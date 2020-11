Comuni

I vigili

per fare cassa

Leggo sul Gazzettino che nel noto comune di Boara Pisani l'Amministrazione non manderà più il vigile per controllare il traffico veicolare perchè per quest'anno il bilancio comunale apparirebbe in ordine così com'è. Allora parrebbe vero che oltre la sicurezza veicolare interesserebbe molto fare quella cassa così utile alle risorse comunali? Quindi signori conduttori di autoveicoli da oggi saprete che in quel di Boara Pisani controlli pochi, e i vostri soldi in tasca meglio ancora!

Alberto Stevanin

Padova

I parametri

Governatori

a colori

Sono allibito. Leggo che le Regioni chiedono venga cambiato il complesso dei parametri utilizzato per valutare la gravità locale dell'epidemia da Corona virus. Così la tragica realtà non cambia, ma varia la percezione che ne risulta. Obiettivo? Il desiderio espresso di alcuni Governi Regionali è di migliorare la classificazione della loro Regione, saranno allentate le maglie delle restrizioni, dando così, di fatto, soddisfazione alla piazza tumultuante. Sarà inevitabile un aumento dei contagiati e dei morti, ma, almeno per i morti, questi non protesteranno, e nemmeno andranno più a votare.

Giulio Ferrari

Vittorio Veneto (Tv)

Le nomine

Un governo...

avvitato

Quando questo governo si è insediato in modo pomposo, ha garantito che avrebbe radicalmente cambiato l'Italia ribaltandola (rovesciandola), come un calzino, rendendola trasparente. A dimostrazione di quanto asserito, mi corre l'obbligo di evidenziare tre momenti particolari maturati con la scelta di tre personaggi. Primo: la nomina a Commissario Straordinario per la Sanità Domenico Arcuri, il quale non ne ha azzeccata una e non ha mai rispettato le scadenze da lui stesso enunciate. Secondo: la nomina del Presidente dell'Inps, il quale con molta efficienza, non solo non sta ancora erogando a migliaia di persone (povere), la cassa integrazione straordinaria, ma addirittura il primo giorno in cui la stessa doveva partire, ha inventato che il sistema computerizzato dell'Inps aveva subito un hacker che aveva intaccato e bloccato il sistema, in cambio si è triplicato ad agosto lo stipendio. Terzo: la nomina quale Commissario Straordinario della Calabria: Zuccatelli, il quale ancora nel maggio scorso, aveva asserito con estrema scienza che le mascherine non servono un cazzo e che il contagio avviene soltanto baciandosi con la lingua in bocca per non meno di 15 minuti. Quale ciliegina sulla torta, il comportamento del Ministro Azzolina, il quale ai primi di settembre asseriva che per il giorno 14 dello stesso mese, la scuola avrebbe iniziato con tutto a posto, l'anno scolastico. È sotto gli occhi di tutti, quante fesserie si sono verificate, l'unica vera trasparenza è costituita da una lunga vite che unisce la poltrona al sedere dei singoli membri di questo governo.

Luciano Furlan

Mestre (Ve)

Mascherine

Meglio far prevalere

la civiltà

A Venezia come dovunque, siamo di tanti gusti e non siamo facili da amministrare, ammettiamolo. Ad esempio, c'è chi è contrario alle navi crociera (no-cruise), ma viceversa è favorevole all'attore Tom Cruise. Direi altresì che non c'è da sorprendersi che non la pensiamo tutti allo stesso modo su pandemia, mascherine, vaccino e restrizioni. È fisiologico che tra l'opinione pubblica non ci sia l'unanimità su nulla, nemmeno sulla serietà del contagio. D'altronde un modo efficace per controllare una popolazione, è dividerla (dividi et impera) spaccarla-scinderla in guelfi e ghibellini, in tifoserie pro Bartali o Coppi. Ma pensiamo ai colori per indicare le fasce di rischio sanitario e le regioni in emergenza. Il semaforo' giallo arancio e rosso, sembra non sia chiaro a tutti. Forse erano meglio i colori bianco grigio e nero, invece dei bei colori dei foliage? Ognuno ha la propria sensibilità cromatica e acustica. Difficile dire se abbia più ragione chi teme il contagio sia per sé che per gli altri, oppure chi pare aver deciso di fregarsene e che il covid esiste solo per chi se lo prende. Tuttavia di una cosa sono certo, ovvero che sia bene che nessuno sia libero di circolare senza mascherina. Insomma: tutto è opinabile, bene il vivi e lascia vivere', ma poi se a prevalere è la civiltà, meglio.

Fabio Morandin

Green economy

Il rilancio

di Marghera

Da giovane cittadino preoccupato del futuro della sua città, volevo condividere con lei una breve riflessione sulla nuova turbina che arriverà all'impianto Edison di Marghera. GT36 è sicuramente un orgoglio dell'ingegneria italiana e di Ansaldo Energia per Edison SpA, e che dimostra l'importanza industriale di Marghera. Una turbina che promette di abbattere le emissioni di CO2 del 40% rispetto alla media dell'attuale parco termoelettrico italiano e di oltre il 70% i ossidi di azoto. Un'opera indiscutibile sotto il punto di vista dell'efficienza, la migliore in Europa infatti. Ma è davvero questo il futuro della green economy? La vera green power continuerà ad essere quella derivata dalla combustione? Certo, ad ora risulta essere la tecnologia a più alta efficienza, ma potremo davvero permetterci di pensare ad un vero Green New Deal solo quando ci si impegnerà a dirottare i grossi investimenti posti a favore del termoelettrico, verso soluzioni a reale impatto zero per l'ambiente. Solo così potremo pensare al rilancio e al risanamento di un'area tanto devastata dall'inquinamento come Marghera.

Carlos Alberto Ruzzene

Mestre (Ve)

Il giusto ruolo

Medici

e mele marce

Le scrivo, prendendo spunto dalla lettura dell'articolo del 18 novembre, riguardante la battaglia contro il covid, dei tanti medici di base che, nonostante il giuramento fatto, in occasione di questa pandemia, si sono, per così dire, defilati.. È triste che un medico di famiglia debba essere obbligato a fare cose, per il mestiere scelto, che è poi una missione, che dovrebbero essere spontanee. Anni fa, rientrato dopo 40 anni all'estero e dove i medici di famiglia, non si limitano solo a scrivere prescrizioni, ho avuto uno scambio d'opinioni col mio medico di base, qui in patria. Secondo me è degradante che un medico, dopo tanti anni di studi, sia limitato a fare il semplice scrivano. Uno studio medico dovrebbe avere un minimo di strumentazioni, almeno per poter fare qualche semplice analisi, un piccolo laboratorio, magari con l'ausilio di una infermiera. Così facendo, si potrebbe gestire, con un minimo di autonomia, e non gravare eccessivamente sugli ospedali. In tempi di covid, poi, rifiutarsi di dare delle prestazioni, non è solo triste, ma scandaloso. A causa di qualche mela marcia, non possiamo dimenticare che ci sono medici che svolgono con passione, coscienza e spirito di sacrificio, specialmente di questi tempi, la loro missione.

Giorgio Garettini

