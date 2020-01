Come Minosse

Il labirinto

di Salvini

Matteo Salvini principe della politica in Italia in un futuro ormai prossimo? Forse, ma nel Bel Paese quello che appare non è mai la realtà. Quindi, prima di incoronarlo re, aspetterei che vincesse a Roma e non solo nelle piazze. Roma mi ricorda tanto il labirinto di Minosse. Gli dico soltanto di procurarsi un filo. Non si sa mai.

Enzo Fuso

L'incidente di Roma/1

Il ruolo

dei genitori

Dopo aver letto l'articolo del dott. Nordio sul Gazzettino ho fatto alcune considerazioni: a parte la probabile corresponsabilità delle due povere ragazze, il giovane investitore ventenne aveva la patente da poco più di due anni ma aveva già accumulato diverse sanzioni per gravi infrazioni - alcool, droga e altro - con riduzione dei punti ed anche il ritiro della patente. Nonostante questo aveva ripreso a circolare in condizioni alterate in disprezzo del codice stradale e del buon senso. il giovane Pietro sarà uno studente (non lavoratore) a cui i genitori hanno messo a disposizione il mezzo coinvolto nell'incidente. Io ho avuto tre figli che con la maggiore età hanno conseguito la patente di guida e ai quali ho affidato la mia auto fino a quando, indipendenti economicamente, hanno acquistato la loro. Credo di aver dato insegnamenti ed esempi positivi e sono contento del loro comportamento. Qualora avessero commesso infrazioni di una certa gravità durante la guida, la prima volta forse avrei perdonato, ma in caso di recidiva difficilmente avrei concesso l' auto. Del libro di diritto civile studiato a scuola diversi decenni fa ricordo la seguente frase: Comportarsi secondo la diligenza media del buon padre di famiglia. Da genitori sarebbe bene non dimenticarla.

Arturo Ongarato

L'incidente di Roma/2

Le colpe

dei figli

Le persone hanno un nome e cognome e sono responsabili dei loro atti siano essi positivi o negativi. Non capisco e mi infastidisce che i giornali e ogni sera i telegiornali ritengano sempre necessario ricordare che Pietro Genovese è il figlio di Paolo Genovese, il regista.

Ivo Zanetti

Pubblicità

Lasciate stare

il Paradiso

Quand'ero bambino, mia madre soleva sempre ricordare il proverbio gioca con i fanti e lascia stare i santi. Il popolo cristiano si è sempre appoggiato ai vari santi per ottenere aiuti alle varie difficoltà che la vita poneva di fronte. Fino all'arrivo della dea del commercio: la pubblicità. In questi ultimi anni ci siamo abituati coattivamente ad avere come promotor del caffè San Pietro nelle sue varie sfaccettature. Ieri ho notato che un nuovo creativo (anche se sarebbe bene definirlo in altro modo, sempre con cr) ha osato ancora di più, andando ad ingaggiare il Padre (Dio?) per fargli vendere qualche divano in più. Vorrei chiedere alla Chiesa ma anche a coloro che si strappano le vesti per volere o non volere i crocefissi ed i presepi nelle scuole, cosa ne pensano di questo ennesimo vilipendio alla religione. Non credo che tanta mancanza di rispetto nei confronti della religione, venga tollerata passivamente come da noi, nei tanti vituperati paese islamici. Forse sarebbe ora che anche noi decidessimo che è bene giocare con i fanti e lasciar stare i santi.

Gianfranco Bastianello

Legge e politica

La magistratura

allo scontro

La Magistratura è un ordine dello Stato, che nel corso degli anni e il contributo di una Classe politica inetta o solidale per tornaconto, s'è trasformata in un potere sovrano relegando la politica ad un ruolo sussidiario. Ormai le toghe decidono su tutto mentre la politica balbetta impotente, quando addirittura non si schiera conforme per convenienza. Guai ad esporsi per riportarla nell'alveo delle funzioni previste dalla Carta che non autorizzano procure d'assalto a senso unico, se non si vuole essere investiti da una raffica di avvisi di garanzia come prima reazione per scoraggiarne le intenzioni. Una perdita di autorità politica, che di fatto senza una riforma della giustizia che riporti un po' d'ordine nei ruoli, diventa assai complicato governare il Paese. All'Ordine giudiziario spetta l'applicazione delle leggi dello Stato, all'esecutivo di governare in serenità. Gestire un paese in crisi economica, con magistrati pronti a bloccare industrie strategiche o infrastrutture essenziali in via di attuazione per illeciti o presunti tali, è un altro degli aspetti che andrebbe rivisto e moderato. In altre parole: se un imprenditore ha violato le regole, gli sia concesso il tempo necessario per correggersi prima di arrestarlo; soprattutto per scongiurare il fallimento dell'azienda e la conseguente perdita di lavoro delle maestranze. In tutte le istituzioni di questo paese c'è urgente bisogno di riprendere coscienza, che solo collaborando si ottengono risultati, mentre con lo scontro permanente si porta il Paese in rovina.

Renzo Nalon

Mattarella

L'orgoglio

non basta

Non concordo assolutamente sul discorso di fine anno pronunciato dal Presidente della Repubblica d'Italia. Un discorso poco argomentato sui reali problemi del Paese, perché l'orgoglio non basta ed è solo una deplorevole scusa per nasconderle il nulla che classe politica attuale partorisce in Parlamento. Un caos pericoloso frutto dell'incompetenza e della bassezza del livello culturale di chi ci governa. Il posato Presidente avrebbe dovuto richiamare tutta la classe politica ad agire, lavorare, valutare e decidere in modo onesto e sincero, magari usando il buon senso e la logica mettendo al bando definitivamente gli interessi lobbisitici che creano disagio sociale, disuguaglianze e tanta rabbia.

Rimo Dal Toso

Presepi

Valorizzare

le buone notizie

Da alcuni anni, in questo periodo, si leggono notizie prima di presepi messi al bando per vari motivi e ora di presepi deturpati, con vari commenti sui social contro i cretini di turno. Personalmente credo che per eclissare e forse mettere fine a questi gesti stupidi, basterebbe non darne notizia. Mi rendo conto che dire al Direttore di un giornale di non pubblicare certe notizie può non far piacere, ma quando il cretino di turno non è foraggiato, muore da solo. Siamo sommersi di notizie negative tutto l'anno, poi ci lamentiamo se i nostri bimbi nascono già depressi (oltre ad avere un debito pubblico pro-capite alla nascita di oltre 60.000 euro). Per il nuovo anno 2020 lancio un appello ai giornali: riservare una pagina per le notizie positive, che pure ci sono, ma non vengono messe abbastanza in evidenza... Buon anno a tutti i lettori del Gazzettino.

Annamaria De Grandis

Comuni

Penalizzati

i migliori

Sono un novantenne e come tale con idee da vegliardo. E mi chiedo se è legittimo e giusto che i comuni più bene amministrati siano penalizzati a favore dei peggiori. Visto che funziona così inviterei il ministro dell'Istruzione a ravvedersi e ad aggiornarsi disponendo che i migliori della classe vengano bocciati ed i peggiori promossi. Sarebbe in ordine col capovolgimento reale della nazione.

Giancarlo Pedrotta

