Caso Piacenza

Mele marce

ma sempre Benemerita

Per coloro che non hanno mai amato le forze dell'ordine dopo i fatti di Piacenza, c'è un gran voglia di infangare la benemerita, normalmente così etichettata grazie alla sua centenaria storia ricca di molti atti d'eroismo, che per ovvi motivi di spazio non elenco; tuttavia l'intera Arma non può essere discriminata per colpa di un manipolo di sciagurati, che facevano gli affaracci loro, grazie alla divisa che indegnamente indossavano e anche purtroppo per colpa di chi avrebbe dovuto controllare e non lo ha negativamente fatto. La vita ci insegna che mele marce si annidano d'ovunque, tuttavia in tutte le istituzioni ci sono migliaia di persone, sulle quali il paese può sempre contare, sorvoliamo sulla politica per amor di patria. A chi dovremmo affidare secondo qualcuno il controllo della legalità della nazione, forse a qualche organizzazione extraparlamentare? Per non correre il pericolo di diventare come il Far West, dove vige la legge del più forte, ci si deve affidare gioco forza solo alle forze dell'ordine, alle quali dobbiamo la riconoscenza per il lavoro che svolgono tra mille difficoltà e generalmente anche poco pagati. Per questa ragione alle forze dell'ordine, tranne qualche eccezione che non conferma la regola, dovremmo ringraziarli per tutto quello che fanno, perché se perdono loro contro una delinquenza in preoccupante aumento, per tutti noi è finita.

Ugo Doci

Venezia

Poche corse

per l'aeroporto

Scrivo questa lettera per portare a conoscenza che la linea 5 Actv/Bus che parte da Piazzale Roma a Venezia e porta fino all'aeroporto di Marco Polo/Tessera passando per Campalto e Villaggio Laguna, nei giorni festivi ha solo una corsa all'ora tutta la giornata. Mi sembra francamente ingiustificato questo orario di servizio, dai primi giorni di luglio i voli inoltre sono aumentati considerevolmente e probabilmente l'azienda Actv dimentica gli utenti e i lavoratori che utilizzano quotidianamente questa linea e che naturalmente si trovano in difficoltà dovendo attendere un'ora tra una corsa e l'altra. Confido a breve, in una implementazione delle corse, se è vero che si vuole riportare il turismo a Venezia è imprescindibile dare la giusta attenzione ai collegamenti.

Marina Tussetto

Magistratura

Leggi ordinarie

per la riforma

Sono ben d'accordo con le osservazioni del lettore Giulio Menegazzi sui problemi della magistratura. Proprio perché il magistrato, oltre ad essere imparziale nelle decisioni, deve anche apparirlo, non si può ammettere che chi ha intrapreso la via della politica possa poi rientrare nella magistratura. La cosa a mio parere sarebbe anche in breve realizzabile perché è sufficiente una legge ordinaria. Purtroppo, non è invece altrettanto facile intervenire sull'altro tema, il problema dei Palamara-serpi in seno, vale a dire dei magistrati di talento in quel genere di attività, e che - ed è questo l'aspetto più inquietante - però vivono con le risorse del meccanismo sano della magistratura. Bisogna sicuramente puntare sulla formazione dei giovani magistrati, come già avviene nelle ottime scuole del Csm. Ma poi la materia coinvolge in più aspetti le disposizioni della Costituzione, e quindi richiederebbe tempi medio-lunghi, e soprattutto atmosfere politiche più rilassate di quella drammatica che stiamo vivendo. Ad esempio, per la necessaria riforma della legge elettorale del Csm in modo da porre ostacoli all'ascesa dei carrieristi alla Palamara, non sarebbe sufficiente la legge ordinaria, in quanto è la Costituzione a stabilire direttamente l'elettorato attivo e passivo per tutti i magistrati. Con legge ordinaria, a mio parere, si possono invece limitare rigorosamente le competenze del Csm ai soli provvedimenti concernenti la carriera dei magistrati, come stabilisce la Costituzione, e precludere ogni attività di altro genere, compresa quella consultiva oggi ammessa dalla legge ordinaria. Inoltre, pur sempre con legge ordinaria è auspicabile che si vada avanti verso il principio per cui i magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni. La riforma realizzata con il ministro della giustizia Roberto Castelli, e portata a termine dal centro-sinistra con ministro Clemente Mastella, ha stabilito la temporaneità degli incarichi direttivi. Ma poi, complice la politica che ha rafforzato la dirigenza del Procuratore della Repubblica, nella pratica si è arrivati ad un ruolo di dirigenti sì temporanei, ma che poi passano ad un altro incarico direttivo. Anche in mancanza della necessaria riforma delle elezioni, la più attuabile miniriforma delle competenze del C.S.M., e dei limiti e dell'importanza dell'incarico di dirigente dell'ufficio giudiziario, in linea con lo spirito della legge Castelli-Mastella, varrebbe in modo rilevante a scoraggiare il vergognoso fenomeno dei Palamara-serpi in seno.

Giuseppe Rosin

già magistrato

Berlinguer

Un'intervista

da ricordare

Il 28 luglio del 1981, 39 anni fa, Enrico Berlinguer rilasciò a Eugenio Scalfari la famosa intervista (purtroppo troppo presto dimenticata) sulla Questione Morale. In questo particolare momento storico, e non solo, dove politica, partiti, Paese sembrano ritornati al 1981, alcuni brevi passaggi possono servire a meditare nel tentativo di cambiare. I partiti di oggi non fanno più politica... I partiti hanno occupato lo Stato e tutte le sue istituzioni, gli enti locali, gli enti di previdenza, le banche, le aziende pubbliche, gli istituti culturali, gli ospedali, le università, la RAI... Molti italiani si accorgono benissimo del mercimonio che si fa dello Stato, delle sopraffazioni, dei favoritismi, delle discriminazioni. Ma gran parte di loro è sotto ricatto. Hanno ricevuto vantaggi o sperano di riceverne, o temono di non riceverne più.... Anche se fa caldo, una intervista da leggere.

Elvio Beraldin

Montagna

Prima i lupi

o gli uomini?

Di recente, rispondendo ad un lettore, a proposito degli animali, abitanti naturali della montagna, il Direttore del Gazzettino ha scritto che gli orsi fanno parte di questo mondo, che è il loro mondo, prima che il nostro. Bisognerebbe sempre ricordarsene. Non parlerò di orsi, ma dei lupi che stanno sconvolgendo con continue razzie molte aziende della sinistra Piave e dell'Alpago. L'inserto di Belluno nel Gazzettino di oggi è occupato per diverse pagine dalle razzie dei lupi che si fanno sempre più numerose, recando danni gravi a chi ha scelto di lavorare in montagna. Gli allevatori che hanno scelto di operare in zone disagiate, anche se verranno rimborsati dei danni, hanno diritto ad essere meglio tutelati; le loro aziende non possono subire uccisioni di animali di continuo, talvolta anche vicino alla porta di casa. Dobbiamo tutti essere grati a chi ha scelto un lavoro duro, che vuol dire anche manutenzione e cura del territorio. Non chiedo lo sterminio dei lupi, ma in ogni caso, credo si debba porre il problema di priorità. È più importante salvaguardare il lupo o la presenza di chi ha deciso di guadagnarsi da vivere per sé e la famiglia, facendo un lavoro di grande sacrificio e certamente scomodo?

Gino De Carli

