Censure sul web

Siamo davvero

un Paese libero?

A seguito delle ormai giornaliere censure web possiamo sicuramente affermare che le nostre democrazie, le nostre libertà, vengono continuamente calpestate da multinazionali sovranazionali, ormai tramutate in feroci cani da guardia contro il giornalismo indipendente. Ma il Parlamento tace, i garanti della democrazia dormono, gli ordini professionali chiudono gli occhi. Siamo ancora in un paese libero?

Mario Garlatti

Vaccini

Una dose

ma per tutti

Non sono un medico, ma penso occorra prendere in seria considerazione i risultati incoraggianti che la Gran Bretagna sta ottenendo con la sola prima dose di vaccino. Sappiamo che le nostre industrie farmaceutiche impiegheranno circa sei mesi per adeguare i loro impianti alla produzione nazionale dei vaccini, un periodo di tempo troppo lungo che non ci permette di aspettare passivamente. Dato che le multinazionali continuano a tagliarci le forniture, a mio avviso è inopportuno accantonare dosi per iniettarle a chi ne ha già ricevuta una lasciando il resto della popolazione esposta completamente al contagio. Vaccinare tutti, anche se per ora solo con la prima fiala, consentirebbe di riaprire tutte quelle attività rimaste sempre ferme, come turismo, palestre e spettacolo, di riavviare in modo efficace il sistema economico e di rispettare il principio costituzionale di uguaglianza tra tutti i cittadini.

Mauro Cicero

Sanità

Le farmacie

e le prenotazioni

Su tickets da pagare e prenotazioni all'ULSS 3 Serenissima, da qualche anno ci sono farmacie che si prestano a svolgere questo servizio, altre che si rifiutano, adducendo la mancanza di personale o l'impossibilità di mettersi davanti al computer quando c'è gente da servire al banco, altre disponibili soltanto a orari fissi. Indubbiamente ai cittadini fa o meglio farebbe comodo evitando di andare fino all'ospedale dell'Angelo o al Civile, basta però che le stesse (farmacie) mettano bene in vista la loro disponibilità o meno di fare quel servizio, evitando alla gente di mettersi in coda aspettare il proprio turno per poi sentirselo gentilmente rifiutare...

Piergiorgio Beraldo

Politica

Non confondiamo

5 stelle e IdV

In questi giorni si sente parlare di un possibile (ma, spero, improbabile) utilizzo del simbolo di Italia dei Valori al Senato da parte dei fuoriusciti pentastelloidi. Spero sia solo una delle tante boutade di questi signori, spero ardentemente che la manovra fallisca perché - essendo stato in IdV - non vorrei essere nemmeno accostato a questi baldanzosi nuovi politici. In tutta la mia vita ho aderito solo ed esclusivamente a Italia dei Valori, per questo partito sono stato eletto in Consiglio Provinciale a Venezia e in Consiglio Regionale Veneto dove credo di essere riuscito a fare/produrre qualcosa di buono per la Comunità; non pago, mi sono impegnato per l'organizzazione di Italia dei Valori venendo eletto anche Segretario Regionale Veneto. Purtroppo la storia e molti errori politici e di strategia ci hanno condannati all'oblio e molti di noi hanno abbandonato l'attività politica, mal digerendo però l'idea che gli ex pentastelloidi possano utilizzare anche solo il simbolo di IdV per finalità comunque incomprensibili alla gente comune. Italia dei Valori, purtroppo, è un'esperienza conclusa da tempo. Come quando ricordiamo i nostri defunti, lasciamola riposare in pace.

Gennaro Marotta

Varianti

Ce la faremo,

ma sotto...

È trascorso circa un anno dall'inizio della pandemia da Coronavirus e ci ricordiamo il primo e speriamo ultimo lockdown. Tutti siamo rimasti sconvolti da questo evento che tuttora porta lutti in ogni parte del mondo. Ci ricordiamo delle frasi che campeggiavano dappertutto, sui cartelloni, sugli striscioni appesi ovunque, sui fogli attaccati agli ingressi di tante abitazioni: andrà tutto bene, ce la faremo. La paura e lo sgomento colpiva tutti e specialmente coloro che vedevano i propri cari estinti trasportati dai camion militari in mete sconosciute. Quei cartelli davano speranza per affrontare l'angosciosa situazione. Ora a distanza di un anno la gente si è assuefatta, ma non ne può più. Tutti vorrebbero riprendere la vita dei mesi, degli anni passati. Ma non sarà più come prima. La storia insegna che dopo una guerra o una pandemia si rivoluzioneranno stili e abitudini di vita. Ora si sono aggiunte le cosiddette varianti del Covid virus. Ma allora, sembra che stando a qualche sapientone i vaccini potrebbero non servire a nulla e non sarà più finita. Altro che ce la faremo, ce la faremo sotto.

Giacomo Mella

Strategia

L'ordine

degli anziani

Ho sentito in questi giorni il Presidente Zaia, attorniato dall'assessore alla Sanità e da altri collaboratori, se non ricordo male, durante la consueta conferenza stampa di presentazione dei dati inerenti i contagi, sostenere che la vaccinazione over 80 iniziava a partire dagli ottantenni e via a scalare, perché così aveva stabilito lo Stato. Perplesso, sono andato a vedere le numerose note centrali, a tal riguardo, leggendo le Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 che stabiliscono, tra l'altro, con riferimento all'età Le priorità per l'attuazione della seconda fase del piano nazionale vaccini covid-19. L'obiettivo del documento è quello di individuare, l'ordine di priorità delle categorie di cittadini da vaccinare dopo quelle della fase 1 (operatori sanitari e sociosanitari, personale ed ospiti dei presidi residenziali per anziani, anziani over 80 anni). Non si dice che si deve partire da chi ha 80 anni: si può iniziare, per esempio, dagli ultranovantenni, oltretutto perché soggetti più vulnerabili. Del resto gli altri Stati Europei (es. Inghilterra), senza dire le altre Regioni (Lombardia, Lazio, Campania, etc.) prendono in considerazione proprio i soggetti più anziani. La Regione Veneto, invece, più esattamente, dice Per una maggiore efficacia di tale azione di prevenzione si è deciso di iniziare la vaccinazione dal gruppo più numeroso della popolazione anziana, rappresentato dalla coorte dei nati nel 1941, circa 43.346 persone. Successivamente, a partire dal 22 febbraio 2021, la campagna vaccinale della popolazione anziana continuerà con i nati nel 1940, a partire dal 8 marzo 2021 con la chiamata della coorte degli 82enni (nati nel 1939), e a partire dal 15 marzo 2021 con la coorte degli 83enni (nati nel 1938). I soggetti nati negli anni precedenti (1937, 1936, 1935, 1934, etc) verranno chiamati secondo calendarizzazione che verrà definita a breve, appena saranno rese disponibili le informazioni sulle consegne di vaccino. Ne deduco che la vaccinazione per il sottoscritto, classe 1924, qualora sopravviva alla terza ondata, ben che vada, arriverà a giugno. Questo è quello che si evince dalle disposizioni nazionali citate. Sono state, dunque, le Regioni a stabilire, autonomamente, come intervenire sulla fascia di età over 80.

Gino Braga

