CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ciò che accade negli Stati Uniti si ripercuote sempre sul mondo intero e dopo l'approvazione della riforma fiscale di Trump, l'Europa non può restare a guardare. E se è impossibile procedere con le stesse misure, bisognerebbe quantomeno avere lo stesso coraggio. Quella americana, infatti, è una svolta radicale, visto che le imposte sugli utili d'impresa scenderanno dal 35 % al 21%. Per avere un paragone, in Italia sono mediamente più del triplo (al 64% calcola il Centro Studi ImpresaLavoro). E se a livello individuale le aliquote verranno...