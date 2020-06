Cattolica

L'assurdità

del voto capitario

Vorrei far conoscere la situazione che stanno vivendo gli azionisti di Cattolica assicurazioni, quale sono io. Cattolica è una società cooperativa: in essa vale il voto capitario dei soci, e addirittura i semplici azionisti non possono nemmeno votare. Il voto del socio che ha 300 azioni vale comunque quanto quello di chi ne ha 3 milioni. Cattolica è però società quotata in borsa, dove per tutte le altre società, nessuna esclusa, vale il principio che chi ha più azioni, cioè chi ci ha investito più soldi, conta di più. Ma se servono soldi freschi, per esempio, chi decide un aumento di capitale deve anche metterci più soldi degli altri. Oneri ed onori. Invece il voto capitario che ha un senso in una coop di piccole dimensioni, in una società gigante diviene un assurdo: i suoi disastrosi risultati si sono già visti nel caso delle due popolari venete. Chi decide i soldi li fa mettere agli altri: di suo ben poco. Uno potrebbe obiettare che nessuno mi ha obbligato a comprare azioni della Cattolica. Rispondo con un esempio: affitto un appartamento ad un inquilino che inizialmente mi appare una brava persona. In seguito, egli procura continui gravi danni al locale, che io sono in ogni caso costretto per un anomalo contratto a riparare spendendo forti cifre (nell'esempio: aumenti di capitale). Intanto il mio locale si svaluta e l'inquilino non può essere mandato via in nessun modo praticamente per l'eternità. Se lui vuole farsi i rubinetti d'oro in cucina, io devo comunque pagarglieli. Persino l'affitto su cui contavo (=dividendi) rimane un'opzione a suo arbitrio. Il contratto risulta chiaramente solo oneroso per me, ma allo stato non posso farci nulla. Nel frattempo l'azionista assiste sgomento al crollo del suo investimento: alla società è stato richiesto dall'autorità di controllo un nuovo aumento di capitale a riparazione di squilibri che solo poco tempo fa non risultavano da nessuna parte. Cioè un'altra toppa all'appartamento a spese di quel fesso del proprietario. La politica, dunque, se non interviene, si assume una responsabilità grave. Quello che si è fatto per le banche popolari, e si è visto cosa ci fosse sotto, e cosa ne sia derivato, va fatto urgentemente anche per Cattolica. Essa deve venire tramutata in SpA in tempi brevissimi, pena un altro terremoto nel Veneto. E non si dica che andrebbe mantenuta l'identità mutualistica: essa appare in inconciliabile contraddizione con la scelta di farsi quotare in borsa. Con le banche popolari lo si è capito troppo tardi, a buoi scappati. Qui la situazione non pare migliore.

Giuliano Agostinetti

Vocaboli

La questione

del plexiglas

Mi spiace leggere sul Gazzettino di oggi, a pagina 3, il termine plexiglass, anziché plexiglas. Su questo refuso si è scatenata l'ennesima discussione tra il Ministro dell'Istruzione (?) Azzolina e il Leader della Lega Salvini e secondo la Treccani, Salvini ha ragione: il termine giusto è plexiglas. Speriamo che non ci si riduca a prendere per buona l'affermazione tanto, si capisce lo stesso!

Gianfranco Cuzzuol

Stati Generali

Invitare

la memoria

Presto avremo gli Stati generali, ma perché siano davvero ecumenici e memorabili, bisognerà non dimenticare di invitare la memoria (Ceronetti docet). Perché sarebbe grottesco (anzi no, visto che Poe ci ha insegnato quanto sia serio il grottesco) affermare tutto e anche il contrario di tutto, agli Stati generali. Perché per ritrovare il bandolo della matassa, pare dovremo ricominciare dal sillabario, dalla riscoperta dell'acqua calda, dalla casa disegnata dai bambini, dall'albero. O addirittura dalla casa sull'albero. Si perché ci sarà anche da sbrigarsi a riscoprire quel che è essenziale, dopo la sbornia globalista di superfluo irrinunciabile, criterio intensivo, e doppio massimo ribasso. Bene quindi se il brainstorming esiterà (ad esempìo) che tutto questo esubero normativo non è finalizzato allo status quo ante, ovvero che ci saranno attività che non verranno aiutate-ripristinate, perché tutto sommato deleterie, in epoca di covid 19. Viceversa, sarebbe esiziale se le piccole singole istanze venissero messe in ombra sepolte dal polverone fumogeno sollevato attorno al grande calderone per accontentare tutti (ergo nessuno) come si può facilmente arguire anche solo esercitando la memoria, senza assembrarsi tutti appassionatamente in una spartizione dei pani e dei pesci dei fondi straordinari per la rinascita. Anche all'autolesionismo collettivo dovrebbe esserci un limite.

Fabio Morandin

Salvini

Nostalgia sbagliata

degli anni Ottanta

Ho visto a DiMartedi Salvini dichiarare la sua infinita nostalgia per i bellissimi anni ottanta in cui tutto cresceva a dismisura compresa l'inflazione, oltre al debito pubblico di cui ancora stiamo pagando le conseguenze. Questa meraviglia durò un decennio, poi i nodi arrivarono al pettine del governo Amato e i bei sogni finirono con la famosa super manovra da 90 mila miliardi dell'epoca. Sappiamo che il pifferaio magico Salvini, con i suoi economisti (Borghi e Bagnai) è un nostalgico del ritorno alla Lira e allora ci sarebbe il KO definitivo!

Giorgio Curtolo

Opinioni

C'è chi odia

chi governa

Leggendo alcune prese di posizione pubblicate nelle pagine Lettere&Opinioni de Il Gazzettino, con amarezza rilevo che in alcune di queste sono riportati dei forti rilievi critici che rasentano l'odio contro coloro (in primis il Governo) che non darebbero risposte positive immediate alle loro richieste di sussidio, per fronteggiare l'attuale delicatissima situazione della pandemia Covid 19. La libertà di opinione, di proposta, di richiesta e di espressione, è un diritto Costituzionale che, però, si affianca strettamente al dovere Costituzionale del rispetto nei confronti di tutte le persone e delle istituzioni pubbliche. Con l'odio e la contrapposizione, il Paese precipita nello scontro sociale e politico e nella violenza non solo verbale. Prendiamo seriamente in considerazione la raccomandazione del Presidente della Repubblica: nell'attuale fase di emergenza sanitaria ed economica, il Paese deve rafforzare la coesione sociale.

Franco Piacentini

Venezia

Non scavate

nuovi canali

Ho letto l'ultima decisione del Governo sul passaggio delle grandi navi in laguna a Venezia ed ho letto che tali navi saranno inviate a Marghera scavando canali o peggio scavando nuovi canali! Desidero ricordare con forza quanto da anni va dicendo il Prof. D'Alpaos dell'Università di Padova grande esperto di idraulica il quale ha sempre detto che i nostri antenati hanno sempre grandemente rispettato la laguna e le sue acque e che scavare i canali lagunari o peggio scavarne di nuovi significa condannare a morte Venezia perché in questo modo l'acqua del mare entrerà in laguna con più forza causando maree sempre più alte sconquassando così l'intero ecosistema della laguna! Mi pare un disastro annunciato e chi prenderà questa grave decisione deve assumersi sin da ora tutta la responsabilità.

Franco Rinaldin

