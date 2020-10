Ciclismo

Ganna, testa

da campione

Non so se i suoi impegni le hanno consentito di vedere in TV il finale di tappa del Giro d'Italia, giunta a Camigliatello Silano. Se è un appassionato di ciclismo, sono certo che si sarebbe entusiasmato come ho fatto io per la grande impresa di Filippo Ganna, un marcantonio alto più di m. 1,90 e chissà quanti chili di peso che, dopo essere stato in fuga per 180 Km., tirando tanto, ad un certo punto della salita, senza alzarsi di sella, ha staccato gli ultimi 2 compagni di fuga e praticamente, ha fatto gli ultimi 20 Km. come fosse una gara a cronometro, specialità di cui è campione del mondo. Ha affrontato la discesa bagnata con determinazione, ma senza fare il matto ed è arrivato al traguardo solitario e a braccia alzate. Dopo tanti giovani campioni, tutti stranieri, finalmente anche noi possiamo dire che abbiamo un grande campione, per forza fisica, coraggio e intelligenza di corsa. Forse, data la sua stazza non vincerà grandi giri, ma è destinato a vincere tanto, perché ha la testa da campione.

Gino De Carli

Orgoglio italiano

Grazie

Mancini

Per fortuna ci sono ancora persone come Roberto Mancini che mi rendono orgoglioso di essere italiano!

Mario Garlatti

Contraddizioni

Mose, il porto

in laguna

Con la riuscita prova del funzionamento sperimentale del Mose è esploso il conflitto insito nella contraddizione di un porto marittimo all'interno di una laguna. Con stiracchiamenti vari questo conflitto é stato eluso, nascosto, negato, ma non potrà continuare ad esserlo per sempre. La prova del Mose lo dimostra. I porti marittimi si affacciano sul mare.

Hugo Marquez

Venezia

Nuovi bancomat

Carte, contanti

e prese in giro

Il nostro governo, ci obbligherà a usare meno contanti e più carte di pagamento. In cambio dicono che ci rimborseranno qualcosa: quanto, come e dopo quante spese, non è dato sapere, come quasi ogni provvedimento di questo malaugurata compagine. Intanto oggi una comunicazione della mia banca mi dice che presto il mio bancomat dovrà essere sostituito, ma non sarà più gratuito, costerà poco ma sarà a pagamento. Ora a chi andranno questi soldi? Alle società delle carte di credito che recuperano le commissioni che il governo ha solo promesso di ridurre? Alle banche che tanto fanno tutto quello che vogliono, sempre? O allo Stato che ogni tanto introduce balzelli (vedi bolli trimestrali di 8 euro dell'ultimo governo di sinistra) dopo aver promesso per l'ennesima volta la riduzione delle tasse? Almeno ci risparmiassero bugie e prese in giro....

T.G.

Mondo senza regole

La maleducazione

dilagante

Esponenti delle istituzioni stanno tenendo delle lezioni, già da tempo, nelle varie scuole del territorio sul tema del comportamento sociale. Educazione e rispetto sociale è il tema delle lezioni ai ragazzi dell'età scolare, sia primaria che secondaria, promosso da docenti e genitori che sentono il bisogno di correggere i ben noti comportamenti di certi ragazzi d'oggi e dar loro un futuro da uomini più sensibili e preparati al rispetto dei rapporti umani di convivenza. Ripensando ai miei preziosi insegnamenti acquisiti in collegio, il succo di questo mio ironico articolo lo avrei voluto trovar scritto come cronaca e non doverlo qui semplicemente e provocatoriamente inventare. Mi riferisco dunque alla esuberante maleducazione che si riscontra un po' ovunque - e non solo fra i giovani - che va corretta già sul bambino in fasce, mediante una attenta ed energica, amorosa educazione e non con atteggiamento iperprotettivo o per deleteria noncuranza. Ma, forse oggi, è chiedere troppo a questo indaffarato mondo senza più regole, che per un superfluo benessere mina, talvolta, il futuro dei propri figli?

Gianfranco Gobbo

Mogliano Veneto (Tv)

Burocrazia

Farmaci e prescrizioni

non ripetibili

Ho letto con vivo dispiacere la missiva pubblicata sul suo giornale domenica 04/10 firmata Giorgio Zanetti. L'autore lamentava il fatto che a seguito di una caduta e della relativa visita al Pronto Soccorso la farmacia a cui si era rivolto non consegnava un antidolorifico che viene definito importante perchè nella lettera di dimissione ospedaliera mancava la firma originale del medico. In primo luogo, come essere umano, vorrei esprimere la mia solidarietà al signore per l'increscioso inconveniente che lo ha costretto a fare la spola dall'ospedale alla farmacia; in secondo luogo, come farmacista territoriale, mi vedo costretto a rettificare alcune imprecisioni presenti nello scritto. L'autore dicendo che l'Antidolorico è importante sicuramente non sa che tali farmaci (siano essi oppiacei di sintesi o semisintesi o FANS) richiedono una prescrizione NON RIPETIBILE ovvero una prescrizione che può essere usata una sola volta e conservata in farmacia da sei mesi a due anni. Questa legislazione restrittiva è finalizzata a evitare che questi farmaci, che recano molti effetti collaterali, siano abusati da categorie fragili quali tossicodipendenti, pazienti psichiatrici o affetti da disturbi del regime alimentare (anoressici, bulimici ecc). La non ripetibilità della ricetta o, come nel caso citato, della lettera di dimissione ospedaliera è data dalla firma in originale del prescrittore. Senza questo orpello burocratico la ricetta potrebbe essere duplicata con una buona fotocopiatrice o, meglio ancora, con uno scanner collegato a un computer. A dire il vero esiste una proposta di legge per legalizzare la firma digitale del medico anche per queste categorie di farmaci ma la normativa giace da anni in Parlamento e nessuno sa se e quando verrà discussa. Ovviamente, alla luce di tutto ciò, l'affermazione fatta dal signore che sollecitava la farmacia a bypassare il problema telefonando al Pronto Soccorso perde di significato perchè una semplice chiamata, pur istintivamente risolutiva, non mette al riparo il professionista da ciò che più spaventa in Italia tutti coloro che lavorano sia nel Pubblico che nel Privato: il puntiglio burocratico profuso nel corso di una possibile ispezione.

Lorenzo Martini

Stanghella (Padova)

