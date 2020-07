CITTÁ

Aperte fino alle 21: COMUNALE PALESTRO - via Palestro 28 tel. 049.8710104; GUADALUPI - via Armistizio 21/C, tel. 049.680554. COMUNALE SAN BELLINO via Bramante 12 tel. 049.614044.

Aperta fino alle 24: STOPPA - via Piovese 103 tel. 049750702.

Aperta 24 ore su 24: ANDRETTA - piazza Garibaldi 5 tel. 049 8789961.

GUARDIA MEDICA: tel. 049.8214830.

CINTURA URBANA

Aperta 24 ore su 24: ABANO TERME - Colombo, via Volta 31/B, tel. 049 8668043.

Aperte fino alle 21 (11-17 luglio): ALBIGNASEGO - Montagna, via Roma 206, tel. 049 710065; RUBANO/SARMEOLA - Sanfiori, via Provvidenza 8, tel. 049 630510; TORREGLIA - San Daniele, via San Daniele 11, tel. 049 5211052; SELVAZZANO/FERIOLE - Feriole, via Euganea 346, tel. 049 8055503.

PIOVESE

Dalle 19.30 di martedì 14 alle 19.30 di giovedì 16: PIOVE DI SACCO - Vidale, piazza dell'Incoronata 5, tel. 049 5840182.

Dalle 19.30 di giovedì 16 alle 19.30 di sabato 18: CAMPAGNOLA DI BRUGINE - Vittoria, via Aldo Moro 140, tel. 049 9735861.

Dalle 19.39 di sabato 18 alle 19.30 di lunedì 20: ARZERELLO DI PIOVE DI SACCO - Santa Maria, via Monte Rosa 2, tel. 049 5843000.

ALTA PADOVANA

Aperte 24 ore su 24: BUSA DI VIGONZA - Lago d.ssa Grazia, via Regia 71, tel. 049 628239; CARMIGNANO DI BRENTA - Farmacia Comunale Carmignano , via degli Alpini 23, tel. 049 5957351.

Aperte dalle 9 alle 22: ABBAZIA PISANI DI VILLA DEL CONTE - Farmacia Sant'Eufemia, piazza Pio X 1, tel. 049 9390331; CAVINO DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - Farmacia Comunale Cavino, via da Cavino 1, tel. 049 9330467.

BASSA PADOVANA

Aperte 24 ore su 24: MONSELICE - Zuolo, via Costa Calcinara 80, tel. 0429 783120; CARCERI - Annostini, via Roma 44, tel. 0429 619422.

Sabato e festivi con orario normale, non notturno: ESTE - Levorato, via Salute 49, tel. 0429 4225.

Aperte fino alle 21: ARRE - Piovan, via Roma 85, tel. 049 5389014; VESCOVANA - Rizzati, via Don Federico Dainese 8/A, tel. 0425 910008.

© RIPRODUZIONE RISERVATA