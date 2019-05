CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ChurchillGli elogia MusoliniChissà se un giorno si arriverà a giudicare nel suo insieme l'operato di Benito Mussolini e del fascismo e non quasi esclusivamente, come avviene generalmente, in seguito alla sconfitta della guerra. Un personaggio di cosi grosso rilievo e il lungo periodo in cui ha governato l'Italia, credo meritino di essere considerati e giudicati nell'intero arco della loro azione ed espressione politica. Gli addebitano la mancanza di libertà durante il ventennio, mancanza di cui non sembrò lamentarsi poi tanto la...