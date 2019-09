CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Clima/1PopulismoambientaleLa lotta alle cause dei cambiamenti climatici è sacrosanta, purché si tratti davvero di lotta, con azioni concrete da parte di chi ha i poteri per intervenire e condizionare coloro che inquinano e si disinteressano del destino del Pianeta, come i governi di Usa, Russia, Cina, India e Brasile. Non mi pare, invece, che il neo populismo manovrato dell'adolescente svedese Greta (che tra l'altro ingenuamente o con una punta di megalomania, non si sa, parla usando la prima persona singolare MI avete rubato i sogni... e...