiva che si protrae in città da un anno: si continua a ripetere che è necessario ripensare Venezia, ma nessuna idea forte é nata ancora. Il signor Brandolisio, artigiano veneziano in una lettera al giornale manifestava la sua preoccupazione per il futuro della città e si interrogava su come cambiare tendenza e non tornare a investire tutto sul turismo. Soltanto che Brandolisio si sbaglia quando sostiene di aspettarsi che l'amministrazione in primis, e le categorie compresa la mia di artigiano, promuovesse idee e progetti per cambiare l'andamento delle cose. Provo a dire quello che io vorrei per una Venezia futura: in primis, che la città abbia uno statuto speciale, una giurisdizione a parte che la sottragga al gioco politico e agli interessi di parte; qualcosa come capitale europea della cultura. Poi, vorrei che delle agenzie europee che attualmente hanno sede a Bruxelles o a Strasburgo venissero trasferite a Venezia, con il loro indotto di nuovi abitanti, nuove attività, ecc. E altre innovazioni di questo tenore. Non so come si possa fare, ma è necessario avere un sogno se si vuole una Venezia diversa da quella che la epidemia si ha portato via.

Hugo Marquez

Personaggi

I meriti di Renzi

per guardare avanti

Leggo sul Gazzettino il titolo Renzi mette il veto poi spregiudicatezza di Renzi nella risposta al Sig. Pola (lettera al direttore). Se si vuole costruire un futuro nuovo e sereno occorre, soprattutto, che i giornalisti diano informazioni corrette e non condizionate dagli orientamenti politici. Renzi è stato l'unico che con forza e saggezza per mesi ha chiesto chiarezza sul Recovery fund e alla fine, a fronte della totale indifferenza, ha utilizzato l'unico mezzo a disposizione per svegliare dal letargo gli amanti delle poltrone. Sperperi, inefficienza, improvvisazioni sono all'ordine del giorno. Gli euro dell'Europa servono per salvare l'Italia; Renzi l'ha già salvata una volta ed ora, a ben ragione, vuole che abbia un futuro. Sono nonno di 5 meravigliosi nipoti e il mio impegno è per il loro futuro.

Ivano Serato

La crisi

Parlamentari litiganti

a spese degli italiani

Non riesco a capire come mai siamo arrivati sul baratro a causa di tutti coloro che dovrebbero salvare l'Italia e non si mettono d'accordo su ciò che serve: tutti vogliono una svolta ma nessuno la propone ed aspetta che l'altro lo faccia. Il dott. Nordio ha scritto bene sul Gazzettino a proposito di cosa si deve fare per far funzionare la giustizia italiana. L'altra sera, su Rete 4, il dott. Cottarelli ed il prof. Tremonti, anche loro, hanno espresso il saggio parere su cosa si dovrebbe fare per avere gli aiuti europei. Perchè il Governo ed i capetti di tutti i vari partiti non hanno mai pensato di avvalersi dei vari esperti di tutti i nostri ministeri per elaborare e scrivere un piano dettagliato di ciò che l'Italia ha bisogno, a supporto di quello che l'Europa ci chiede per elargirci i 209 miliardi? È possibile che solo pochi nostri politici sappiano tutto ed escludano gli scienziati delle nostre università, Confindustria, i sindacati nella elaborazione dei piani che loro non riescono a programmare? Una crisi di governo proprio non ci voleva e se andremo al voto i vari partiti ne pagheranno le conseguenze gravissime ed ancor più gli italiani, che sono senza lavoro e senza sussidio. I nostri parlamentari superbi, invidiosi e litiganti si moderino e leggano bene quanto ha scritto il nostro grande Dante a proposito dei vizi capitali.

Ignazio Zoia

Governo

Uno spettacolo

inqualificabile

Lo spettacolo che sta offrendo la politica da qualche mese ad oggi a dir poco è inqualificabile! L'atteggiamento da parte dei gruppi che attualmente compongono la maggioranza di Governo mira esclusivamente ad evitare le urne per due specifici ed inequivocabili motivi: timore di perdere le elezioni e consegnare la guida del Paese ad una maggioranza del centrodestra; così una buona parte di essi, sparirebbero dalla vita politica per la riduzione del numero dei deputati e senatori. Auspico che il Capo dello Stato, dopo aver ultimato il giro delle consultazioni, nel constatare l'impossibilità che possa nascere una terza maggioranza - agli occhi di tutti, approssimativa ed inaffidabile - per raddrizzare l'attuale grave situazione sanitaria, economica e sociale, sciolga immediatamente le Camere dando la parola ai cittadini mandandoli quando prima alle urne.

Pietro Siciliano

