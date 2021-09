Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CASTELFRANCONOTTI MAGICHECON ROSSINIDomani alle 21, all'arena del Teatro Accademico di Castelfranco per la rassegna Notti Magiche 2021, l'Orchestra Classica Italiana metterà in scena l'opera buffa in un atto di Rossini L'occasione fa il ladro. Sul podio Fabrizio Da Ros, regia del maestro Bertolotti con costumi di Francesco Ugoli. Per questo evento era stato bandito un concorso per cantanti: i vincitori hanno potuto partecipare ad una...