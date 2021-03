Chiusure

Una condanna

per pochi

Quasi tutta Italia è in lockdown, termine elegante per definire isolamento e clausura. Vi sono però deroghe per ben 29 attività commerciali tutte considerate essenziali inclusi i negozi di elettronica, di fotografia, di biancheria intima, di biciclette, le profumerie e i fioristi, il che rende le maglie della zona rossa molto larghe e probabilmente inutile la pseudo-chiusura, che penalizza di fatto solo i ristoratori, i baristi e ha ucciso inutilmente il turismo invernale.

Luca Alfonsi

Confronti / 1

L'Italia non è

l'Argentina

Egr. sig. globalista Hugo Marquez, dopo aver letto la sua polemica risposta alla mia opinione espressa sulle pagine del Gazzettino, devo fare due precisazioni. Nella sua, lei ha contemporaneamente ragione e torto, cosa difficile ma non impossibile. Ha ragione quando dice che piuttosto che vivere nella casa Argentina è meglio vivere in condominio e il perché lo sanno tutti. Ha torto quando equipara l'Italia all'Argentina perché con tutto il rispetto, non c'è proprio paragone rispetto alla storia, alla cultura, al territorio, all'imprenditoria, all'arte e a tante altre cose che dividono le due nazioni. Non voglio dire che l'Argentina non sia un grande paese ma non è paragonabile neppure lontanamente all'Italia. Di qui ne discende che neanch'io vorrei vivere nella casetta Argentina. Ma io sono Italiano, del nordest, e so benissimo cosa potremmo fare se non fossimo legati al guinzaglio Europeo (e non...) e con molti pesi da trascinare.

Claudio Scandola

Confronti / 2

L'Europa non è

un condominio

Mi inserisco nell'interessante dibattito fra lettori del Gazzettino a proposito della preferenza fra il vivere in un condominio (l'Europa) o in singole villette. Il problema è mal posto: l'Europa non deve essere un condominio, nel quale ciascuno è proprietario di un appartamento e tutti litigano per le spese; deve essere una società nella quale tutti collaborano al fine di conseguire il massimo di utili, da ripartire poi equamente fra tutti. Se ci si spoglia da pregiudizi si deve riconoscere che l'Italia è probabilmente lo stato membro che ha tratto maggiori vantaggi dall'appartenenza all'Unione. A parte altre considerazioni tale appartenenza ha consentito al nostro Paese di ridurre al massimo i tassi di interesse sul nostro gigantesco debito pubblico, evitandoci così quel default che ci avrebbe fatto ripercorrere l'eterno calvario dell'Argentina.

Giancarlo Tomasin

Letta

Che cosa manca

nel discorso

Sono iscritta al Pd fin dalla sua fondazione e anche consigliere comunale in una città in provincia di Venezia. Ho ascoltato il discorso di Letta e mi sono ritrovata a distanza di 13 anni alla prima assemblea costituente del PD del 2008, quando partecipai come delegata alla prima assemblea nazionale del PD. Avevo 24 anni. 13 anni dopo e il discorso di Enrico Letta è poco diverso da quello che avrebbe potuto fare 13 anni fa e che varie volte poi è stato fatto dai segretari che si sono succeduti. 13 anni ed ancora un discorso dal quale non si capisce da che parte va e andrà questo partito. Un discorso che non solo non dice chi vuole rappresentare questo partito, ma nemmeno come e perché. Chi rappresenta il PD? Nessuno lo sa. È un partito che difende l'Europa, ma non ha il coraggio di dire che l'Europa esiste solo come unione monetaria e come area di scambio beni e persone, ma non chiede né lotta per l'unione fiscale. L'Europa non ha nemmeno saputo imporsi per avere dei vaccini per tutti. E il Pd non ha detto nulla. È un partito che non ha più alcuna consapevolezza di sé, risulta sempre e solo subalterno all'ideologia dominante, una sorta di liberismo di sinistra. Ma compito delle forze di sinistra e progressiste è quello di battersi per riaffermare il ruolo della politica non subalterno né alla finanza, né ai mercati, ma essenziale per restituire sicurezza alle classi medie impaurite e sole, per dare prospettive di lavoro per noi generazione nel pieno dell'attività produttiva. Di tutto questo non c'è nulla nel discorso di Letta. E d'altro canto è difficile cambiare se si pensa di cambiare solo il conducente quando il carburante è lo stesso e la direzione è ignota.

Elisa Veronese

Riforme

Sburocratizzare

per vivere meglio

Già dagli anni cinquanta del secolo scorso, come sappiamo, fu tentato dal Governo di snellire la macchina burocratica nazionale. Dopo oltre sessant'anni però ci ritroviamo dover metter mano, e questa volta speriamo sul serio, a questo meccanismo fondamentale dello Stato che nel tempo non si è certo snellito, bensì appesantito in forma molto grave. Neppure la tecnologia può alleggerire la macchina pubblica nel suo intrinseco concepimento. Questo porta danno, di conseguenza, anche a tutto il settore privato nelle sue funzioni, come quotidianamente appare ad ognuno di noi. Basta dover interpretare leggi e regolamenti, o aver a che fare con Enti Pubblici, per non citare l'applicazione della Giustizia, per subire interminabili lungaggini legislative tra: certificazioni, autorizzazioni, accertamenti, versamenti, entro un meccanismo legislativo divenuto sempre più farraginoso e da specialisti. Ma basta anche semplicemente atteggiarsi come cittadini alle talora intricate, sovrabbondanti o anche inutili: estratti conto, bugiardini, bollette, spiegazioni di funzionamento, compilazioni di certi moduli, cartelli poco chiari, ecc. In parte posso giustificare la titubanza di quell'Ente di turno per il timore di assumersi responsabilità per leggi così intricate. Auspicherei per il futuro, non dover più bussare per ottenere i miei diritti e anche per svolgere i miei doveri, ma ricevendo possibilmente una esauriente e solerte risposta professionalmente all'altezza, esente da inspiegabili lungaggini o evasive giustificazioni di impotenza che, quantomeno ci complicano la vita. Qualcuno leggendomi potrà giustamente osservare che quanto detto è largamente risaputo un po' da tutti, ma allora perché questa, a dir poco lacunosa burocratica, persiste da così tanto tempo?

Gianfranco Gobbo

