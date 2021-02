CITTÁ

Aperta 24 ore su 24: ALLA STANGA Dottoressa Cremona - via Venezia 61 (centro Auchan), tel. 049 776070.

Aperta fino alle 24: AI CARMINI - via Petrarca 12/14 (Ponte Molino), tel 049. 8751424.

Aperte fino alle 21: PIANERI & MAURO- via VIII Febbraio 12 (All'Università), tel. 049 8758780; BENESSERE - via Po 19 (Sacro Cuore), tel 049. 611616; COMUNALE SANTA RITA - via Facciolati 35, tel 049. 755361.

Guardia medica: tel. 049 8214830.

CINTURA URBANA

Aperta 24 ore su 24: ABANO TERME - Farmacia Euganea, via Puccini 21, tel. 049 8611288.

Aperte fino alle 21: SANT'AGOSTINO DI ALBIGNASEGO - Cupellini, via Galilei 81, tel. 049 680405; SELVAZZANO - Rossi, via Scapacchiò 67/A, tel. 049 8055222; CADONEGHE - Alla Castagnara, via Marconi 47, tel. 049 8873930; SARMEOLA DI RUBANO - Sarmeola di Cirilli, via Provvidenza 204, tel. 049 634970; RIO DI PONTE SAN NICOLÓ - Via Gasparini 41/B, tel. 049 8967071.

PIOVESE

Fino alle 19.30 di oggi: CORREZZOLA - Farmacia Giacometti, via Garibaldi 55, tel. 049 5807015; dalle 19.30 di oggi alle 19.30 di sabato: ARZERGRANDE - Ma.G.Ca.Sas, via Roma 81, tel. 5800038.

ALTA PADOVANA

Aperte 24 ore su 24: BUSA DI VIGONZA - Farmacia Lago, via Regia 71, tel. 049 628239; CARMIGNANO DI BRENTA - Comunale, via degli Alpini 23, tel. 049 5957351.

Aperte dalle 9 alle 22: ABBAZIA PISANI DI VILLA DEL CONTE - Farmacia Sant'Eufemia, piazza Pio X 1, tel. 049 9390331; CAVINO DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - Comunale, via da Cavino 1, tel. 049 9330467.

BASSA PADOVANA

Aperte 24 ore su 24: MONSELICE - Farmacia San Bortolo, via San Bortolo 48, tel. 0429 1858042; MONTAGNANA - San Francesco, via Tempera 1, 0429 81211.

Aperte fino alle 21: BAONE - Famacia San Lorenzo, via Monte Gula 35, tel. 0429 56900; SAN PIETRO VIMINARIO - Anziutti, piazza Martiri della Libertà 1, tel. 0429 719033.

Sabato e festivi (orario non notturno): ESTE - Farmacia Zanchin, via Porta Vecchia 1, tel. 0429 2476.

