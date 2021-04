Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CinemaLa censura è statasolo sostituitaAbbiamo appreso che la censura cinematografica non esiste più. Bene si direbbe, salvo poi sentire che ci sarà in sua vece una commissione speciale di ben 49 esperti che giudicheranno e classificheranno i nuovi film. Non ho dubbi che siano esperti e in grado di giudicare, ma a me sembra comunque una nuova censura. Pagati da chi poi? Non è stata eliminata la censura cinematografica, è stata solo...