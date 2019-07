CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ClimaMeglio agireche sperareMi riferisco all'articolo del prof. Umberto Tirelli del 9 luglio Il mito di Greta smontato dai fatti. Io non mi permetto di giudicare quello che Rubbia e il comitato scientifico di 93 professori universitari hanno affermato, ma voglio solo fare una mia valutazione su quanto ho letto. Mi sembra che quanto affermato non sia suffragato da una matematica certezza; si riporta nell'articolo del Gazzettino la tesi del riscaldamento globale antropico promossa dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) delle...