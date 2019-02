CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Come ogni anno, in questi giorni, torna la polemica sulle tragiche vicende delle Foibe istriane. Sono convinto che in questa fase politica del nostro Paese vi siano forti spinte a varie forme di revisionismo, spesso direttamente o indirettamente strumentali ai disegni delle forze di destra. Il film Rosso Istria, non a caso appena uscito, dà una visione unilaterale e strumentale degli eventi; con l'obiettivo di far apparire solo i partigiani titini come carnefici sanguinari. Di conseguenza, come comunista non pentito, ritengo doveroso...