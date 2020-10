Caso Palamara / 1

Perché Mattarella

non interviene?

Occupa ampio spazio nei media la vicenda del magistrato Luca Palamara, con l'allontanamento dall'ordine giudiziario. Provvedimento che lascia sconcerto e interrogativi circa la portata di una responsabilità singola o più collettiva. Stante la situazione caotica del governo e della compagine litigiosa che lo regge le forze di opposizione si sono rivolte al Capo dello Stato nell'interesse del nostro Paese ma... Tornando al caso Palamara il Capo dello Stato stesso non è anche Presidente del CSM? E come tale perché non interviene? Ricordo che l'allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga chiamò in causa i Carabinieri per sedare gli animi. Non sarebbe il caso di un autorevole intervento?

Celeste Balcon

Caso Palamara / 2

Il CSM ha solo

fatto la sua parte

Sul caso Palamara qualcuno può avere avuto l'impressione di una conclusione affrettata, in quanto non è stata ammessa a testimoniare gran parte delle persone indicate dalla difesa. Ma il processo non è un'inchiesta su un certo fenomeno in generale. Il Giudice non è uno storico, né un giornalista, né una commissione di inchiesta. Suo compito è di accertamento sulla sussistenza o meno dei fatti specifici attribuiti all'imputato, ed allo scopo ben possono essere sufficienti sei testimoni invece dei centotentatre invocati dall'elefantiaca Difesa. Il processo deve andare alla sua conclusione, e l'Inquirente è sempre pronto ad istruirne altri, magari di analogo contenuto nei confronti di altri soggetti. Per capire le condanne è sempre bene tenere presente il fatto specifico costituente l'accusa. Secondo quanto è ormai ultranoto e si legge negli atti, la condanna, con specifico riferimento a fatti del maggio 2019, riguarda un'iniziativa di Palamara, le sue indebite manipolazioni dei meccanismi decisionali per pilotare le nomine dei Procuratori di Roma e di Perugia, anche tramite il coinvolgimento di Cosimo Ferri, parlamentare ex- magistrato, e di Luca Lotti ex-ministro imputato. Il CSM già non era esente da critiche proprio sulla gestione delle decisioni sulla carriera dei magistrati, ma Palamara, che già era imputato a Perugia, non si è di certo tirato indietro, ed anzi ci ha messo di suo, ha dato un talentuoso contributo alla prassi degerativa. E dunque per la sentenza di radiazione dalla magistratura l'imputato non può apparire vittima, ed è inappropriato l'accostamento dell'operato del CSM a quello del generale che per salvare se stesso non ha esitato a tradire i traditori di Hitler. Per ora il CSM non ha fatto che la sua parte, e non sono escluse altre iniziative disciplinari.

Giuseppe Rosin

Libia / 1

La beffa

dei pescatori

Leggo che due pescherecci siciliani sono stati sequestrati dalle vedette libiche, che fra l'altro abbiamo regalato noi alla Libia, e che uno dei governi libici per il loro dissequestro pretende da noi la liberazione di due scafisti libici che portano qui in italia immigrati clandestini. La I di italia non merita la lettera maiuscola e ad ogni lettore tale notizia si commenta da sola. Proseguo con la nave ONG carica di clandestini che finalmente era stata autorizzata dal Sindaco all'approdo nel porto di Marsiglia, ma il governo centrale l'ha respinta dicendo che i clandestini devono essere portati in italia, porto più vicino e perchè noi siamo i c...ioni di turno (questo lo aggiugo io). Povera italia!

Alberto Tiozzo

Libia / 2

Quanti soldi

buttati al vento

Sarebbe interessante conoscere quanti milioni abbiamo buttato al vento finora per frenare o fermare l'emigrazione dalla Libia (anche con rifornimenti di materiale difensivo), dal Marocco e dalla Tunisia in particolare, mentre siamo ancora in preda di una sfrenata importazione di extracomunitari, che con i loro barconi, o aiutati dalla nostra marina militare, approdano sulle nostre coste tutti i santi giorni... senza preventivi controlli sanitari e senza tante regole: come quelle che vengono imposte alle nostre attività produttive da cui traiamo i nostri motivi di vita. A cosa è servita l'interlocuzione del nostro ministro degli esteri Di Maio con i responsabili di questi Paesi, se poi nessuno ci ascolta e noi poi apriamo addirittura i porti all'invasione... Soldi gettati al vento e null'altro, oltre alla beffa di essere trattati sotto gamba. Cosa che anche altri Paesi europei, Francia in primis, certo non sopporterebbero così alla leggera...

Rolando Ferrarese

Pirateria

Non scaricate

i film gratis

Sono un appassionato di cinema. A me i film piace vederli in sala. Voglio toccare un tema che spesso passa in secondo piano: la pirateria. La pirateria fa danni ingenti al settore cinema ma anche alla musica e ai videogiochi. Intere famiglie restano senza lavoro. Se le sale cinema non hanno già chiuso a causa del covid, chiuderanno a causa della pirateria. I governi di turno sono abbastanza assenti sull'argomento. Probabilmente più di questo non possono fare. Il fenomeno è dilagante. La pirateria oltre che illegale è anche immorale. Mi rivolgo quindi agli appassionati, in particolare ai giovani, non scaricate illegalmente un film! Se non volete vederlo in sala, vedetelo su Sky o Netflix. Se non volete pagare, vedetelo su Rai o Mediaset.

Emanuele Biasi

Pagamenti

Il ritardo

del Pubbllico

Secondo la CGIA di Mestre 11 Ministeri su 12 (l'escluso è quello degli Esteri) sono in ritardo sui pagamenti delle fatture, secondo i tempi previsti per legge. Non è certo una novità che lo Stato paghi in ritardo; certo, in tempi di Covid, con tante aziende al limite della sopravvivenza, sarebbe auspicabile il massimo della puntualità. Mi piacerebbe tanto saper quanto lo smart working sia responsabile del problema, viste anche le forti lamentele di moltissime aziende che non riescono o hanno forti difficoltà a mettersi in contatto con la P.A. e ad ottenere una risposta ai loro quesiti. È evidente che smart working, non vuol dire lavoro da casa o agile, ma qualcos'altro, come ha dichiarato duramente il Governatore della Sicilia Musumeci, rivolgendosi ai dipendenti Regionali.

Gino De Carli

Calcio

Così si distrugge

un'economia

Il ministero della salute, e quindi il Governo, prima firma il protocollo con la F.i.g.c. secondo il quale si può giocare comunque, se i calciatori negativi al virus sono almeno 14 (come più o meno avviene all'estero), poi dà ragione all'As l di Napoli che ferma la squadra partenopea con soli 2 tesserati positivi... ma l'Asl non dipende dal ministero della salute? L'ennesima vergogna di questo Governo! Così si distrugge il calcio e quindi anche una parte cospicua dell'economia italiana. Complimenti!

Gaetano Mulè

© RIPRODUZIONE RISERVATA