Cina

La politica

e il virus

Nonostante in Cina continuino i morti ed i contagiati, l'allarme viene esteso a molti siti turistici e città. Il virus si propaga velocemente, l'antidoto non esiste e forse solo tra diversi mesi sarà disponibile. In Italia già siamo alle prese con l'influenza e ei pronto soccorsi hanno difficoltà a gestire l'emergenza e sul rischio che in alcuni casi i pazienti abbiano contratto la nuova patologia corona virus. Il nostro ministro della sanità, invece cosa fa? Permette lo scalo ad un aereo con centinaia di cinesi provenienti dalla città più colpita da questo virus. Complimenti, bravo. Tanto come al solito i nostri politici se ne fregano altamente dei cittadini, pensano forse che regalando 80 o 100 euro, pagati da latri cittadini, di salvarsi la faccia?

Rimo Dal Toso

Esperienza

Nuovi metodi

triste futuro

Quando da ragazzo mi sentivo dire che con l'età e l'esperienza avrei capito le cose, ma oggi che ho più di cinquant'anni le cose le capisco meno di allora. Anzi, per quanto riguarda la politica, non ci capisco più niente o forse è il mio metodo che non mi fa capire più niente. Ho imparato tutte cose sbagliate, una su tutte che, per avere successo in qualche cosa, si deve studiare, fare esperienza e continuare a studiare. Oggi, invece, devi solo saper comunicare per vendere quello che non sei e imbrogliare la gente, Forse Wanna Marchi è stata una precorritrice dei tempi. E il metro di misura su quello che si dice, non sono i possibili risultati delle tue opinioni, ma quante persone ti seguono in quello che dici e non importa chi siano queste persone. Ma se questa è il nuovo metodo, quale triste futuro potrà riservarci la nostra società?

Giovanni Malgarotto

Venezia

Complessità

e priorità

La Venezia di questi giorni - gli intasati fine settimana sono un ricordo, come testimoniano i tanti bar e ristoranti chiusi - ci ha reso consapevoli come il più efficace regolatore dei flussi turistici nella città lagunare si sia rivelato negli ultimi due mesi la combinazione di due nefasti eventi, la successione di una serie di maree che hanno superato in laguna il metro e mezzo, toccando la vetta dei 187 cm., e una canea mediatica, riuscita nell'intento di accreditare nel mondo l'immagine di una città se non addirittura sommersa, tuttora impedita nella sua vivibilità. Gli organi di governo del Paese e della città sono mobilitati sul versante della realizzazione del Mose per la salvaguardia fisica della città, ma la legge speciale del 1973, tuttora in vigore e con i cui fondi sono stati finanziati i lavori per la realizzazione delle paratoie alle bocche di porto. Prevedeva anche la tutela del tessuto economico e sociale della città. Una previsione del tutto disattesa, come documentano da un lato i dati sul crollo del numero di residenti registratisi nel centro storico e nelle isole negli ultimi 47 anni, dall'altro i flussi turistici divenuti insostenibili anche per l'assenza di qualsiasi regolamentazione da parte degli organi che avrebbero dovuto provvedere. Per carità, con tutto il rispetto per l'importanza della salvaguardia fisica della città, cosa pensano di fare le autorità che governano il Paese e la città per il tessuto sociale e economico e la regolamentazione dei flussi turistici? È come per un ammalato in fin di vita: un Mose funzionante potrebbe impedire la distruzione fisica della città, ma quale qualità della vita ipotizzano per residenti e visitatori della città fra 10, 20, 30 anni?

Giuseppe Barbanti

Accuse

La medicina

non è matematica

Mi sia consentita qualche osservazione su quanto scritto dalla Sig.ra Barbara Crosera e riportato sul Gazzettino di sabato 18/1 a pag. 30. Premetto che rispetto i sentimenti espressi dalla scrivente e posso anche comprenderli sulla base delle sue convinzioni. Le considerazioni e accuse espresse nello scritto sono però talmente generiche e critiche nei confronti di una categoria di professionisti che è già sotto tiro (addirittura talvolta cruento) di un'opinione pubblica spesso presuntuosa, supportata da media e social, da meritare qualche considerazione, Fra le molte che si potrebbero fare, mi limito ad una. L'uomo della strada crede e viene indotto a credere che la medicina sia matematica o almeno si basi su dati scientifici che nella matematica hanno il loro fondamento. Ora, se c'è un'attività umana che sfugge ampiamente a questa convinzione è la biologia in genere e la medicina in particolare. Certamente le statistiche hanno un'importanza fondamentale anche in questo campo, ma sono tutt'altro che decisive. Ogni essere umano ha una sua specificità e va valutato e trattato possibilmente nella sua individualità. La diagnosi e la eventuale terapia si basano non solo su cognizioni possibilmente aggiornate, ma anche e soprattutto su intelligenza, esperienza, intuito del medico, oltre che sui dati riferiti dal paziente nell'anamnesi (quasi sempre parziali ed esposti soggettivamente) e talvolta anche sul caso fortuito, fortunato o disgraziato. I sintomi sono relativamente pochi e vanno interpretati e connessi fra loro in maniera per quanto possibile logica. Perfino i dati di laboratorio e le altre indagini strumentali vanno sempre valutati dal medico curante e integrati nel quadro clinico generale. Ora, lo scritto della Signora presenta il grosso limite e difetto di non riferire, non dico i nomi, ma almeno i fatti specifici che hanno determinato in lei le sue convinzioni. Solo questo può dare a chi legge la possibilità di fare una propria valutazione. Certamente anche il medico può sbagliare e talora il quadro clinico può cambiare improvvisamente e costringere a modificare le proprie convinzioni precedenti, ma si consideri il fatto che spesso una diagnosi deve essere fatta in pochi minuti in un ambulatorio necessariamente sprovvisto di tanti supporti strumentali, mentre poi la valutazione dell'operato del professionista si basa sul rispetto dei protocolli scientifici in vigore, che magari richiederebbero ben altro tempo e attrezzatura. E non parliamo delle autoterapie sempre più spesso eseguite dai soggetti prima di rivolgersi al medico, sulla base delle informazioni fornite dai social. Altro che scienza e coscienza e alleanza terapeutica, categorie ormai obsolete e fuori moda soppiantate dalla tecnologia, dai protocolli e dalla diffidenza reciproca!

Lorenzo Girardi

