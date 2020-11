Classe politica

Apprendisti

stregoni

Non se ne può più di questi apprendisti stregoni che sgovernano questa Italia bistrattata. Non ne fanno una giusta, oltre a non saper fare il proprio mestiere, sbagliano(?) anche a scegliere i consulenti; affidano le decisioni più importanti e operative a commissari (sic) incapaci, o peggio, a personaggi pubblici che non sanno nemmeno a quale compito sono stato deputati. Il tutto sotto lo sguardo vigile (?) di chi in ultima istanza potrebbe e dovrebbe intervenire. Personalmente mi ero fatto l'idea che tali personaggi fossero solo degli incapaci, ma le mancanze sono talmente enormi e illogiche che vanno oltre la stupidità, c'è di peggio. Shakespeare ha sbagliato nel suo Amleto, l'ufficiale Marcellus doveva dire C'è del marcio in... Italia. Auguri Italia.

Rinaldo Rinaldi

Positivi

Infettiamo

il mondo

Per 10 mesi ci hanno chiuso in casa in nome del senso di responsabilità, di rispetto degli altri, del bene comune... ora, dopo 10 mesi, arriva questa direttiva del ministero della salute secondo la quale dopo il 21esimo giorno, anche in presenza di tampone positivo covid19, la persona può tranquillamente uscire, lavorare, girare per il mondo... ma stiamo scherzando?? C'è gente che rimane positiva anche se asintomatica per 1 mese, 40 giorni, 2 mesi (vedi Dybala, calciatore Juventus di fama mondiale), quindi, secondo questa elucubrazione del ministero della salute e del comitato tecnico scientifico dopo il 21esimo giorno dalla prima acclarata positività a covid19, si può tranquillamente uscire senza tampone di controllo e infettare il mondo... ma di cosa stiamo parlando??

Andrea Bellemo

La stagione dello sci

L'avversione

per il Nord

Le misure anticovid sono pesanti per tutti, ma la guerra contro lo sci che il Governo Conte programma è lo specchio della avversione verso quelle regioni del nord in cui lo sci è una risorsa essenziale. E guarda caso sono Regioni che a suo tempo chiesero maggiore autonomia; autonomia fortissimamente osteggiata dai due Governi Conte & C. Quale miglior occasione legale per legnare queste Regioni attraverso la mortificazione economica? Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli hanno nei Presidenti di Regione persone di centrodestra. Ricorda signor direttore quando l'Italia chiese aiuti alla EU, qualcuno di quella Amministrazione rispose che assieme ad altri, l'Italia avrebbe dovuto chiedere in ginocchio aiuti economici. Ebbene il Governo Conte parrebbe attuare quella tecnica di condizionamento economico, pestare le economie di queste Regioni in quanto sue avversarie politiche. Scusi direttore, non le sembra giunto il momento di andarcene?

Alberto Stevanin

Padova

Le limitazioni

Considerazioni

sul covid

Alcune considerazioni: 1 i ministri Conte e Speranza con la loro maniera discutibile di gestire il problema virus stanno trasformando l'Italia in una larva economico/finanziaria a rischio collasso sociale. A loro questo non interessa minimamente perché quando arriverà la resa dei conti non saranno più in carica e gli immani problemi dovranno essere risolti dai loro successori. I due fenomeni potranno così starsene tranquillamente spaparanzati a casa a godersi i generosi vitalizi alla faccia del popolo bue, tanto in Italia le colpe sono sempre degli altri. 2 come già successo in primavera con la chiusura dei locali pubblici capita sempre più spesso di vedere persone che si appartano in isolate stradine o nei parchi per espletare bisogni fisiologici, ma dobbiamo ridurci veramente in queste condizioni? 3 da Roma arrivano voci che, vista la situazione generale e l'insipienza dei politici, nelle stanze dei vertici militari serpeggi preoccupazione, irritazione e fibrillazione; al che la cosa mi fa venire strani pensieri: vuoi vedere che con la scusa del virus... 4 pare di capire che in un imminente futuro a chi si vaccinerà per il virus verrà consegnata una tessera che darà accesso a tutto mentre per i non vaccinati ci saranno forti limitazioni. Ovviamente questo mi ricorda il dittatoriale ventennio fascista. Ma per quanto tempo saremo ancora un paese democratico e ligio alla Costituzione?

Roberto Dassi

Tolmezzo (Ud)

Distinzioni

Chi è illuminato

e chi non lo è

Siamo alle solite, al trionfo dell'ipocrita politica del politicamente corretto molto cara soprattutto a quella parte politica che ha fatto di essa lo strumento, non l'unico, ma sicuramente il più utilizzato per delegittimare l'avversario e contemporaneamente di auto conservazione; andando per ordine parto dalle reazioni alle inaccettabili affermazione del Signor Morra, che si accoda a coloro che quando i cittadini, il popolo, la gente vota loro, ah beh allora gli italiani non sono stupidi, sono intelligenti e bla bla bla, quando invece, ohibò, si permettono di votare diciamolo chiaramente, a destra, allora si arrampicano sugli specchi, dato che sono così falsi, così conigli, che non hanno il coraggio, per ovvi motivi elettorali, di dire chiaramente che pensano siano tutti ignoranti e allora si inventano che quello parla alla pancia, che quell'altro stimola gli istinti più bassi e via blaterando; poi arriva un Morra qualsiasi che dice: siete stati cosi stupidi da eleggere risparmio il resto per pietà, e, dopo le prime indignate reazioni, cominciano i vergognosi peana di distinguo, cioè molto terra terra, se le stesse cose, parola per parola, fossero state dette che so, dalla Meloni, da Molinari, dalla Gelmini, nei confronti di un esponente della parte illuminata, non ci sarebbe virus che tenga e le piazze sarebbero invase da manifestazioni e proclami. Stessa cosa succede per il programma della Leosini dove era prevista l'intervista ad un signore condannato e in carcere per aver sfregiato la moglie; premetto che trovo discutibili programmi che danno spazio a condannati che dovrebbero semplicemente scontare la loro pena e non essere pubblicizzati, ma detto questo, anche qui non si capisce, o meglio nel caso del buon Matteo è evidente visto che annovera nel suo gruppetto la moglie del suddetto condannato, è inaccettabile la solita solfa dei due pesi e due misure: insorgono chiedendo l'annullamento dell'intervista, ma nessuno di questi signori così attenti, così premurosi, insorse mai ne ebbe alcunchè da ridire quando si intervistavano fior di terroristi delle BR, o addirittura si invitano, non si capisce bene in base a quali speciali meriti, a tenere lezioni negli atenei.

Diego Parolo

Carceri (Pd)

